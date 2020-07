Suomessa muhii maskikiista: osa lääkäreistä toivoo maskisuositusta – STM:n Varhilan mukaan ei ole suunnitteilla

IS:n haastattelemat asiantuntijat ovat kasvomaskisuosituksen kannalla.

Kysymys siitä, pitäisikö Suomessa antaa suositus kasvomaskin käytöstä, puhuttaa asiantuntijoita.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Mika Salminen sanoi tiistaina Ylelle, että hengitysmaskien käyttösuosituksia mietitään nyt aktiivisesti.

– Vielä tilanne ei ole sellainen, että olisi kohtuullista vaatia kaikissa tilanteissa maskin käyttöä. Asia tulee todennäköisesti ajankohtaiseksi viimeistään silloin, kun ihmiset alkavat suuremmissa määrin palata lomilta, ja tietysti silloin, jos epidemiatilanne muuttuu radikaalisti, terveys- ja turvallisuusosastoa THL:ssä johtava Salminen sanoi Ylen aamussa.

Ilta-Sanomat kysyi neljältä asiantuntijalta sekä sosiaali- ja terveysministeriöltä, mikä on heidän kantansa maskisuositukseen.

HUS:n apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalaisen mukaan kasvomaskin käytöstä olisi tärkeää antaa kansallinen suositus.

– Tänä keväänä pandemian torjunnasta on opittu maailmalla, että epidemian leviämistä voidaan estää kolmella yhtäaikaisella väestön toteuttamalla varotoimella: käsihygienia, kahden metrin turvavälit ja kasvomaskien käyttö. Kun turvavälejä ei voida kaikissa paikoissa toteuttaa, on maskin käyttö yhtenä näistä kolmesta varotoimenpiteestä hyvä ottaa käyttöön, Ruotsalainen sanoo.

Ruotsalainen muistuttaa, että WHO antoi maskisuosituksen jo kesäkuussa.

Maskia tulisi Ruotsalaisen mukaan suositella käytettäväksi ruuhkapaikoissa, joissa ihmisiä on paljon samassa tilassa ja ilmanvaihto on huono. Erityisesti julkisessa liikenteessä tulisi käyttää maskia.

– Kun yhteiskunta aukeaa elokuussa viimeistenkin rajoitusten poistuessa ja ihmiset alkavat matkustaa töihin joukkoliikennevälineillä, on tärkeää kertoa ihmisille, millä varotoimilla voidaan estää taudin leviäminen niissä.

Maskisuositusta tukee Ruotsalaisen mukaan myös se, että tartunnan saaneet levittävät virusta jo pari päivää ennen oireita eivätkä tällöin tiedä tartunnastaan.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen.

Maskin käyttöä voisi Ruotsalaisen mukaan suositella myös kaupoissa ruuhka-aikoina. Lisäksi hän painottaa, että jokainen voi myös itse arvioida, missä tiloissa maskin käyttö olisi tarpeellista.

– Suosituksen merkitys on se, että virallisesti otetaan kantaa siihen, että maskista on hyötyä paitsi epidemian estämisessä myös yksilön kannalta. Kun annetaan kansallinen suositus niin ihmiset ymmärtävät, että hengitysteitse leviävä tauti voidaan estää, kun turvavälit eivät toimi.

Ruotsalainen muistuttaa, että monessa maassa toinen aalto nostaa jo päätään.

– Tämän tiedon valossa yhteiskunnan avautuminen normaaliin elokuussa muodostaa riskin, että tartunnat alkavat leviämään.

Hänen mukaansa maskien käyttö olisikin yksi keino ehkäistä se, ettei yhteiskuntaa toisen aallon tullessa tarvitsisi sulkea samalla tavalla kuin keväällä.

Työnantajat voivat Ruotsalaisen mukaan tarvittaessa arvioida, onko maskin käyttö työpaikoilla tarpeellista. Ruotsalainen huomauttaa, että rakennustyömailla maskeja on jo otettu käyttöön epidemiatilanteen hallitsemiseksi. Hän uskoo, että yritykset osaavat antaa ohjeita tarvittaessa.

Ruotsalainen peräänkuuluttaa ensisijaisesti maskisuositusta. Maskipakkoon hän ei näe tarvetta ainakaan tässä vaiheessa, kun epidemian tilanne on rauhallinen.

Hän uskoo, ettei maskin käyttö tuota ongelmia suomalaisille, kunhan oikeaoppisesta käytöstä vain ohjeistetaan.

– Kyllä ihmiset osaavat noudattaa tällaisia yksinkertaisia ohjeita.

Ruotsalaisen mukaan paras vaihtoehto maskiksi on kirurginen suu-nenäsuojain, jollaista käytetään myös terveydenhuollossa.

– Tiedämme, että se suojaa sekä käyttäjää saamasta tartuntaa että tartuttamasta.

Myös kangasmaski toimii Ruotsalaisen mukaan epidemian torjunnassa hyvin.

– Sillä pystytään estämään tartunnan saanutta levittämästä tautia, koska pisarat eivät leviä ympäristöön.

STM: maskisuositusta ei suunnitteilla

Koronarajoitusten purkaminen ja Euroopan tautitilanne herättävät huolta sosiaali- ja terveysministeriössä, mutta Suomen maskilinjauksiin ei ole suunnitteilla muutoksia, sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoo.

Hallitus linjasi toukokuun lopussa sosiaali- ja terveysministeriön teettämän selvityksen pohjalta, että Suomessa ei oteta käyttöön yleistä maskisuositusta. Selvityksen mukaan kasvosuojusten käytöllä ei ole merkittävää vaikutusta taudin leviämisen estämisessä.

– Valtioneuvosto jätti varauman. Kun ihmiset palaavat lomiltaan ja aletaan arvioida syksyn tilannetta, niin kyllä siinä pohditaan myös maskiasiaa. Tällä haavaa maskisuositusta ei ole suunnitteilla, Varhila sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila.

Varhilan mukaan ilmassa on monta riskiä samanaikaisesti, kun suuret yleisötilaisuudet ja koulut alkavat ja etätyösuositus päättyy. Lisäksi matkustamista on vapautettu.

– Tilannetta on syytä seurata hyvin tarkkaan.

Varhila kertoo kaipaavansa tutkimustietoa maskien herätevaikutuksista.

– Kun ihmiset vähän unohtavat varotoimet, onko se maski sellainen, että se vähän pelästyttää miettimään, että nyt ehkä pitäisi olla vielä varuillaan. Tehdään kokonaisarviointi ja samoin siitä, mitkä maat ovat ottaneet (maskit) käyttöön ja millä perusteilla.

Varhilan mukaan maskien riittävyys on tällä hetkellä turvattu. Yleinen maskisuositus moninkertaistaisi käyttötarpeen.

– En enää koskaan sano, että tilanne on hyvä, se on varmasti kohtalainen. Jos lähdetään ajattelemaan maskisuositusta, tulee lukuisia jatkokysymyksiä, joihin ei ole vielä minkään valtakunnan vastauksia. Jos tulee valtaisaa maskien käyttöä, en tiedä, mitkä määrät koskaan riittävät silloin. Tämä on yksi asia, mikä pitää arvioida.

”Ilma muuta on järkevää ottaa maskit käyttöön”

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas on Ruotsalaisen tapaan kasvomaskisuosituksen kannalla.

– Suositus olisi järkevää ottaa tällä hetkellä käyttöön ainakin joukkoliikennevälineissä, Broas sanoo.

Tartuntamäärien lisääntyessä Broas kannattaisi suositusta maskin käytöstä myös kaupoissa ja paikoissa, joissa ihmiset kokoontuvat suurin joukoin yhteen, kuten konserteissa.

– Jos tartuntatautimäärä lisääntyy niin ilman muuta on järkevää ottaa maskit käyttöön.

Työpaikoille Broas ei vielä tässä vaiheessa maskisuositusta antaisi.

Lapin sairaanhoitopiirissä riskiryhmille annettiin jo toukokuussa suositus maskin käytöstä ruuhkaisilla paikoilla. Broasin mukaan on vaikeaa arvioida, onko suositus tuottanut tulosta.

– Kyllä sitä osa varmasti noudattaa. On toki vaikeaa arvioida, moniko maskia käyttää.

Lapin sairaanhoitopiirin infektiotautien ylilääkäri Markku Broas.

Broasin mukaan maskin käyttö on yksinkertaista, eikä hän usko, että se tuottaisi ongelmia suomalaisille.

– Olen huomannut esimerkiksi lentoliikenteessä Finnairilla, että kukaan ei käytä maskia väärin.

Hän kuitenkin peräänkuuluttaa selkeitä ohjeita maskin oikeaoppiseen käyttöön.

Broas ei näe maskipakkoa tällä hetkellä ajankohtaisena, mutta jos tartuntatilanne huononee, olisi se hänen mukaansa järkevää ottaa käyttöön.

– Se, milloin suositus pitäisi muuttaa pakoksi riippuu tartuntojen määristä.

Broas arvioi, että maskipakkoa alettaisiin ehkä suunnittelemaan, jos tartuntojen ilmaantuvuus nousisi 8 tapaukseen 100 000 ihmistä kohden kahden viikon ajanjaksolla. Tällä hetkellä tartuntojen ilmaantuvuus on Suomessa hyvin pieni, noin 1 tartunta per 100 000 ihmistä kahden viikon aikana.

Ylilääkäri: Väärin käytettynä maski ei hyödytä mitään

Turun yliopistollisen keskussairaalan infektiontorjunnan ylilääkäri Esa Rintala toteaa, että maskipakko ei hänen mielestään ole perusteltua.

– Tämän hetkinen tutkimusnäyttö kasvomaskien hyödystä ei ole niin vakuuttavaa, että maskia pitäisi pakottaa käyttämään, kuten joissain maissa tällä hetkellä.

Rintala painottaa riittävien turvavälien tärkeyttä ja sitä, ettei liiku sairaana julkisilla paikoilla.

– Jos turvavälejä ei pysty pitämään, kuten vaikkapa ruuhkabussissa, kasvomaskin käyttämistä voisi suositella. Tässä eteen tulee kuitenkin sellainen asia, että ihmisten pitäisi osata käyttää maskia oikein.

Rintala kertoo näkevänsä usein, että kasvomaskeja käytetään täysin väärin. Väärin käytettynä tilanne voi jopa pahentua.

– Tiedossa on joitain tutkimustuloksia siitä, että väärin käytettynä kasvomaski on voinut aiheuttaa käyttäjälleen jopa tartuntoja. Jos sitä käyttää väärin, eli koskettelee, pitää välillä kaulalla tai taskussa, maski ei hyödytä mitään – päin vastoin. Sitä pitäisi osata käyttää ja terveysviranomaisten pitäisi käyttö opastaa kansalaisille.

Paras maski Rintalan mukaan on kertakäyttöinen kuitukankaasta valmistettu kirurginen suu-nenäsuojain. Ylilääkärin mukaan olisi vielä parempi, jos maski olisi varustettu CE-merkinnällä.

Kangasmaskien hyödyllisyydestä ei Rintalan mukaan ole vakuuttavaa tutkimustietoa. Siihen pätevät kuitenkin myös samat ohjeet, kuin mitä kirurgiseen suojaimeen.

– Myös kangasmaskin pitää olla puhdas ja sitä ei saa kosketella turhaan. Kun se liastuu ja vettyy, pitää maski vaihtaa uuteen puhtaaseen.

Rintala ei osaa arvioida, pitäisikö työnantajien suositella työntekijöilleen kasvomaskien käyttämistä. Kuitenkin asiakaspalvelutyöntekijöille ylilääkärillä on antaa vinkki.

– Flunssa-aikana läpinäkyvä visiiri ei olisi pahitteeksi asiakaspalvelutyöntekijöille. Sellainen on helpompi käyttää ja puhdistaa. Lisäksi sitä voi käyttää koko päivän. Sopisi varmasti marketteihin tai vaikkapa lentokentälle.

”Harjoittelu ei olisi pahitteeksi”

Helsingin yliopiston immunologian professori Seppo Meri ei näe tarvetta maskipakolle. Suositus maskin käyttämisestä voisi professorin mukaan olla tietyissä tilanteissa kuitenkin paikallaan.

– Olen sitä mieltä, että maskisuositus voisi olla kohdallaan paikoissa, joissa tartuntariski on olemassa. Esimerkiksi julkisissa kulkuvälineissä on paljon väkeä pienessä tilassa ja etäisyyksien pitäminen on vaikeaa. Tällaisissa tilanteissa kasvomaskista olisi hyötyä.

Meri pohtii, että myös kauppakäynneillä kasvomaskia voisi suositella käytettävän.

– Maskista voisi tietenkin olla hyötyä myös sellaisissa tilanteissa, joissa ihmiset ovat käyneet ulkomailla ja palattuaan joutuvat olemaan muiden ihmisten kanssa tekemisissä.

Helsingin yliopiston immunologian professori Seppo Meri.

Kasvomaskin käyttäminen ei ole suomalaisille totunnaista. Professorin mukaan maskin käyttämisen harjoittelu ei olisi kuitenkaan haitaksi.

– Kyllä se vaatii totuttelua. Harvemmin Suomessa on tähän mennessä tullut vastaan tilanteita, että maskia pitäisi käyttää. Ellei ole sitten sellaisessa ammatissa, jossa maskia vaaditaan.

Meri arvioi, että myös työnantaja voi tarvittaessa rohkaista maskin käyttöön.

– Suosituksen voisi antaa sellaisissa tilanteissa, joissa riski tartuntaan on olemassa. Viime kädessä on sitten työntekijän oma päätös, käyttääkö hän maskia vai ei.