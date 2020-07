Kaksi sadealuetta kurmottaa Suomea keskiviikkona – jopa kaupunkitulvat mahdollisia

Pohjois-Suomessa sää on poutaisempaa ja Lapissa voidaan hätyytellä jopa hellerajaa.

Suomen yllä on tänään kaksi erillistä sadealuetta, joista toinen etenee lounaan suunnasta koilliseen ja toinen idästä luoteen suuntaan. Sateet tuovat mukanaan ukkosia, joita voi esiintyä ympäri maata iltapäivän aikana.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Marianne Santala arvioi, että ukkosia voi esiintyä erityisesti eteläisemmän sadealueen mukana maan etelä- ja keskiosissa.

– Sanoisin, että myös itäpainotteisesti. Kaakkois-Suomen paikkeilla ukkosia voi esiintyä todennäköisimmin, Santala sanoo.

Santalan mukaan tuuli ei kuitenkaan ylly myrskylukemiin, mutta runsaan sateen todennäköisyys on suuri.

– Jos se osuu johonkin kaupunkiin, niin siinä voi olla taajamatulvan riski, mutta mitään varoituksia asiasta ei ole annettu, Santala sanoo.

Forecan meteorologi Juha Föhrin mukaan ukkosen mahdollisuus on keskiviikkona suurin iltapäivällä maan itä- ja keskiosissa. Föhrin mukaan kyseessä on kesäisten sadealueiden sisältäviä niin sanottuja tavallisia ukkosia.

– Tässä vaiheessa ei ole sen kummallisempaa ukkosuhkaa, mikä voitaisiin jollekin tietylle seudulle paikallistaa. Tähän aikaan on hyvin tavallista, että ukkosta on silloin kun on sadealueita, Föhr kertoo.

Föhrin mukaan sateet ovat iltapäivään mennessä väistyneet Lounais-Suomesta, jolloin ukkostakaan ei ole sille suunnalle odotettavissa.

Iltaan mennessä Suomen yllä liikkuvat kaksi sadealuetta yhdistyvät maan keskivaiheille Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ylle yhdeksi isoksi sadealueeksi. Lappi säästyy sateilta, ja Etelä-Suomessakin sää poutaantuu iltaa kohti mentäessä.

Föhrin mukaan sateet eivät ole erityisen runsaita, koska pilvet ovat jatkuvassa liikkeessä, jolloin se ei jämähdä yhdelle alueelle pitkäksi aikaa vaan jatkaa matkaansa eteenpäin.

– Huomenna entisen Oulun läänin alueella sade on enemmän paikallaan, Föhr sanoo.

Lämpötilat ovat keskiviikkona Etelä- ja Keski-Suomen alueella 17–22 astetta. Lapissa voidaan hätyytellä paikoin jopa hellerajaa.

– Lapissa on selkeämpää ja poutaisempaa, ja siellä on suunnilleen samanlämpöistä ilmamassaa. Lämpötila voi nousta jopa 24 asteeseen, Santala sanoo.