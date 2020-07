Edessä on pitkä ja vaikea tasapainottelun aika, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

On se pirullinen vastustaja! Uusi koronavirus on kuin myyrä tivolin pelikoneessa. Kun isket sen nuijalla alas, se työntää kuononsa pian ulos seuraavasta reiästä.

Viruksen ilmaantuminen uusina tautiryppäinä on yllättänyt viranomaiset laajoilla alueilla Aasiaa: Kiinassa, Hongkongissa, Etelä-Koreassa, Singaporessa ja Japanissa sekä Australiassa. Ja nämähän ovat maita, jotka ovat toimineet mallikelpoisesti covid-19-taudin torjunnassa: sulkeneet rajoja, suositelleet maskeja, testanneet, jäljittäneet ja eristäneet.

Euroopassa Espanjan hallitus yrittää vielä kiistää tietoja taudin uudesta noususta matkailuelinkeinonsa pelastamiseksi, vaikka tilanne alkaa siellä näyttää taas huolestuttavalta. Saksassa tapausten määrä kasvaa hitaasti eri puolilla maata, muun muassa Saksin osavaltiossa. Tartuntatautiviranomainen Robert Koch -instituutti on ilmaissut huolensa mutta ei vielä julistanut toista aaltoa alkaneeksi.

Tautiryppäät ovat suoraa seurausta siitä, että epidemian rajoitustoimia on purettu. Suomessa purkautuu elokuussa moni nykyinen rajoitus muun muassa etätyöstä ja yleisötilaisuuksista. Lomakausi päättyy ja koulut alkavat.

On helppo veikata, että rajoituksia tulee uudestaan voimaan syksyn mittaan. Siihen on hyvä varautua henkisesti. Pohjoisen pallonpuoliskon syksy ajaa väkeä taas joukkoliikenteeseen ja sisätiloihin, joissa ilmanvaihto ei useinkaan toimi kunnolla ja turvavälejä on vaikea pitää. Synkkä vuodenaika kestää kauan. Ensi vuoden kevääseen ja lämpimään on vielä hyvin pitkä aika.

Tartuntatautilakiin tehdyn muutoksen jälkeen viranomaiset voivat määrittää rajoituksia myös alueellisiksi: Kajaanissa kuppilat voivat tilanteen salliessa pysyä auki, kun etelässä niitä ehkä taas suljetaan. Tai päinvastoin.

Matkustuskuplat kutistuvat. Suomi palautti jo tällä viikolla sisärajatarkastukset kolmen maan matkailulle, Sveitsin, Itävallan ja Slovenian.

Rajoitustoimet ovat kuin tulppia, joilla hallitukset ja terveysviranomaiset yrittävät tukkia virukselta myyränkoloja. Heti kun tulppaa vähän raotetaan, virus pääsee taas tekemään tuhojaan. Monet asiantuntijat varoittavat, ettei ihmiskunta pääse siitä koskaan eroon.

Tulppien avaamisella on koronamaailmassa hintansa. Mutta niin on myös rajoitustoimilla, jotka pysäyttivät keväällä kansantaloudet. Kaikki valtiot, Suomi mukaan luettuna, joutuvat nyt tasapainoilemaan. On pakko tehdä vaikeita kysymyksiä. Kuinka paljon vapautta on liikaa? Kuinka monta tulppaa voi avata?

Lopuksi on hyvä kysyä, mikä oikeastaan on epidemian toinen aalto. Sille ei ole yleisesti hyväksyttyä, kansainvälistä määritelmää. Kriteerejä on kyllä. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen kertoi niistä maanantaina Ylen A-studiossa.

Ensimmäinen kriteeri on Ruotsalaisen mukaan se, että tautitapaukset alkavat selvästi lisääntyä. Silloin testatuista tapauksista yli viisi prosenttia on positiivisia, tai viikoittaiset tautitapausmäärät moninkertaistuvat, kuten kävi viime kevättalvella. Toinen selkeä vaaran merkki on se, ettei tartunnan lähteitä enää pystytä saamaan selville. Virusta on liikkeellä missä tahansa, eivätkä potilaat pysty kertomaan, kuka oli tartuttaja.

Paniikkiin ei silti ole aihetta. Ensimmäinen aalto on opettanut paljon ja luonut paljon valmiuksia, joita ei vielä ennen tätä pandemiaa ollut.

Heinäkuisessa Suomessa me saamme vielä nauttia kesästä, ystävistä, hyvästä ruuasta, retkistä, luonnosta ja pikku reissuistakin. Suojausta ei silti kannata päästää alas, tai muuten myyrä iskee meitä nuijalla.