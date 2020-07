Suomalaisvalmisteinen Karibian loistoristeilijä on viimeisellä matkallaan kohti romuttamoa – Tellervo Koiviston kastama alus syntyi talouskriisin keskellä

Vuonna 1990 Helsingissä valmistuneen Karibian-risteilijä Carnival Fantasyn tie on tulossa päätökseensä.

Carnival Fantasy valmistettiin Wärtsilän telakalla Helsingin Hietalahdessa. Se oli valmistuessaan maailman suurin risteilyalus matkustajamäärillä mitattuna.

Helsingissä vuonna 1990 valmistunut loistoristeilijä Carnival Fantasy on risteilyuutissivusto Cruise Radion mukaan myyty, ja se on parhaillaan matkalla kohti romuttamoa.

Wärtsilän Meriteollisuus rakensi aluksen tilaustyönä amerikkalaiselle Carnival Cruise Lines (CCL) -yhtiölle. Tilaukseen kuuluivat Fantasyn lisäksi sisaralukset Ecstasy ja Sensation. Kaksi ensiksi mainittua valmistettiin Hietalahden telakalla Helsingissä, kun taas Sensation valmistettiin Turun telakalla.

Ilta-Sanomat uutisoi Fantasyn rakentamisesta 26. elokuuta 1989. Alusta tituleerattiin muun muassa Karibian kuningattareksi, ja sen kerrottiin tarjoavan elämyksiä ikääntyville, varakkaille amerikkalaisturisteille.

”Fantasy on matkustajamäärältään suurin maailmassa koskaan rakennettu risteilyalus, siihen mahtuu kerralla 2 600 huvittelunhaluista matkustajaa sekä 900 lakeijaa ja 100 merimiestä italialaisen kapteenin johdolla. Bruttorekisteritonneissa laskien Fantasyn on maailman toiseksi suurin, edelle kiilaa vain yksi alus, Queen Elizabeth II”, IS kuvaili alusta vuonna 1989.

Lehtileike 26. elokuuta 1989 kertoo, kuinka Carnival Fantasyn kastaa itse Tellervo Koivisto.

262 metriä pitkää ja 36 metriä leveää alusta sommiteltiin artikkelissa kokonsa puolesta muun muassa Senaatintorille ja Mannerheimintielle. Se piti sisällään noin 60 isoa deluxe-hyttiä ja noin tuhat pienempää standardihyttiä.

Taidetta laivassa oli noin 10 miljoonan markan arvosta, ja komeuden viimeisteli 15 kilometriä pitkä neonputkisto, jolla laivan valaistusta ”voidaan muuttaa hetkessä yötä vastaavaksi tai vaikkapa bordellinpunaiseksi, aina tilanteen mukaan”.

Carnival Fantasyn valmistumista ja matkaanlähtöä seurattiin IS:ssäkin tarkoin vuonna 1990.

Toisin kuin valmistamansa risteilijä, Wärtsilän Meriteollisuus ei glamourilla koreillut. Lähes miljardin markan arvoinen aluksen valmistaminen tuotti yhtiölle tappiota arviolta yli 100 miljoonaa markkaa. Syy tähän oli kansainvälisen kilpailun aiheuttama hintojen romahdus.

CCL sai tilaamansa kolme risteilyalusta, mutta sen jälkeen suomalaisten kanssa ei enää neuvoteltu, vaikka uusia aluksia oli suunnitteilla. CCL:n silloinen pääjohtaja ja pääomistaja Micky Arison totesi Suomessa käydessään, ettei Suomella ole hänen käsityksensä mukaan hintakilpailukykyä.

Tammikuussa 1990 Fantasy oli valmistumassa Hietaniemen telakalla.

Pari kuukautta myöhemmin, kun rouva Tellervo Koivisto oli elokuussa 1989 iskenyt samppanjapullon laivan kylkeen, Wärtsilän Meriteollisuus haettiin konkurssiin. Yhtiöltä loppuivat rahat, eikä valtio suostunut takaamaan enää yhtäkään lainaa veronmaksajien rahoilla.

– Hallitus ei voinut muuttua pankiksi. Muuta vaihtoehtoa ei ollut, kommentoi silloinen kauppa- ja teollisuusministeri Ilkka Suominen (kok) asiaa Helsingin Sanomille 26.10.1989.

Konkurssipäätös sai muun muassa Wärtsilän Meriteollisuuden alihankkijat raivon partaalle, ja he kokoontuivat kalustoineen Turun telakan porteille osoittamaan mieltään ja vaatimaan konkurssin perumista. Pikavauhtia Meriteollisuuden raunioille perustettiin uusi varustamo Masa-Yards, jonka toimitusjohtajaksi nimitettiin Martin Saarikangas.

Fantasyn kannella ei näyttänyt juhlalliselta Helsingin tammikuisessa säässä vuonna 1990.

Masa-Yardsin alkutaival oli rahoituskiistojen ja alihankkijoiden boikottien vuoksi hankala, ja toiminnan jatkuminen oli vaakalaudalla useaan otteeseen. Vaikeuksista huolimatta se sai Fantasyn valmiiksi ja alus luovutettiin CCL:lle tammikuussa 1990, lopulta vain kuusi viikkoa myöhässä.

– Wärtsilä Meriteollisuuden konkurssi on tullut meille tavattoman kalliiksi. Osakkeiden arvon alennus huomioon ottaen se on maksanut yhtiön omistajille yli miljardi dollaria. Meidän perheemme omistaa osakkeista 80 prosenttia, CCL:n pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja Ted Arison totesi Helsingin Sanomille tuolloin.

Vuonna 2013 Carnival Fantasy kuvattiin Etelä-Carolinan Charlestonissa Yhdysvalloissa.

Siitä huolimatta sisaralus Ecstasyn valmistamisesta oli sovittu Masa-Yardsin ja CCL:n välillä, ja se valmistui puoli vuotta aikataulustaan myöhässä huhtikuussa 1991. Samalla syntyi myös sopimus kolmannesta aluksesta, Sensationista. Tässä välissä norjalainen Kvaerner osti Masa-Yardsin, ja nimeksi tuli Kvaerner Masa-Yards Oy.

Kvaerner Masa-Yards valmisti CCL:lle 1990-luvun edetessä vielä viisi risteilijää lisää. Laivavarustamon omistajat ovat vaihdelleet vuosien varrella, ja nimi on muuttunut sen mukana. Nykyään varustamo on saksalaisomistuksessa ja tunnetaan nimellä Meyer Turku.