Kuolonkolari Kehä III:lla – tie kokonaan poikki

Yksi kuoli ja toinen loukkaantui vakavasti liikenneonnettomuudessa Espoossa.

Espoossa Kehä III:lla on sattunut liikenneonnettomuus, jossa on kuollut yksi ihminen ja toinen on loukkaantunut vakavasti. Tie on suljettu kokonaan onnettomuuden takia molempiin suuntiin.

– Kyseessä oli henkilöauton ja pienemmän pakettiauton nokkakolari, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta kerrotaan.

Onnettomuus tapahtui Kauklahdenväylän liittymän kohdalla. Pelastuslaitos arvioi, että tie on poikki vielä noin tunnin ajan.

– Kiertotie on järjestetty, mutta kannattaa välttää liikkumista kehä kolmosella Espoon suunnalla. Jono ovat pitkät.

Poliisi on aloittanut onnettomuuden tutkinnan.