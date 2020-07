Tänä vuonna aluehallintovirastoilla on käynnissä maanlaajuinen hanke, jossa tarkastetaan rakennustyömaiden torninostureita. Arkistokuva.

Aluehallintovirasto löysi Pohjois- ja Etelä-Suomen alueilla suoritetuissa 29 tarkastuksessa yhteensä 135 puutetta.

Aluehallintovirasto tarkasti viime vuonna 29 nosturia rakennustyömailla Etelä- ja Pohjois-Suomen alueilla. Pohjois-Suomen alueella tarkastettiin 14 torninosturia, eikä yksikään ei selvinnyt niin sanotusti puhtain paperein.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tarkastaja Markku Oravaisen mukaan rakennustyömaiden nostureita koskevia velvoitteita annettiin yhteensä 111. Näistä 84 olivat toimintaohjeita ja 27 kehotuksia. Oravainen toteaa, että annettujen velvoitteiden määrä oli melko suuri.

– Kyllä minä vähän yllättynyt olen. Luulin, että tilanne olisi saattanut olla parempi, Oravainen sanoo.

Kehotus on näistä kahdesta vakavampi. Sitä käytetään, jos havaitut puutteet ovat ”vähäistä suurempia”. Kehotuksen toteuttamista myös valvotaan, ja sen saajalle annetaan määräaika, jonka puitteissa puute on korjattava kuntoon. Tarkastaja käy myöhemmin varmistamassa, että asianmukaiset toimenpiteet on tehty.

Jos tarkastaja havaitsee, ettei kehotusta ole noudatettu määräajan loppuun mennessä, asia etenee hallinnolliseen valmisteluun. Tämän jälkeen kehotuksen saaja voidaan velvoittaa esimerkiksi uhkasakon uhalla korjaamaan puutteet. Pohjois-Suomessa annetuista 27 kehotuksesta kahdeksan eteni hallinnolliseen valmisteluun.

Torninostureiden korkeus vaihtelee kymmenistä metreistä yli sataan metriin. Arkistokuva Helsingin Kalasataman kauppakeskus Redin työmaalta vuodelta 2016.

– Hommat hoidettiin kuntoon hallinnollisen valmistelun aikana, eli uhkasakkoja tai mitään ei ole kirjoiteltu, Oravainen kertoo.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Ville Lappalaisen mukaan heidän alueellaan tarkastettiin viime vuoden aikana yhteensä 15 nosturia, joista suurin osa oli torninostureita ja osa ajoneuvonostureita.

Myös Etelä-Suomessa jokaisessa tarkastuksessa havaittiin velvoitteisiin johtaneita puutteita. Velvoitteita annettiin yhteensä 34, joista 33 olivat toimintaohjeita ja yksi kehotus. Se ei johtanut Lappalaisen mukaan jatkotoimiin, vaan puute korjattiin annetun määräajan puitteissa.

Suurin osa annetuista velvoitteista koski niin Pohjois- kuin Etelä-Suomenkin alueella putoamissuojausten puutteita. Muita paljon puutteita sisältäneitä kohteita olivat muun muassa erilaiset turvallisuus- ja käyttöohjeet sekä nostolaitteiden tarkastukset.

Esimerkiksi Pohjois-Suomessa yhdessä putoamissuojiltaan puutteellisessa nosturissa oli kääntökehän ja kulkutien välissä lähes puolen metrin kokoinen suojaamaton aukko. Tässä tapauksessa aukko oli noin 40 metrin korkeudessa, mikä on kuitenkin Oravaisen mukaan melko matala nosturiksi, jotka voivat olla jopa yli 100 metriä korkeita.

– Henkilöitä on paljon pienemmistäkin (aukoista) pudonnut alas ja loukkaantunut vakavasti, Oravainen sanoo.

Vaikka tarkastettuja nostureita oli yksi enemmän kuin Pohjois-Suomessa, annettuja velvoitteita kirjattiin Etelä-Suomessa kolme kertaa vähemmän. Tarkastusten asialistat olivat hieman erilaiset, mikä voi vaikuttaa lopputulokseen. Lappalainen ja Oravainen eivät lähde spekuloimaan, mistä erot johtuvat.

Tuorein torninosturitapaturma tapahtui viime joulukuussa Vantaalla, kun nosturin yläosan vastapainopuomi katkesi.

Tarkastetut nosturit valittiin satunnaisesti, ja tarkastuksia tehtiin koko Pohjois- ja Etelä-Suomen aluehallintovirastojen toiminta-alueella. Tänä vuonna aluehallintovirastot toteuttavat valtakunnallisen hankkeen, jossa tarkastetaan torninostureita koko maassa.

– Viime vuonna saatiin kahdelta alueelta niin sanotusti pintakosketusta. Niiden ja muiden valvontahavaintojen myötä ollaan päädytty yhteiseen valtakunnalliseen hankkeeseen. Siellä sitä tarkastettavaa myös on ja saadaan kohdennettua valvontaa, Lappalainen sanoo.

Torninostureihin liittyviä tapaturmia sattuu jonkin verran, mutta harvakseltaan. Viimeisin tapaturma sattui viime vuoden lopulla Vantaalla, kun nosturi romahti ja kaatui työmaaparakin sekä rakenteilla olleen kerrostalon päälle.

Edellinen kuolemaan johtanut torninosturionnettomuus tapahtui huhtikuussa 2006. Tuolloin 25 metriä korkea nosturi suistui kiskoiltaan ja kaatui Tampereella. Nosturin kuljettaja kuoli, ja työmaan vastaava mestari tuomittiin vuonna 2008 käräjäoikeudessa kuolemantuottamuksesta ja työturvallisuusrikoksesta.