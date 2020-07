Vartija pysäytti kauppakeskuksen sisällä ajaneen auton.

Henkilöauto ajoi sisään Helsingin Herttoniemen uuteen kauppakeskukseen Hertsiin, silminnäkijät kertovat IS:lle. Heidän mukaansa auto ajoi ihmisten seassa ja kolaroi lopulta apteekin eteen.

Helsingin poliisi vahvistaa havainnot.

– Tällainen tapaus on ollut, että auto on ajanut kauppakeskuksen sisätiloihin, poliisin johtokeskuksesta vahvistetaan.

– Se vaikuttaa vahingolta, eli ei epäillä mitään tahallisuutta.

Poliisi tutkii tapahtumien kulkua. Vielä ei ole tarkkaan tiedossa, mistä auto on ajanut kauppakeskukseen.

– Siellä vartija on pysäyttänyt auton. Ei ole tullut henkilövahinkoja, aineellisia ainoastaan, johtokeskuksesta kommentoidaan.

Helsinkiläinen Roope oli kauppakeskuksessa tapahtumien aikana. Hän katseli, kun vähän isompi henkilöauto ajoi kauppakeskukseen sisään ja ajeli siellä hiljakseen.

– Se tuli ilmeisesti liukuovista sisään. Se ajoi Tokmannin ja apteekin ohi.

Tapahtumapaikka apteekin edessä.

Autoon tuli jonkin verran vahinkoa.

Ylen mukaan auton on katumaasturi. Paikalla ollut Ylen toimittaja sanoo, että paikalle tuli kaksi poliisiautoa. Kuljettaja oli hänen mukaan täysin rauhallinen eikä tehnyt vastarintaa. Hänen mukaansa autoilija olisi ajanut ostoskeskukseen sisään liukuovista.

Roope kertoo aluksi miettineensä, onko kyseessä huoltomies. Hän piti erikoisena, että huoltomies ajaa autolla kauppakeskuksen sisällä.

Seuraavaksi auto pysähtyi. Autoilija veti pakin päälle.

– Auto peruutti kovaa vauhtia, renkaista kuului ääniä. Sitten autoilija täräytti huolto-ovea päin.

Roope soitti hätäkeskukseen. Kun hän meni seuraavan kerran paikan ohi, poliisi laittoi kuljettajaa autoon.

Autossa näkyi olevan pelkkä kuljettaja.

Kauppakeskuspäällikkö Hanna Feodorov sai kesken kesälomia ilmoituksen tapahtumista. Vartija otti häneen yhteyttä.

Feodorovin mukaan autoilija oli tullut Insinöörinkadulta liukuovista. Sieltä pääsee kauppakeskukseen suoraan katutasolta.

– Liukuovet aukeavat, kun eteen tulee ihminen tai näköjään myös auto. On ollut sen verran tilaa, että siitä on mahtunut. Insinöörinkadulta on tilava sisäänkäynti.

Liukuoville ei Feodorovin mukaan tullut minkäänlaista vahinkoa.

– Ei ole tietoa, mitä autoilijalla oli ajatuksena. Sen verran hän oli sanonut, että parkkipaikka oli etsinnässä.

Liukuovista pääsee kauppakeskuksen katutasolle.

– Siinä on leveä käytävä. Autoilija oli kuulemma hyvin hiljaa siinä ajanut ja käytävän perälle asti. Sitten hän oli varmaankin huomannut, ettei löydy parkkipaikkaa.

Autoilija lähti peruuttamaan. Hän peruutti suoraan huoltokäytävän ovia päin. Ovet menivät rikki.

Feodorov on huojentunut siitä, että henkilövahingoilta vältyttiin eikä vakavampaa sattunut.

– Aika hurjalta kuulostaa, että joku ajaa kauppakeskukseen sisälle.

Feodorov sanoo, että hänen täytyy käydä kiinteistöpäällikön kanssa läpi tilannetta ja sitä, onko oven eteen pantava esteitä. Aiemmin hänen mieleensä ei ole tullut, että joku ajaa autolla kauppakeskuksen sisälle.