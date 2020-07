Nainen on pukeutunut harmaaseen ulkotakkiin ja harmaisiin housuihin.

Suomussalmen Lehdontieltä lähti tänään iltapäivällä noin kello yhden aikaan ajamaan muistisairas 74-vuotias nainen ajoneuvolla UTY-219, vihreä Toyota Avensis.

Nainen on pukeutunut harmaaseen ulkotakkiin ja harmaisiin housuihin. Päässä hänellä on lippalakki, jossa on valkeaa ja mustaa. Naisella on tummat hiukset.

Auto saattaa liikkua Puolangalla, Pöytäpurontien suunnilla, kertoo Oulun poliisi.

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnoista hätäkeskukseen numeroon 112.