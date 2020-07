Hankasalmen mönkijäturmassa kuollut lapsi oli nelivuotias – kunnanjohtaja pitää tapausta järkyttävänä

Pelastuslaitos sai onnettomuudesta hälytyksen tiistaina puoli kahdelta päivällä.

Alle kouluikäinen lapsi menehtyi Hankasalmella mönkijäturmassa tiistaina. Mönkijä oli ajautunut ojaan maastossa.

– Se on varmaan hirveän raskasta vanhemmille, sukulaisille ja perheelle. Sen täytyy olla tosi rankkaa, päivystyspäällikkö Pauli Nurminen Keski-Suomen pelastuskeskuksesta sanoo.

– Lapsi oli nelivuotias. En tiedä, oliko kyseessä tyttö vai poika, Nurminen kertoo.

Pelastuslaitos sai hälytyksen mönkijäturmasta Hankasalmen aseman lounaispuolella tiistaina kello 13.31. Paikalle ehti ensimmäisenä hankasalmelainen pelastusyksikkö. Ensihoitoyksikköjä oli paikalla kaksi, minkä lisäksi Jyväskylästä lähti paikalle johto- ja pelastusyksikkö.

Apujoukoista huolimatta lapsi kuoli.

Poliisi tutkii tapausta kuolemantuottamuksena, josta on epäiltynä kaksi ihmistä. Rikosnimike voi muuttua tutkinnan edetessä. Koska tutkinta on vielä täysin auki, poliisi ei vielä kommentoi tapahtumia.

– Järkyttävä uutinen. Olen itse lomalla ja lehtitietojen varassa, joten en voi sanoa sen enempää, kuin että järkyttävää, Hankasalmen kunnanjohtaja Matti Mäkinen toteaa.

– Mönkijäonnettomuudet ovat viime aikoina lisääntyneet kuten myös mönkijöiden määrä. Niissä on akseliväli niin pieni, että kyseessä on vähän turvaton laite, joka kaatuu helposti. Itselläkin on mönkkäri, ja lähellä piti -tilanteita on kerääntynyt, Nurminen kertoo.

5 300 asukkaan Hankasalmi sijaitsee Keski-Suomessa Jyväskylän ja Pieksämäen puolivälissä. Hankasalmelta Jyväskylään on matkaa 55 kilometriä. Kunta on mökkeilijöiden keskuudessa suosittu.