Mönkijöiden ja mönkijäonnettomuuksien määrä on kasvanut viime vuosina.

Mönkijäturman jälkeinen keskiviikko oli Hankasalmella sateinen ja harmaa. Kirkonkylällä oli hiljaista. Pieni pitäjä kohtasi tiistaina tragedian, kun alle kouluikäinen lapsi menehtyi mönkijäturmassa tiistaina. Mönkijä oli ajautunut ojaan maastossa.

– Lapsi oli nelivuotias. En tiedä, oliko kyseessä tyttö vai poika, päivystyspäällikkö Pauli Nurminen Keski-Suomen pelastuskeskuksesta sanoi Ilta-Sanomille.

– Se on varmaan hirveän raskasta vanhemmille, sukulaisille ja perheelle. Sen täytyy olla tosi rankkaa, hän totesi.

Mönkijäturman jälkeinen keskiviikko oli Hankasalmella hiljainen.

Hankasalmen seurakuntapastori kertoi, että kunnalta ja kirkolta saa aina kriisiapua.

5 300 asukkaan Hankasalmi sijaitsee Keski-Suomessa Jyväskylän ja Pieksämäen puolivälissä 55 kilometrin päässä Jyväskylästä. 97 järven kunta on mökkeilijöiden keskuudessa suosittu. Tiedossa ei ole, oliko surmassa henkensä menettänyt lapsi paikkakuntalaisia vai ei.

Sisä-Suomen poliisi tutkii tapausta kuolemantuottamuksena, josta on epäiltynä kaksi ihmistä. Rikosnimike voi muuttua tutkinnan edetessä. Koska tutkinta on vielä täysin auki, poliisi ei vielä kommentoi tapahtumia.

– Järkyttävä uutinen. Olen itse lomalla ja lehtitietojen varassa, joten en voi sanoa sen enempää, kuin että järkyttävää, Hankasalmen kunnanjohtaja Matti Mäkinen totesi IS:lle.

Hankasalmi on vilkas mökkipaikkakunta.

Pelastuslaitos sai hälytyksen mönkijäturmasta Hankasalmen aseman lounaispuolella tiistaina kello 13.31. Paikalle ehti ensimmäisenä hankasalmelainen pelastusyksikkö. Ensihoitoyksikköjä oli paikalla kaksi, minkä lisäksi Jyväskylästä lähti paikalle johto- ja pelastusyksikkö. Apujoukoista huolimatta lapsi kuoli.

Mönkijäonnettomuuksissa menehtyy säännöllisesti suomalaisia. Mönkijöiden myynti on ollut kovassa nousussa. Esimerkiksi alkuvuonna 2019 niitä rekisteröitiin lähes 1,5-kertainen määrä edellisvuoteen verrattuna.

– Mönkijäonnettomuudet ovat viime aikoina lisääntyneet kuten myös mönkijöiden määrä. Niissä on akseliväli niin pieni, että kyseessä on vähän turvaton laite, joka kaatuu helposti. Itselläkin on mönkkäri, ja lähellä piti -tilanteita on kerääntynyt, pelastuslaitoksen Nurminen kertoi.

Hankasalmen aseman taajamassa tunnelma oli keskiviikkona rauhallinen.

Mönkijä-, mopomönkijä- ja traktorimönkijäonnettomuuksia tapahtui Liikennevakuutuskeskuksen (Lvk) tilastojen mukaan 2018 yhteensä 372, joista 230 tapauksessa eli yli 60 prosentissa onnettomuuksissa syntyi myös henkilövahinkoja. Henkilöautoissa vastaava luku oli 38 prosenttia.

Mönkijöitä on monenlaisia. Mönkijöiksi Lvk luokittelee ajoneuvoluokkiin L7, L7e tai MA rekisteröidyt ajoneuvot, mopomönkijöiksi luokkiin L6e tai KNP rekisteröidyt kulkuvälineet, joiden ohjaamotyyppi ei ole umpikori ja traktorimönkijöiksi ne, joiden ajoneuvoluokka on T3.

Ajokeista osa vaatii mopoauton, osa traktorin ja osa henkilöauton ajokortin riippuen siitä, pääseekö sillä 40, 60 vai 80 kilometriä tunnissa.

Suhteellisesti eniten henkilövahinkoja sattui mopomönkijäonnettomuuksissa ja vähiten traktorimönkijäonnettomuuksissa. 2018 mönkijöitä rekisteröitiin yhteensä yli 6 000.

Kuolononnettomuus tapahtui Hankasalmella maastossa.

2015 valmistuneessa Trafin ja Liikenneturvakeskuksen mönkijäonnettomuusselvityksessä todettiin, että kelkka- ja mönkijäonnettomuuksien määrä kasvoi 2010-luvun alussa merkittävästi. Selvityksen mukaan humalassa ajaminen oli usein osasyynä onnettomuuksiin, ja suojakypärän käytössä oli paljon puutteita.

Työturvallisuuskeskuksen pientyökoneiden turvallisuusraportissa (2018) todetaan, että suojakypärällä voidaan ehkäistä kuolemanriskiä 40 prosentilla ja että mönkijäonnettomuuksien henkilövahingoista suuri osa voitaisiin välttää kypärää käyttämällä. Raportin mukaan alle 16-vuotiaat ovat mönkijäonnettomuuksille neljä kertaa alttiimpia kuin sitä vanhemmat.