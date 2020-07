Psykologi kertoo viisi vinkkiä siihen, miten välttää sukuriidat mökillä.

Suku on pahin, sanotaan, ja usein sukulaisten kokoontuessa samalle kesämökille voi tunnelma olla leppoisan sijaan jännitteinen.

IS selvitti suomalaisten mökkikokemuksia laajalla verkkokyselyllä. Vastausten joukkoon mahtui paljon kokemuksia, joissa avauduttiin sukulaisten kesken syntyneistä riitatilanteista.

Monissa vastauksissa kerrottiin, että riitatilanteita syntyy etenkin kesämökin yhteisomistukseen liittyvissä asioissa, kuten mökin käyttövuoroissa ja työnjaossa.

Myös eri ikäpolvien tavat ja toimet aiheuttavat kinaa.

Kokosimme sukuriitoja.

Yhteisomistuksessa ollut perikunnan mökki aiheutti helposti näkemyseroja mökin käytöstä ja tehtävistä töistä (rakennusten ylläpito, metsänhoito jne.). Pahimmillaan yhden osakkaan lapset eivät olisi saaneet yöpyä mökissä. Koska saari oli iso ja sittemmin jaettavissa, nämä ongelmat poistuivat. – Nainen, 68

Mökin omistaneiden veljesten kesken riitaa syntyi kaikesta mahdollisesta, kun kaksi veljeksistä oli ihan mahdottomia. Mitään ei olisi ikinä saanut muuttaa, parantaa tai korjata ja vain heidän ajatuksillaan oli merkitystä. Eihän se sitten kauaa toiminut. – Mies, 38

Ennen omaa mökkiä riitaa oli mökkeilyvuoroista, koska siskoni ei hyväksynyt muita mökille samaan aikaan. Samainen sisko toki järjesti sitten vaikka mistä riidan, jos joku muu meni mökille. – Mies, 48

Sisko ei ole halunnut mökissä tehtävän remonttia, eikä mitään saanut heittää pois, vaikka hän kävi siellä kerran vuodessa kahvilla. Minä olen hoitanut muuten vanhempieni mökin. – Nainen, 52

Mökkivuorojen jakaminen. Yhden sisaruksen pitäisi saada tulla ja mennä mökille milloin vaan, varsinkin kun aurinko paistaa. – Nainen, 57

Yhteisomistuksessa oleva suvun mökki tuo joskus mukanaan erimielisyyttä siitä, kuka saa käyttää tiloja milloinkin ja saako omia ystäviä tai perhetuttavia kutsua kylään vai ei. – Nainen, 38

Mökin maksuista, siitä kuka vahtii lapsia, joku on varastanut tai rikkonut toisen omaisuutta, kuka saa ja kuka ei saa tulla mökille samaan aikaan, kenen vuoro on tyhjentää ulkohuussi. – Nainen, 25

Perikunnan mökkiä ei kukaan muu perikunnan jäsenistä pidä kunnossa, kuin meidän perheemme. Tämä on johtamassa siihen, että mökki menee myyntiin. – Mies, 46

Kuka saa mennä saunaan ensin, kuka saa pelata lautapeliä kenenkin kanssa, kuka pääsee kyläkauppaan vanhemman mukaan – niitä on paljon. – Nainen, 20

Suvun yhteisessä käytössä olevan grillin hoito. Toiset eivät viitsi puhdistaa ja pitää huolta, että se säilyisi hyvässä kunnossa. – Nainen, 28

Enoni perheineen käy mummon mökillä oleilemassa, mutta mitään siellä ei tehdä. Edes jälkiään eivät siivoa ennen lähtöään. – Nainen, 35

Yhteisomistusmökit ja siellä remonttien teko. En suosittele yhteisomistusmökkiä kenellekään. – Mies, 35

Puiden kaadosta, kun elossa olevalla vanhemmalla oli hallintaoikeus, eikä hän kysellyt omistajien mielipidettä. – Nainen, 61

Sukuriidat alkavat ihan tyhjästä. Esimerkkinä liian pitkään saunassa oleilu niin, että muut joutuvat odottamaan vuoroaan. – Nainen, 21

Kerran oli vanhemmillani mennyt sukset pahasti ristiin sukulaispariskunnan kanssa. Pariskuntaa alkoi risoa kun minua ja veljeäni kehuttiin hyvästä käytöksestä, koulumenestyksestä ja urheilullisuudesta, kun taas heidän huonokäytöksiset ongelmalapsensa eivät vastaavia kehuja saaneet. – Mies, 38

Sain perintönä kesämökin, mutta jostain syystä sisareni eivät halua tajuta, että mökki on minun ja minulla on etuoikeus käyttää mökkiäni. Toinen sisar sai oman mökkitontin ja toinen sai talon. – Nainen, 50

Ruokailu: sisarukset tappelivat kerran siitä, että mitä juustoa laitetaan sieniin. – Nainen, 38

Veljeni perheen kanssa riitaa. Ruuat pöytään, siivoukset, kustannukset ja kaikki muut työt. He vaan makasivat ja odottivat palvelua. Enää eivät ole saaneet tulla ja siitä on ainakin viisi vuotta. Me nautimme nyt! – Nainen, 42

Välillä sukupolvien väliset erot purkautuvat riitoina.

Saunavuoroista. Oma äitini ei voinut ymmärtää, että nykyään naisetkin tykkäävät saunoa pitkään ja juoda olutta samalla. Hän oli sitä mieltä, että naiset peseytyvät vaan nopeasti ja päästävät miehet saunaan. Vaati yhden isomman riidan, että hän ymmärsi ettei saunominen ole minun sukupolvelleni enää mikään "äijien juttu"! – Nainen, 33

Jos olemme yhtä aikaa vanhempieni kanssa mökillä. Heillä on oma tapansa tehdä asioita ja minulla, aikuisella lapsella, ja puolisollani oma tapamme tehdä. Tästä syntyy toisinaan konflikteja. – Nainen, 34

Kun isovanhempani ovat alkaneet tehdä töitä mökillä niska hiessä salaa, vaikka heidän lapsensa ja me lapsenlapset olemme luvanneet tehdä ja auttaa hommissa, ettei heille satu mitään. Näihin kyseisiin hommiin kuuluu muun muassa katon puhdistus ja puiden kaataminen moottorisahalla. – Nainen, 20

Ruoka-ajoista, vanhemmat ihmiset kun heräävät paljon aikaisemmin kuin me nuoremmat. Eikä siitä riitaa ole tullut, ärsytystä vain välillä. – Nainen, 28

Mummi suuttui, kun siivosimme aitasta vanhoja ja käyttökelvottomia tavaroita ja sisustimme sitä uudelleen. – Nainen, 20

Alkoholi ei ole kaikissa tilanteissa paras seurustelujuoma. Humalassa riitoja voi kehkeytyä pienistäkin asioista.

Kun porukka on tarpeeksi humalassa, niin kyllä sukulaisten kanssa aina riita aikaan saadaan. – Nainen, 52

Jos sukulaismies tulee kännipäissään käymään ja häntä ei saada lähtemään pois. – Mies, 48

Alkoholi on nostanut tunteita pintaan vanhoista asioista sukulaisten kesken. – Mies, 49

Aikoinaan sukujuhlissa osa suvusta joi viiniä ja olutta. Minäkin sain sedältä lasillisen viiniä, vaikka täysi-ikäisyyteen oli pari vuotta. Äidillä ja sedällä tuosta pelmahti riita. – Mies, 20

Parhaassa tapauksessa suvun kesken mökkeily sujuu ongelmitta ja hyvässä hengessä.

Ei oikeastaan mistään. Samat kolme perhettä on jakanut saaren jo kolmannessa polvessa. Neljäs sukupolvi perii sen aikanaan, ja 1930-luvulla ”Saaren laki” -kirjaan kirjatut säännöt pätevät ja niitä noudatetaan. – Nainen, 47

Oman sakin kanssa ei riidellä ja ei-toivottuja vieraita ei juurikaan ole ollut. – Nainen, 63

Eipä oikeastaan mistään. Mökillä työt tehdään yhdessä ensiksi, jonka jälkeen pääsee rentoutumaan. Mökki on yhteinen vanhempieni ja siskoni kanssa, mutta hyvin meille kaikille on tilaa, eikä koskaan ole tullut sanaharkkaa mökin ylläpidosta tai vuoroista. Mökkinaapurit ovat oikein mukavia ja välit on pidetty kunnossa. – Nainen, 24

Näin vältät sukuriidat

Psykologi Ann-Mari Hintikka kertoo viisi vinkkiä siihen, miten mökeillä voidaan välttää sukuriidat.

1. Päivitä sukumökin säännöt vuosittain

Hintikan mukaan yhteistä mökkiä käyttävän suvun olisi hyvä esimerkiksi aina keväisin kokoontua pohtimaan tulevan kesän järjestelyjä. Tämän voi hoitaa helposti myös vaikkapa sähköpostitse.

– Jokaisen perhekunnan toiveet ja odotukset kesän suhteen tulisi tuoda ilmi. Ei sovi ajatella niin, että sukumökillä asiat tehdään kuten aina tähänkin asti on tehty. Tarpeet ja toiveet ovat voineet muuttua esimerkiksi lasten kasvun myötä. Säännöt olisi hyvä päivittää aina kerran vuodessa.

Hintikan mukaan suvun olisi hyvä valita joukostaan yksi ihminen tekemään yhteenvedon eri perhekuntien toiveista ja tarpeista. Sama henkilö myös johtaisi puhetta ja kirjaisi sovitut päätökset muistiin.

– Jos mökin rakentanut sukupolvi on elossa, olen sitä mieltä että heidän toiveistaan pitäisi lähteä liikkeelle.

2. Tee kompromisseja

Kompromissien tekeminen yhteiskäyttömökeillä on äärimmäisen tärkeää. Jos haluat jotain tiettyä, sinun pitää olla valmis luopumaan jostain muusta.

– Jos haluat mökin pelkästään oman perheesi käyttöön vaikkapa tietyksi viikoksi kesällä, sinun pitää tuoda tämä toive esille. Et voi kuitenkaan olettaa ja odottaa, että se sopii kaikille. Vastineeksi pitää olla valmis luopumaan vaikkapa jostain toisesta kesäviikosta.

Hintikan mukaan mökkivuorot tulisi jakaa siten, että vuorot kiertäisivät vuosittain eri perhekuntien kesken.

3. Jaa tehtävät demokraattisesti

– Keväällä sovittuihin sääntöihin kannattaa kirjata myös se, mitä tehtäviä mökillä on ja miten ne hoidetaan. Tässäkin kiertävä vuoro on hyvä idea, jotta jokaiselle tulee yhtä paljon esimerkiksi ruokahuolto- tai siivousvuoroja, psykologi sanoo.

4. Yhteinen mökkitili

Hintikka arvioi, että monet mökkejä koskevat sukuriidat saavat alkunsa rahasta. Tällaisia riitoja ehkäisemään kannattaa harkita yhteisen mökkitilin perustamista.

Ideana Hintikan mukaan on se, että jokainen mökkiä käyttävä perhe laittaa mökkitilille saman summan rahaa.

– Sieltä voidaan sitten ottaa mökin kuluihin ja hankintoihin tarvittavat rahat. Tällöin kenellekään ei tulisi sellaista oloa, että joutuu aina maksamaan enemmän kuin muut sukulaiset.

5. Tuo omat toiveesi ja tarpeesi esiin.

Psykologin mukaan on tärkeää tuoda omat toiveet ja tarpeet selvästi esiin.

– Ei voida olettaa, että toiset tietävät mitä toiveita ja tarpeita sinulla on jos et kerro niistä. Ihminen voi vetää herneen nenäänsä kun hän kokee, että hänen tarpeitaan ei olla huomioitu. Tällainen käyttäytyminen on harmillista varsinkin, jos kyseinen henkilö ei ole tuonut niitä itse esiin. Joten - puhukaa.

Entäpä jos joku suvun jäsenistä ei noudata sovittuja yhteisiä pelisääntöjä? Hintikan mukaan sanktiot tällaisista tapauksista tulee miettiä ja sopia etukäteen.

– Sanktioiden tulee olla tiedossa, jos joku kieltäytyy toimimasta sovittujen pelisääntöjen mukaan. On reilua tietää etukäteen, mitä laiminlyönnistä seuraa. Toki, ensin kannattaa keskustella asiasta ja yrittää löytää syy siihen, miksi tämä henkilö tai perhe toimii tällä tavoin.

Ilta-Sanomat selvitti ihmisten mökkikokemuksia ja -ajatuksia verkkokyselyllä. Kyselyyn vastasi yhteensä 3 313 ihmistä. Kysely tehtiin 15.–18. toukokuuta 2020.