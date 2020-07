Postin 82-vuotinen aikakausi Postitalossa on ohi – lue sodan ja rauhan nähneen talon tarina

Posti eli murrosta, kun sen rakennuttama uusi komea funkistalo nousi Helsingin ydinkeskustaan 1938. Murroksen vuodet ovat täällä taas, mutta suunta toinen.

Postin toimipiste Helsinki 10 sulki keskiviikkona lopullisesti ovensa, ja Postin kirjaimet riisuttiin Elielinaukion puolelta Postitalosta pois. Posti ehti palvella kuluttajia koko korttelin valtaavassa funktionalismin helmessä vuodesta 1938 eli 82 vuotta. Aikoinaan rakennuksessa lajiteltiin postia vain kivenheiton päässä Rautatieasemalta, mutta postitoiminta on alkanut hiljetä rakennuksessa jo 1970-luvun lopulla, jolloin Helsingin Ilmalaan valmistui suuri Postikeskus, jossa kirjekuoret nykyisin viuhuvat lajittelukoneiden pitkillä hihnoilla. Ongelmana on, että lajittelukoneissa viuhuu jatkuvasti vähemmän postia.

Maaliskuussa 1939 Postitalo oli jo paikoillaan, mutta nykyisiä Sokoksen ja Forumin taloja ei vielä ollut.

Yhtiö eli murrosta myös 1930-luvun alussa. Lennätinlaitos oli yhdistynyt Postiin, ja lisää käsittelytilaa tarvittiin koko ajan enemmän. Nuoret arkkitehdit Jorma Järvi ja Erik Lindroos voittivat uuden päärakennuksen suunnittelukilpailun 1930-luvulla ja pääsivät piirtämään monumentaalista rakennusta ydinkeskustaan. Suunnittelutyössä oli mukana myös vanhempi arkkitehti Kaarlo Borg. Käytännöllisyydestä inspiroituneet miehet piirsivät rakennukseen isoja ikkunoita. Yleisötiloihinkin haluttiin avaruutta ja välitöntä asiakaskontaktia, joten asiointiluukut jäivät menneisyyteen ja Postitaloon valikoituivat modernit avotiskit.

Tauno Palo poseerasi Postitalon edessä elokuvassa SF-Paraati 1940.

Sisustus oli aikansa kärkien luomaa. Mukana olivat muun muassa Arttu Brummer, Birger Hahl, Eino Kauria ja Paavo Tynell. Puu kiilsi pelkistetyillä pinnoilla.

Tarkoitus sanelee muodon, oli funktionalismin johtolause, kuten yhdysvaltalaisarkkitehti Louis Sullivan kiteytti.

Postitalon sisäänkäynti laudoitettiin kesäkuussa 1941.

Vastavalmistuneen rakennuksen pommisuojille tuli tarvetta heti talvisodan syttymispäivänä 30.11.1939, jolloin osa kansanedustajista hakeutui tien toiselle puolen Postitalon pommisuojiin. Osa ihmetteli hävittäjiä Eduskuntatalon portailta. Sittemmin Postitalon katolla operoi ilmatorjuntarykmentti ja vintillä tehtiin puhdetöitä.

Tykkejä Postitalon katolla kesäkuussa 1941.

Joulukuusi loisti Paasikiven aukiolle jouluaattona 1944 rauhan laskeuduttua. Mannerheimintien toisella puolen seisoo Postitalo.

1960 Postitalon eteen Mannerheiminaukiolle valmistui marsalkka Mannerheimin pronssinen ratsastajapatsas. Turuntien kantakaupungin osuus oli vihitty Mannerheimintieksi jo sota-aikana ylipäällikön 75-vuotispäivän kunniaksi.

Helsingin Sanomissa 1950-luvulla julkaistu kuva kertoi, mille korkeudelle Mannerheiminaukio tulee ja mihin sille sijoittuva Mannerheimin patsas tulee.

Rakennusta laajennettiin 1950-luvulla ylöspäin, ja katolleen Postitalo sai kaupungin ensimmäisen helikopterikentän, joka tuli vuoden 1952 olympialaisten yhteydessä tarpeen.

Pääsali virkamieslakon aikaan 1963.

Postitalo vuonna 1975.

Vakuutusyhtiö Ilmarinen omistaa nykyisin Postitalon. Rakennuksessa toimii muun muassa toimistohotelli, HUSin sydänpoliklinikka, K-supermarket sekä ravintoloita ja toimistoja. Pääsalissa on kamerakauppa, jonka alta Postin konseptimyymälä väisti 2012. Postimuseo muutti talosta Tampereelle Vapriikin museokeskukseen 2012. Keskiviikon jälkeen postin palveluista korttelissa ovat jäljellä enää kirjelaatikot.

Postitalon pääsisäänkäynti nykyään. Aiemmin kirjeen saattoi pudottaa Postitalon edessä seisoviin kirjelaatikoihin vielä illalla, mutta nykyisin ne tyhjennetään puoli viideltä.

Postin logot hävisivät myymälän edustalta Elielinaukiolta pikavauhtia.

Posti on talossa Ylen mukaan kuitenkin yhä vuokralaisena vanhassa toimipisteessään, ja vuokra juoksee, sillä sopimus on määräaikainen. Posti voi etsiä tiloihin alivuokralaisen. Muuttoa vanhoista tiloistaan posti perustelee suuren asiakaspalvelupisteen ylläpidon hintavuudella. Posti on kamppaillut talousvaikeuksien kanssa jo pitkään kirjemäärien vähennyttyä ja kilpailijoiden tultua markkinoille. Itsepalveluasiointi on lisääntynyt, ja siinä missä Postin omat toimipisteet ovat nykyisin harvassa, asiamiesposteja on monien kauppojen yhteydessä.

Ennen Postitaloa Helsingin pääposti sijaitsi Snellmaninkadulla Kruunuhaassa aivan Senaatintorin kupeessa. Snellmaninkatu 4–6:ssa sijainnutta Engelin hengessä suunniteltua postikompleksia jatkettiin doorilaisilla pylväiköillä koristetulla lisärakennuksella 1903. Lisärakennuksessa toimii nykyisin Rahamuseo. Suomen pankki osti rakennuksen Postilta 2001, jolloin Postista tuli julkinen osakeyhtiö.

Posti palveli 1900-luvun alun vuosikymmeniä Snellmaninkadulle rakennuttamassaan talossa, jossa nykyisin toimii Rahamuseo. Taustalta pilkistää Tuomiokirkko.

Kasarmintorin uudistuneessa palvelupisteessä on suuret pakettiautomaatit.

Tulevaisuudessa kantakaupungin lippulaivapostina toimii Kasarmintorin uudistettu palvelupiste, joka avattiin toukokuussa. Pisteessä on kirje- ja pakettipalvelujen lisäksi poste restante -palvelu. Laajan postikorttivalikoiman lisäksi modernissa toimipisteessä on pyhäpäivinäkin palveleva itsepalveluosio. Helsingin keskustassa paketteja voi noutaa myös Keskuskadun Box-pisteestä. Yhtiön pääkonttori sijaitsee llmalassa suuren Postikeskuksen yhteydessä.