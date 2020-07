THL:n ylilääkäri: Suomalaisille koronarokotteita ehkä jo tämän vuoden puolella – nämä kolme rokotetta ovat pisimmällä

Suomi neuvottelee lääkevalmistajien kanssa koronarokotteen hankkimisesta kaikille halukkaille.

Suomalaisia voidaan ryhtyä rokottamaan koronavirusta vastaan jo tämän vuoden puolella, arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynek.

– On se mahdollista, jos AstraZenecan valmistama rokote osoittautuu tehokkaaksi ja jos he saavat myyntiluvan, Nohynek arvioi Ilta-Sanomille.

Brittiläinen lääkeyhtiö AstraZeneca valmistaa Oxfordin yliopiston tutkijoiden kehittämää rokotetta.

Nohynekin mukaan Suomi on ilmoittautunut mukaan EU-komission hankintamekanismiin, joka neuvottelee lääkevalmistajien kanssa.

Suomi haluaa ostaa niin paljon rokotetta, että kaikki halukkaat suomalaiset saavat sen.

– Missä järjestyksessä ihmisiä sitten rokotetaan, sitä ei ole vielä kiveen hakattu. Pandemiavalmiussuunnitelma antaa hyvää osviittaa, mutta lisätietoa tarvitaan vielä uusien rokotteiden suojatehosta ja kyvystä ehkäistä tartuntoja.

Suomen mahdollisuus saada Oxfordissa kehitettyä koronarokotetta ovat samanlaiset kuin muilla EU-mailla, Nohynek arvioi. Suomi on yhtenä EU:n jäsenmaana mukana hankintaneuvotteluissa.

Oxfordin rokote on Nohynekin mukaan pisimmällä kehitystyössä. Rokote on jo tehotutkimusvaiheessa Isossa-Britanniassa, Brasiliassa ja Etelä-Afrikassa.

– Rokote on nopeimmin edennyt, mikä johtuu siitä, että heillä on ollut aikaisempaa näyttöä vastaavaa tekniikkaa hyödyntävässä Ebola-rokotteessa ja monessa muussa virusrokotteessa. Perustyö on siellä tehty, jolloin on päästy eteenpäin hyvin nopeasti.

Suomalaisia kiinnostaa hankkia rokotteita myös muilta valmistajilta.

Nohynekin mukaan pitkällä ovat myös yhdysvaltalaisten lääkevalmistajien Modernan ja Pfizer koronarokotteet.

Myös Kiinassa on kehitetty rokotetta koronaa vastaan.

– Kliinisissä ihmiskokeissa on tällä hetkellä 28 rokoteaihiota. Tiedetään yli 200 eri rokoteaihiota.

Näiden joukossa kehitteillä on uudenlaisia RNA-rokotteita. RNA-rokote voidaan valmistaa nopeasti.

Tavanomaisissa rokotteissa aikaa kuluu siihen, että virustauteja vastaan valmistettavat virukset kasvatetaan kananmunissa tai soluviljelmissä.

RNA-rokotteet ovat rakenteeltaan yksinkertaisempia. Niissä käytetään taudinaiheuttajan geneettistä koodia.

– Aika näyttää, mikä on millekin väestöryhmälle tehokkain ja turvallisin rokote. Rokotteissa saattaa olla eroja, sillä ihmisten kyky muodostaa vasta-aineita on riippuvainen muun muassa iästä.

Nohynek sanoo, että vaihtoehtoja on paljon.

Suomen valtio on mukana rahoittamassa epidemiavalmius- ja innovaatiokoalition CEPI:n työtä koronarokotteen kehittämiseksi. Lisäksi Suomi rahoittaa Kansainvälisen rokoteinstituutin IVI:n tuotekehitystyötä.

Nohynekin mukaan on ennenaikaista sanoa, mitkä rokotteista osoittautuvat riittävän tehokkaiksi ja turvallisiksi, jotta ne saavat lääkeviranomaisten myöntämän myyntiluvan.