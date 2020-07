”Tämä on valitettava muistutus siitä, että koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne ei ole ohi”.

Kotkan Amarillossa viime perjantaina 24. heinäkuuta kello 23–01 asioineella henkilöllä on todettu koronatartunta. Hän on saattanut ravintolassa ollessaan olla tartuttava.

Asiasta kertoo Kymen Seudun Osuuskauppa keskiviikkona julkaistussa tiedotteessa.

Kymenlaakson soten Tartuntatautien ja infektioiden torjuntayksikkö on kontaktoinut sairastuneen seurueen sekä sairastuneen seurueessa ja välittömässä lähipiirissä olevat henkilöt. Koronavirukseen sairastunut henkilö on tällä hetkellä kotieristyksessä.

– Tämä on valitettava muistutus siitä, että koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne ei ole ohi ja meidän jokaisen on tärkeää huolehtia omalta osaltamme ohjeistuksista, kuten käsihygieniasta ja turvaväleistä tarkasti. Tapahtunut on tärkeä muistutus myös siitä, että vähänkään sairaana ei nyt tulisi liikkua ihmisjoukoissa, sanoo hotellinjohtaja Olli Järvinen Kymen Seudun Osuuskaupasta.

Järvisen mukaan kyseessä oli tavallinen ravintolailta.

Järvinen on kertonut Ylelle, että koronaan sairastuneen henkilön kanssa Amarillossa on ollut samanaikaisesti noin 200 asiakasta ja toistakymmentä työntekijää. Nykyisten rajoitusten puitteissa ravintolassa on 340 asiakaspaikkaa, eli paikalla on ollut väljää.

Järvisen mukaan ravintolan turvatoimet tarkistetaan tapauksen seurauksena.

– Totta kai tällaisen tapauksen yhteydessä tarkistamme kriittisesti oman tekemisemme.

Hän kuitenkin huomauttaa, että ravintola on noudattanut tarkkoja ohjeita aina koronaepidemian puhkeamisesta alkaen.

– Toistaiseksi tapaus on hyvin tuore. Tässä kohtaa on ollut tärkeintä saada asia tiedoksi niin henkilökunnalle kuin asiakkaillekin, Järvinen kertoo.

Kymsoten infektioylilääkäri Risto Pietikäinen arvioi, että ravintolan asiakkaiden riski saada tartunta on ollut pieni.

– Henkilön seurueeseen kuulumattomien ravintolassa tuolloin asioineiden muiden asiakkaiden riski saada tartunta on pieni. Mikäli ravintolassa samaan aikaan olleilla ilmaantuu oireita, heitä kehotetaan herkästi hakeutumaan infektiopäivystykseen, sanoo Pietikäinen.

Ravintola Amarillossa tapahtunut on otettu vakavasti. Siellä toiminta on ollut tämänhetkisten ohjeistusten mukaista ja hygienia- ja turvallisuusohjeista on huolehdittu tarkasti.

– Asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuus ja terveys on meille tärkeintä. Haluamme kertoa tilanteesta asiakkaillemme avoimesti, jotta samaan aikaan paikalla olleet ovat tietoisia tapahtuneesta. Pidämme kaikissa toimipaikoissamme tehostetusti huolta siivouksesta ja hygieniasta, hotellinjohtaja Järvinen kertoo.

Artikkeli päivitetty 29.7.2020 kello 16.42. Lisätty haastattelun pohjalta hotellinjohtaja Olli Järvisen kommentteja tapaukseen liittyen.