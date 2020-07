Koronaepidemia saattaa iskeä kovaa syksyllä – THL:n Salminen Ylellä: ”Olemassa riski, että takaisku tulee”

Mika Salmisen mukaan varotoimista on ryhdytty lipsumaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen kertoi Ylen Aamu-TV:ssä olevansa huolestunut koronavirustilanteen pahenemisesta syksyä kohden.

Salminen totesi, että lähes koronavapaa kesä kertoo siitä, että viranomaisten ohjeita ja suosituksia on noudatettu, mutta monissa varotoimissa on nyt ryhdytty lipsumaan kuin epidemia olisi ohi.

– Ei se valitettavasti ole. Varoitukset ja suositukset on yhä syytä ottaa vakavasti, Salminen sanoo.

Salmisen mukaan kaikki se, mitä syksyä varten on mietitty, tulisi ottaa vakavasti. Jos turvavälit ja käsihygienia unohdetaan, niin on olemassa riski, että takaisku tulee, hän sanoo. Vastaavaa on nähty monessa Euroopan maassa.

– Yleensä kun mennään syksyä kohti, niin hengitystieinfektiot tulevat lisääntymään. Ei ole mitään syytä olettaa, että riski olisi koronan suhteen erilainen. Täytyy seurata tilannetta ja ottaa uusia keinoja käyttöön, Salminen sanoi Ylelle.

Salminen kertoo, että syksyä kohti mentäessä THL tarkastelee myös kasvomaskien käyttösuositusta. Vielä tilanne ei hänen mukaansa ole sellainen, että laajamittaista maskien käyttöä suositeltaisiin.

– Se saattaa tulla ajankohtaiseksi sitten, kun ihmiset palaavat laajamittaisesti lomilta. Kyllä tätä aktiivisesti mietitään.

Aamu-TV:ssä nostettiin esille myös se tosiasia, että heinäkuun alun jälkeen Suomessa todettujen koronatartuntojen määrä on noin kaksinkertaistunut viikoittain. Luvut ovat silti vielä pieniä.

Salminen kertookin olevansa huolissaan siitä, että elokuun alussa luovutaan kerrallaan useista erilaisista rajoituksista, esimerkiksi matkustamista ja yleisötapahtumia rajoittaneista.

– Aika monessa maassa on ollut tästä takaiskuja ja Euroopassakin monessa paikassa tilanne menee huonompaan suuntaan. Suomessa hallitus kuitenkin toimii lain mukaan, Salminen toteaa.