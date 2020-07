Tällainen on loppukesän sää viikko viikolta – ”Ei ole tarjolla lämpimiä vaihtoehtoja”

Elokuussa voi olla 4–5 päivän lämmin jakso, muuten on epävakaista.

Elokuuksi luvatut kesäisen lämpimät päivät, samettiset illat ja usvaiset aamut uhkaavat jäädä kangastukseksi.

Alkukesän pitkissä sääennusteissa elokuulle povattiin lämpimiä päiviä. Lämpötila voisi joinakin päivinä yltää hellelukemiin.

Näillä näkymin elokuun alkuviikkoina jatkuu heinäkuun säätyyppi.

Sää on epävakaista. Ajoittain on poutaa ja hetkellisiä kuivia jaksoja, välillä ropisee vettä. Lämpöä on keskimäärin +15 astetta.

– Suomen yllä suursään tila on parkkeerannut asentoon, joka ruokkii matalapaineita. Virtaukset suuntautuvat Pohjois-Atlantin suunnalta. Sieltä ei ole tarjolla lämpimiä vaihtoehtoja, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jari Tuovinen selvittää.

Tarjolla on vain epävakaisia ja viileitä vaihtoehtoja.

Korkeapaine majailee Välimerellä. Toinen korkeapaine vaikuttaa Venäjällä, Uralin vuorilla.

– On yritystä, että korkeapaine yrittää vahvistua elokuun toisella viikolla. Eihän matalapainetoiminta voi viikkotolkulla jatkua.

Heinäkuussa on saatu runsaasti sateita.

Tuovinen ennustaa, että elokuussa on neljän viiden päivän kuivempi jakso. Jakson aikana voi olla pari hellepäivää.

Matalapaine tunkee Suomeen nyt Brittein saarilta ja Norjan mereltä. Lämpöä on luvassa Keski-Euroopan suunnalta.

Etelästä yrittää rakentua matalapaineen reitille kiila, joka tuo Suomeen etelän lämpöä.

Kiila työntää matalapaineen kohti Islantia ja Grönlantia. Toinen matalapaineen alue väistyy Venäjälle.

– Koko Pohjola lämpenisi, kesäistä olisi myös Ruotsissa ja Norjassa, Tuovinen ennustaa.

Viikko 27.7.–2.8.

Esterillä on ollut heinäkuun aikana asiaa ja märältä näyttää koko ensi viikko, ennustaa kuukausikatsauksessa sääpalvelu Forecan meteorologi Markus Mäntykannas.

Mäntykannas kehottaa varautumaan runsaisiin sateisin.

Erityisesti maan etelä- ja keskiosissa on tavanomaista märempää ja koleampaa. Tavanomaista lämpimämpää on Lapissa.

– Nythän meillä on alkanut mätäkuu. Vanhan uskomuksen mukaan mätäkuun lämpimässä ja kosteassa ilmanalassa kaikki mätänee.

Viikko 3.–9.8.

Matalapaine pysyy maan yllä. Sade ropisee etenkin maan etelä- ja keskiosassa.

Lämmin ilma ohjautuu Lappiin. Ilma on pohjoisessa tavanomasta lämpimämpää.

Viikko 10.–23.8.

Lämpötila- ja sademääräpoikkeamat haalistuvat elokuun loppupuolella Suomen yllä.

– Vielä aluksi Lapissa on viitteitä tavanomaista lämpimämmästä säästä, mutta viimeisellä tarkasteluviikolla poikkeamaa ei enää näy, Mäntykannas tulkitsee kuukausiennustetta.

Sää voi palautua lähelle pitkäaikaisia keskiarvoja.