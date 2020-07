Sadealue puskee läpi Suomen – aurinkoista vain paikoin

Maan länsiosassa on tänään pilvisintä, ja sadetta tulee monin paikoin. Läntisimmässä Lapissa sateet jäävät paikallisemmiksi.

Idässä ja Pohjois-Pohjanmaalla on osaksi aurinkoista, ja vähäisiä paikallisia sateita voi tulla. Lännessä on paikoin ukkosta.

Päivälämpötila on 20–24 astetta ja lämpimintä on idässä. Lännen sateissa lämpötila on vähän alle 20 astetta ja Luoteis-Lapissa 15–20 astetta.

Keskiviikkoyönä lännen sateet liikkuvat kohti pohjoista ja maan itäosaan leviää sateita idästä.

Keskiviikkona päivällä sateita ja ukkosia leviää maan itäosasta Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle.

Maan etelä- ja länsiosaan leviää lounaasta sadealue, paikoin myös ukkostaa.

Lapissa on poutaa, mutta pilvisyys lisääntyy ja itätuuli voimistuu vähän.

Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 17–21 astetta, idässä ja pohjoisessa 20 asteen vaiheilla.

Torstaina pilvisyys vaihtelee etelässä, ja sadekuuroja tulee paikoin.

Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla on pilvistä ja sateista. Sateita yltää myös maan keskiosaan.

Lapissa on poutaa ja jopa selkeää. Pohjoisessa voimistuu itäkoillinen tuuli.

Päivälämpötila on maan keskivaiheilla sateissa 15–18 astetta ja muuten noin 20 astetta.