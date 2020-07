Näillä keinoilla ja välineillä pelastat hukkuvan – pelkkä ämpärikin voi riittää

Pelastamista on hyvä harjoitella ystävien tai perheen kanssa. Harjoitelleena hallitset paremmin paniikkia ja osaat toimia vaaratilanteessa tehokkaammin ja selkeämmin.

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry:n hengenpelastuksen koulutussuunnittelija Anne Hiltunen opastaa millä eri keinoin ja välinein vedestä voi pelastaa.

Anne Hiltunen.

Vesiturvallisuus on kansalaistaito, jota tulisi yhä enemmän harjoittaa, sillä Suomessa hukkuvien määrä on noussut huimasti. Vuoden 2020 heinäkuun viimeisiin päiviin mennessä hukkuneita on Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry:n ennakkotilastojen mukaan 77 henkilöä. Viime vuonna hukkuneita kertyi koko vuodelta 50.

Hukkuva ei välttämättä näytä hukkuvalta, ja saattaa siksi jäädä pelastamatta. Onkin hyvä kysyä mikäli epäilys mahdollisesta hätätilanteesta herää. Pienestä vaivasta voi olla suuri apu.

– Hukkuvan tunnistaminen ei ole yksiselitteistä. Hukkuva voi näyttää siltä kuin kiipeäisi näkymättömiä tikkaita pitkin ylöspäin, pää kääntyneenä taaksepäin pystyasennossa. Lapset saattavat näyttää siltä kuin he leikkisivät tai yrittäisivät tehdä kuperkeikkoja. Hukkuva pystyy harvoin huutamaan apua. Siksi on hyvä varmistua tarvitseeko kohde apua, ja jos vastausta ei saa, niin silloin on toimittava, Hiltunen kertoo.

Jos vastausta ei saa, niin toimitaan HRAP -säännön mukaan:

H: Hälytä ja tee pelastus näkyväksi. Tarvittaessa soitetaan 112. Ilmoittamalla muille varmistat, että saat lisäapua.

R: Rauhoita ja rauhoitu. Kerro pelastettavalle, että apua on tulossa. Näin hän voi tuntea olonsa turvallisemmaksi ja jaksaa paremmin.

A: Hae apuväline. Käytä pelastamisessa jotain kättä pidempää ja mieluiten kelluvaa välinettä.

P: Pelasta! Heitä tai ojenna väline mikäli pelastettava on tarpeeksi lähellä rantaa. Veteen itse meno on viimeisempiä keinoja pelastaa, sillä se aiheuttaa enemmän riskitilanteita. Jos joudut menemään veteen, ota väline mukaan ja ojenna se pelastettavalle, niin että apuväline on itsesi ja pelastettavan välissä. Auta pelastettava rantaan, ja anna tarvittaessa ensiapua ja toimita hänet jatkohoitoon.

Mökkitarvikkeet: Kanisteri, ämpäri ja köysi valmiina pelastamaan.

Pelastukseen sopivia välineitä, joita esimerkiksi mökiltä saattaa löytyä, ovat ämpäri, naru, kanisteri, vesilelu tai muu kelluva asia.

Pelastustilanteessa ämpärin pohjaan laitetaan hieman vettä, se heitetään kahvasta pitäen pelastettavalle ja neuvotaan pelastettavaa kääntämään ämpäri ylösalaisin ja halaamaan sitä, jotta se kelluu. Sitten pelastettavaa ohjeistetaan uimaan rantaa kohti.

Naru ei kelluta, mutta se toimii kun pelastettava on vedettävissä vedestä. Sen sijaan kelluva kanisteri mihin on sidottu naru, on hyvä olla mökkirannassa tai veneretkellä mukana. Kanisterissa tulee olla hieman vettä pohjalla, jotta se lentää paremmin eikä tartu tuuleen.

– Jotkut ovat sanoneet, että kumpparitkin kelluvat kun ne kääntää ylösalaisin tai isompi limpparipullo pitää pinnalla. Myös airoon voi tarttua.

Ammattilaistarvikkeet: Uimarin poiju, pelastusrengas ja heittoliina ovat luotuja pelastamaan.

Niin sanottuihin ”ammattilaisvälineisiin” kuuluu pelastusrengas, josta on joskus pelastajilla unohtunut irrottaa keskellä oleva kapula. Idea on, että kapula laitetaan kapeasta kohdasta jalan alle ennen renkaan heittoa. Tällöin pystyt vetämään kapulan ja renkaan välissä olevasta narusta pelastettavaa kohti rantaa.

Veneistä löytyy usein myös heittoliina, jossa on usein reilut parikymmentä metriä narua. Naru on tarkoitus heittää pelastettavan yli. Mikäli se ei onnistu, täytyy yrittää uudelleen.

– Tänä päivänä kun trendinä on avovesiuinti, niin uimarin poiju on ehdoton apuväline. Se näkyy veneilijöillekin. Vaikken suosittele, että lähdetään uimaan veneilyväylälle, vaan uidaan rannan tuntumassa, Hiltunen huomauttaa.

Uimarin poijun voimin voi kellua, mikäli tulee kramppi tai muu hätä. Siihen voi kiinnittää pillin, jota puhaltamalla voi hätätilanteessa herättää huomiota. Uimarin poijulla voi myös pelastaa toisen uimarin.

Asianmukaisten välineiden avulla pidät huolta muista ja itsestäsi.