Suomea saartaneet sadealueet yhdistyvät – pian ropisee kovaa

Sadetta ropisee paikoitellen perjantaihin saakka.

Kahdesta ilmansuunnasta Suomea saartaneet sadealueet yhdistyvät illan ja yön aikana. Yhtenäiset sateet jäävät pyörimään maan keskivaiheille, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Oskari Rockas STT:lle. Utsjoen ja Inarin alueella on nautittu keskiviikon korkeimmista lämpötiloista.

Keskiviikon suurin sademäärä, 35,7 millimetriä, mitattiin Kankaanpäässä Niinisalon lentokentällä.

Torstaina kovaa sadetta on luvassa Oulun, Vaasan ja Kuopion välille. Pohjois-Karjalan pohjoisosissa ja Kainuussa voi sataa jopa 50 millimetriä vuorokauden aikana. Alueelle on annettu sadevaroitus keskiviikkoillasta torstai-iltaan saakka.

– Itärajalla voi tulla reippaastikin vettä, kertoo Rockas.

Lähes hellelukemista nauttinut päälaen Lappi viilenee hieman, mutta lähelle hellettä voidaan päästä.

Etelärannikollakin sadekuurot ovat paikoitellen voimakkaita ja ukkonen voi jyrähdellä alkuiltaan asti. Sateet heikkenevät iltaan mennessä.

Perjantaina lännessä selkenee, mutta pilvinen sää jatkuu idässä.

– Perjantaina varsinkin läntinen osa maasta ihan Lapin länsiosista Turkuun näyttää selkeältä. Jäämereltä saattaa olla tiedossa lauttaantuvaa pilveä maan itäosiin, ja siellä päivälämpötilat jäävät alle 20 asteeseen, kertoo Rockas.

Tuleeko heinäkuusta kaikkien aikojen sateisin?

Suomessa on heinäkuun aikana satanut paikoitellen jo kaksinkertainen määrä tavalliseen verrattuna, kirjoittaa meteorologi Markus Mäntykannas Forecan sääuutisissa.

Mäntykannaksen mukaan vettä on tullut taivaalta heinäkuussa erityisen paljon etenkin maan itäosassa ja Kainuun alueella. Kajaanin seudulla vettä on heinäkuussa satanut jo 183,9 millimetriä, kun normaali sademäärä on noin 80 millimetriä.

Mäntykannas arvioi, että lähipäivien sade-ennustuksien toteutuessa paikkakuntakohtaisia heinäkuun sade-ennätyksiä voi mennä tässä kuussa rikki.

Ilmatieteen laitoksen tilaston mukaan Suomen kaikkien aikojen heinäkuun sade-ennätys on vuodelta 1934. Silloin Laukaan Pellosniemessä satoi heinäkuun aikana 301,9 millimetriä vettä.