Kolme Espanjassa talvehtivaa suomalaista kertoo, miten korona vaikuttaa lähtösuunnitelmiin – ”Tartuntavaaran pitäisi olla todella korkea...”

Espanjassa koronavirustilanne pahenee kovaa vauhtia. Kolme Fuengirolassa talvensa viettänyttä suomalaista kertoo ajatuksistaan.

Espanjan Aurinkorannikon suomalaisten jäsenyhdistys Suomelan puheenjohtaja Paavo Ässämäellä, 67, on takanaan viisi talvea Espanjan Fuengirolassa.

Kuudes vuosi on tänä syksynä alkamassa, sillä Ässämäki aikoo matkustaa puolisonsa kanssa asuntoonsa Fuengirolaan myös ensi talveksi.

Paavo Ässämäki sanoo, että lentoliput on jo hankittu.

– Lentoliput on hankittu ja syyskuun 18. päivä lennetään. Olemme Espanjassa aina noin puoli vuotta, eli syyskuun loppupuolella lähdemme ja maalis-huhtikuussa tulemme takaisin.

Suomessa Ässämäki asuu Jyväskylässä, Keski-Suomessa.

Espanjan koronavirustilannetta on hänen mukaansa tullut seurattua. Tautitapausten määrästä ja niiden viime aikojen noususta Ässämäki ei ole kuitenkaan huolissaan.

– Tilanne ei pelota, hyvillä mielin olemme lähdössä.

Espanjassa vakituisesti asuviin suomalaisiin Ässämäki on yhteydessä viikoittain. Viesti on ollut se, että tilanne Aurinkorannikolla on hyvä.

– Suomessa kun asiasta uutisoidaan, puhutaan usein koko Espanjasta. Tilannetta pitää kuitenkin tarkastella alueellisesti, eli Katalonia ja Madrid ovat niitä tautipesäkkeitä, joissa tilanne on huonompi. Aurinkorannikolla tilanne on kuitenkin niin hyvä, että sitä voi verrata vaikkapa Keski-Suomen tilanteeseen.

Ässämäki palasi Suomeen maaliskuun lopulla. Tuolloin Espanjassa ulkonaliikkumiskielto oli astunut juuri voimaan.

– Alun perin piti tulla autolla takaisin Suomeen, mutta lapsemme olivat huolissaan ja ostivat meille lentoliput.

Suomelan puheenjohtajana toimiva Ässämäki kertoo, että hänen tiedossaan ei ole yhtään koronaan sairastunutta Aurinkorannikon suomalaista. Suomelan jäsenmäärä on tuhannen ihmisen luokkaa.

– Teimme kesäkuun puolivälissä jäsenkyselyn, johon vastasi noin 300 ihmistä. Heistä 80 prosenttia kertoi olevansa lähdössä talveksi Espanjaan. Elokuun puolivälissä teemme seuraavan kyselyn, joten saa nähdä mikä tulos silloin on.

Mikäli tilanne dramaattisesti muuttuisi seuraavien kahden kuukauden aikana, joutuisi Ässämäki vaimoineen harkitsemaan matkantekoa uudelleen.

– Aurinkorannikolla tartuntavaaran pitäisi olla todella korkea, jotta emme lähtisi. Toinen lähdön peruva syy voisi olla totaalinen ulkonaliikkumiskielto, silloin ei olisi järkevää matkustaa. Ulkoilemme ja liikumme paljon luonnossa.

Suunnitelmat jäissä

Fuengirolassa kaksi talvea asunut Anne Nykänen, 57, kertoo, että koronapandemia on laittanut tulevan talven matkasuunnitelmat jäähylle.

– Alunperin oli tarkoitus loppuvuodesta lähteä Fuengirolaan, mutta nyt olemme mieheni kanssa ottaneet aikalisän ja katselemme, miten koronatilanne etenee.

Samppanjaa muovimukista -blogista tuttu Nykänen myöntää, että tilanne harmittaa.

Anne Nykänen taas on seurantakannalla koronalukujen suhteen.

– Kyllä se harmittaa, sitä ei voi kiistää. Kun on rakentanut elämänsä nyt sen varaan ja on päässyt maistamaan mukavaa elämäntyyliä. Meistä kumpikaan ei pidä talvesta ja pakkasesta, joten on ollut kiva viettää se aika vuodesta Espanjassa.

Pariskunta ei ole varannut lentoja, eikä myöskään vakioasuntoaan Fuengirolasta.

Nykänen kertoo, että hän palasi Espanjasta Suomeen maaliskuun puolivälissä. Fuengirolassa odottaa tälläkin hetkellä kolme kassillista Nykäsen tavaroita.

– Minun piti tulla käymään Suomessa työasioiden takia ja palata sitten vielä Espanjaan. Muutama päivä lähtöni jälkeen Fuengirolassa astui voimaan ulkonaliikkumiskielto, enkä voinutkaan enää palata. Tämän jälkeen myös miehelleni tuli kiire palata Suomeen. Tilanne muuttui siellä hyvin nopeasti.

Nykänen arvioi, että suurin harmitus tilanteessa oli keväällä, kun jakso Espanjassa jäi tyystin kesken. Nyt vallitsevaan tilanteeseen on sopeuduttu.

– Terveysnäkökulman laittaa mielellään etusijalle. Uskon, että yksi menetetty talvi Espanjassa ei ole mitään verrattuna siihen, että säilyttää terveytensä ja pystyy elämään vapaasti.

– Jos näkee uhkia, kuten koronaviruksen, on valmis tinkimään suunnitelmistaan, hän lisää.

Myös Nykäsen ystäväpariskunnilla on sama odottava tilanne.

– Kaikki Espanjaan talveksi suuntaavat ystävämme ovat myös seurantalinjalla, eivätkä ole lentoja varailleet.

Alueellisesti maan eteläosissa koronaluvut eivät ole hurjimpia, mutta eräs asia Nykästä mietityttää.

– Espanjalaiset itse eri puolilta maata matkustavat ja lomailevat myös Etelä-Espanjassa. Kun ihmiset liikkuvat, myös korona liikkuu siinä samalla.

Autolla Fuengirolaan

Viihdetaiteilija Päivi Mäkisellä, 60, suunnitelmat ovat selvät. Hän aikoo suunnata kohti Espanjan Fuengirolaa elokuun viimeisellä viikolla. Lentolippuja hän ei kuitenkaan ole ostanut, sillä matka taittuu kaasuautolla Euroopan halki.

– Totta kai olen lähdössä jälleen Espanjaan. Kaasuautolla kurvaan Baltian läpi ja matka kestää arviolta viikon. Helmikuussa ajelen sitten Ruotsin kautta takaisin.

Mäkinen kertoo, että Espanjan kohonneet koronaluvut eivät häntä hätkäytä.

Mäkinen kertoo, että Espanjan kohonneet koronaluvut eivät häntä hätkäytä.

– Ei minua pelota laisinkaan. En kuitenkaan ylenkatso koronatilannetta, mutta ei sen vuoksi saa lakata elämästä. Korona on sairaus muiden sairauksien joukossa. Ennen koronaa on ollut pandemioita ja niitä tulee myös koronan jälkeen. Pelon ei saa antaa hallita elämää ja päätöksiä.

Taiteilija on viettänyt Espanjan lämmössä viimeiset viisi talvea. Niin Torrevieja, Kanariansaaret kuin Fuengirola ovat tulleet tutuiksi. Mäkinen on viimeiset vuodet majoittunut Fuengirolassa vakioasunnossa.

– Suomessa minulla ei ole vakituista kotia. Olen asuntosijoittaja ja vuokraan kalustettuja asuntoja pääasiassa opiskelijoille. Kyllä minulle täältä Suomesta sitten aina joku huone löytyy mihin mennä asumaan, Mäkinen nauraa.

Espanjasta Mäkinen palasi huhtikuun puolivälissä ulkoministeriön järjestämällä lennolla. Kuluneen kesän hän on viettänyt Tampereen Hervannassa.

Kaipuu Espanjaan on kova. Mäkisen mukaan hänen sosiaalinen elämänsä on viime aikoina kallistunut Aurinkorannikolle. Alueella on hänen omien sanojensa mukaan hyvä "pöhinä".

Mäkisen mukaan kevään koronatilanteessa Espanjan ja Suomen välillä oli selvä ero tilanteen hoitamisessa.

– Espanjassa oli selvää mitä sai ja mitä ei saanut tehdä. Suomessa oli suosituksia ja Espanjassa määräyksiä. Tunsin suurempaa turvallisuuden tunnetta Espanjassa, kuin mitä silloin kun palasin Suomeen. Esimerkiksi kaupassa käydessäni täällä Suomessa järkytyin siitä, miten vapaasti täällä sai temmeltää.

Ainoa syy Mäkisen matkan peruuntumiseen on se, jos rajat määrätään suljettaviksi.

– Arkea se elämä sielläkin on. Vaikka olisin karanteenissa ja ainoa paikka mihin saisin mennä on kauppa, menen kauppaan mieluummin Espanjassa kuin Suomessa.

Viihdetaiteilija kertoo olleensa Espanjassa keväällä neljä viikkoa karanteenissa.

– Tiedän mitä se oli, ja silti olen valmis menemään sinne, sillä Espanjassa kaikki hoidettiin hienosti.

” Vaikka olisin karanteenissa ja ainoa paikka mihin saisin mennä on kauppa, menen kauppaan mieluummin Espanjassa kuin Suomessa.

Mäkistä odottaa Aurinkorannikolla suuri produktio, jonka ohjaajaksi hänet on nimitetty.

– Teemme sadan suomalaisen voimin itsenäisyyspäiväksi esityksen, jonka teemana on Tuntematon sotilas. Mukana on teatteriryhmä ja kolme laulukuoroa, yhteensä noin sata ihmistä. Olen otettu, että olen saanut osakseni tällaista luottamusta.