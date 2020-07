Kun Suomessa saatiin korona lähes tukahdutettua kesäksi, luulisi, että kaikki ns. helpot keinot olisivat nyt käytössä, jotta taudin uusi tuleminen olisi tehty vaikeaksi. Mutta ei, kirjoittaa Tapio Sadeoja.

Lähipäivinä sadatuhannet suomalaiset jättävät jokavuotisen vapaaehtoisen eristyksen ja alottavat kansainvaelluksen mökeiltään kohti kohti töitä ja arkea. Ulkoisesti kaikki näyttää olevan niin kuin ennenkin, mutta arkea sellaisena kuin olemme tottuneet sen kokemaan, on tarjolla kovin niukasti.

Kesä ja alhaiset koronalukemat ovat tuudittaneet monet suomalaiset ja ilmeisesti myös osan viranomaisista siihen uskoon, että pahin epidemia on Suomessa jo ohi. Valitettavasti koronaepidemia riehuu maailmalla pahemmin kuin koskaan ja ns. toinen aalto valtaa maan toisensa jälkeen. Ei ole yllättävää, että asiantuntijat uskovat pandemian rantautuvan uudestaan Suomeenkin – muodossa tai toisessa.

Suomea ei voi ainakaan syyttää liiallisesta etunojan ottamisesta syksyn korona-aaltoon varautumisessa – päinvastoin. Itse asiassa Suomessa ei ole elokuun alun jäkeen voimassa enää käytännössä jäljellä juuri mitään rajoituksia. Jopa Ruotsissa on nyt tiukemmat rajoitukset kuin Suomessa.

Kun Suomessa saatiin virus lähes tukahdutettua kesäksi, luulisi, että kaikki ainakin ns. helpot keinot olisivat nyt käytössä, jotta taudin uusi tuleminen olisi tehty mahdollisimman vaikeaksi. Mutta ei: rajoilla maahantulijoiden ohjeistus ja valvonta on lähes olematonta, karanteenimääräykset ovat huono vitsi, etätyösuositukset on kumottu, eikä maskien käytöstä ole saatu järkevää suositusta aikaiseksi.

Surulllisinta tässä on, että nämä olisi kaikki suhteellisen vaivatonta saada kuntoon, jos halua olisi. Ja mikä parasta, nämä toimenpiteet eivät haittaisi maan talouden pyörimistä vaan päinvastoin, auttaisivat luomaan olosuhteita, jotta yhteiskuntaa ei enää tarvitsisi sulkea.

” Miksi niin moni asia on rempallaan?

Lentokentillä ja satamissa on jo kerran sählätty, toiste ei tarvitsisi. Karanteenit voisivat olla karanteeneja: nyt ohjeistuksen mukaan saa käydä töissä ja hoitamassa asioita, jos ei ole oireita. Näin vaikka oireettomien taudinkantajien tiedetään olevan merkittäviä tartuntojen levittäjiä.

Etätyösuosituksen lopettaminen ilman maskinkäyttösuositusta on mielenkiintoinen kokeilu: mitä tapahtuu, kun kuukauden päästä erilaisista hengitystie-infektioista kärsivät suomalaiset köhivät ruuhkabusseissa- ja junissa, saati ahtaissa ja usein huonosti ilmastoiduissa toimistoissa ja kokoushuoneissa?

Maskeille olisi nyt käyttöä. Vanhoilla kremlologin opeilla jonkinlaista liikahtamista sosiaali- ja terveysministeriön (stm) linjauksessa on havaittavissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen on viime päivinä antanut ymmärtää, että maskisuositus esimerkiksi julkiseen liikenteeseen ja ahtaisiin sisätiloihin on mahdollinen, jos epidemiatilanne huononee merkittävästi.

Vielä toukokuun lopulla stm:n surullisen kuuluisan ”maskitutkimuksen” jälkeen stm ilmotti, ettei maskeista ole hyötyä pandemian hillitsemisessä vaan ne voivat olla jopa haitallisia.

Erittäin monessa maassa on viime aikoina otettu käyttöön koviakin maskipakkoja, viimeksi tällä viikolla Britanniassa ja Espanjan monissa maakunnissa. Vain muutamassa maassa ei ole suositusta tai pakkoa maskien käytöstä.

Riskikerroin on väistämättä korkea, kun käytännössä koko yhteiskunta avataan kerralla. Mutta toki toivonpilkahduksiakin on: tautiketjujen jäljittämiseen ja eristämiseen rakennettu organisaatio ja tulossa oleva mobiiliapplikaatio. Parhaassa tapauksessa näistä voi olla merkittävääkin hyötyä viruksen leviämisen estämisessä.

Mutta miksi niin moni asia on rempallaan? Stm:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila taisi paljastaa ainakin osasyyn Mtv:n haastattelussa sanoessaan, että keskustelut syksyn toimenpiteistä aloitetaan ensi viikolla, kun stm:n asiantuntijat alkavat palailla lomilta.

Alkavat ensi viikolla? Kun lomilta ehditään? Ensi viikolla arki Suomessa on jo alkanut, ihmisten kontaktit moninkertaistuneet ja suotuisat olosuhteet viruksen leviämiselle ovat syntyneet. Silloin on aika myöhäistä alkaa fundeerata työryhmien perustamista.

Mutta ei kaikesta voi ministeriötä syyttää. Eipä valtioneuvostostakaan ole tullut uusia aloitteita viime viikkoina. Ministerithän ovat kesälomalla. Kyllä pandemia sen verran joutaa odottamaan.

Kirjoittaja on Ilta-Sanomien entinen päätoimittaja.