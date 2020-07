HUSin apulaisylilääkäri peräänkuuluttaa Ylellä kansallisen suosituksen antamista kasvomaskien käytöstä – ”Itse suosittelen sen käyttöä”

Apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen kertoi Ylen A-studiossa myös muun muassa siitä, mistä tiedetään, että rajoituksia pitää alkaa ottaa uudestaan käyttöön Suomessa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen puhui maanantaina Ylen A-studiossa mahdollisesta toisesta korona-aallosta Suomessa.

A-studion juontaja Marja Sannikka kysyi Ruotsalaiselta muun muassa siitä, miten todennäköisenä tämä pitää sitä, että toinen aalto iskee Suomeen pahasti.

Ruotsalainen sanoi, että toinen aalto on mahdollinen ja myös todennäköinen, jos kansalaiset ja viranomaiset eivät noudata varotoimenpiteitä, jotka on pandemian aikana opittu. Hän muistutti, että virus voi levitä todella nopeasti.

Ruotsalainen sanoi, että on kolme tärkeää keinoa, joilla jokainen kansalainen voi suojata itseään ja muita virukselta: hyvä käsihygienia, turvavälit – ja kasvomaskin käyttö.

– Tiedämme tältä keväältä maailmanlaajuisesti, että maskit suojaavat sekä itseä että muita tartunnalta, kun puhutaan kirurgisen suu-nenäsuojaimen käytöstä. Itse suosittelen sen käyttöä ruuhkabusseissa, ruuhkapaikoissa, liikennevälineissä, ja peräänkuulutan kansallisen suosituksen antamista, jotta tämä asia olisi selvä myös kansalaisille, Ruotsalainen painotti.

Hän kertoi A-studiossa pitävänsä riskinä sitä, että yli 500 ihmisen sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet sallitaan elokuun alusta lähtien, etenkin, kun samaan aikaan ihmiset palaavat lomilta ja etätöistä työpaikoille, ja muun muassa koulut alkavat ja ihmiset saavat matkustaa ulkomaille.

– Tapahtuu paljon samaan aikaan, Ruotsalainen sanoi.

– Tässä kohtaa olisin mielelläni pysähtynyt ja katsonut, mitä yksittäiset rajoitustoimenpiteiden purut aiheuttavat.

Sannikka kysyi Ruotsalaiselta vielä haastattelun lopussa, millä kriteereillä tiedetään, että koronarajoituksia pitää alkaa uudelleen kiristää Suomessa.

– Jos positiiviset tautitapaukset alkavat selvästi lisääntyä, esimerkiksi meidän testatuista näytteistä yli 5 prosenttia (on positiivisia). Se on yksi sellainen merkki, jota on maailmanlaajuisesti pidetty yhtenä ehtona sille, että tautitilanne alkaa huonontua, Ruotsalainen vastasi.

Ruotsalaisen tv-esiintyminen on poikinut runsaasti keskustelua sosiaalisessa mediassa. Muun muassa kokoomuksen kansanedustaja Ilkka Kanerva on Twitterissä kiitellyt Ruotsalaista.

– Tällainen ehkä enemmän utp-poliitikko oikein innostui selväjärkisestä ja reippaasta linjauksesta. Vakuuttava esiintyminen. Helppo yhtyä hänen ajatteluunsa, Kanerva kiitteli.

Samaa mieltä oli Helsingin yliopiston professori Marjukka Myllärniemi.

– Kiitos Eeva Ruotsalainen – ei tämän selvemmin asiaa enää sanoa. Maskisuositus nyt, hän twiittasi.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara kertoi niin ikään kannattavansa Ruotsalaisen ajatuksia.

– Asiantunteva kannanotto koronan mahdollisen toisen aallon hallintaan. Apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen peräänkuuluttaa kansallista maskisuositusta. Täysi kannatus kannanotolle!