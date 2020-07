Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön asiantuntija Mika Gröndahl vastaa, kannattaako ukkosella vetää johdot seinästä.

Moni suomalainen miettii, onko oikeasti järkeä vetää töpselit pois seinistä ukonilmalla, jotta välttyy sähkölaitteiden vahingoilta.

Ilta-Sanomat kysyi kahden asiantuntijan kantaa ja käytännön ohjeita vaarojen välttämiseksi.

– On viisasta varautua ukkosia vastaan. Varautuminen riippuu hieman siitä, millaisella alueella ollaan. Kaupunkimaisissa oloissa sähkökaapelit on vedetty maan alle suojaan. Maaseudulla sähköt kulkevat ilmassa ja ne ovat siksi alttiimpia häiriöille, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Mika Gröndahl asiantuntija- ja kehittämispalvelujen johtaja kertoo Ilta-Sanomille.

Vedetäänkö siis sähkölaitteiden töpselit pois seinästä, kun salamoi ukkonen jyrisee?

– Kyllä. Se on suositeltava, jos on tiedossa, että oma koti on alueella, missä salamointi aiheuttaa esimerkiksi valojen vilkkumista. Tämä kertoo siitä, että alue on herkkää jännitteen vaihteluille ja virtapiikeille, hän sanoo.

Entä sitten näillä seuduilla, joilla kaapelit kulkevat maan alla, kannattaako vetää pistoke seinästä, kun salamoi ja ukkostaa?

– Jos tuntuu siltä, että se lisää turvallisuuden tunnetta, voi ottaa pistokkeen pois seinästä, vaikka asuisi sellaisella alueella, missä johdot kulkevat maan alla. Yleisohjehan on muutenkin se, että jos on pidemmän aikaa pois kotoa, kannattaa ottaa esimerkiksi kahvikoneen pistoke pois seinästä, hän kertoo.

Miten te itse toimitte?

– Otan pois television virtajohdon ja antennin kaapelin pois seinästä aina, kun olen pidemmän aikaa pois kotoa, vaikka ei edes salamoisi, Gröndahl sanoo.

Pelastuslaitos tuntee ukkosen ongelmat

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin mukaan ukkonen hajottaa Suomessa vuosittain tuhansia sähkölaitteita. Nykyaikaiset sähkölaitteet sisältävät ukkosylijännitteille herkkiä komponentteja. Salaman aiheuttamat laitevahingot ovatkin lisääntyneet viime vuosina.

Sähkölaitteiden ongelmat ukkosten aikaan näkyvät pelastajien työssä.

– Seuraamme tarkasti ukkosrintamien etenemistä, sillä ne aiheuttavat usein sähkökatkoja sekä sähkölaitteista aiheutuneiden tulipalojen lisääntymistä, Pohjanmaan pelastuslaitoksen aluepalopäällikkö Jarmo Peltonen kertoo.

Hänen mukaansa on viisasta varautua kotona sään muutoksiin. Pelastuslaitos on usein ensimmäisenä paikalla, kun myrskyn tuhoja raivataan ja tulipaloja sammutetaan.

– Sään ääri-ilmiöt ovat lisääntyneet ja kotona kannattaa tehdä se, minkä voi vahinkojen välttämiseksi. Sähkölaiteita on eri tasoisia, osassa on parempi suojaus. Harvaan asutulla alueella ukkosrintaman aiheuttamat sähkölaitteiden ongelmat voivat olla kokemukseni mukaan isompia kuin kaupungeissa, aluepalopäällikkö Peltonen arvioi.