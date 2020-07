Koronarajoitusten ja tiesulun jälkeen terassin päälle rojahtanut hyppytorni olisi kahvilan johtajan mukaan tuntunut viestivän kirouksesta.

Rakennusliiton työympäristöasiantuntija Tapio Jääskeläinen arvioi perjantaina Ilta-Sanomille, että aamulla Kaivopuistossa mereen horjahtanut 150-metrinen benjihyppytorni olisi erilaisessa käyttötarkoituksessa kaatunut suoraan puistoalueelle.

– Siinä on vähän fysiikan lait niin, että kyllähän se puomi olisi toisessa käyttötarkoituksessa lähtenyt painovoimaisesti kaatumaan siihen suuntaan, johon se on käännetty, Jääskeläinen kertoi.

Noin 135 metrin päässä hyppytornista sijaitsee Kaivopuiston kahvilaravintola Cafe Ursula. Kahvilan johtaja Katriina Lehtonen kertoo kulkeneensa vuoropäällikön kanssa päivällä tornin ohi ja pohtineensa onnettomuuden aiheuttamaa vaaratilannetta.

– Mietimme, että ei vitsi. Eihän tuon hirveästi olisi tarvinnut tulla tänne päin, jotta se olisi tullut rakennuksen päälle. En tietenkään tiedä, miten hyvin tuollainen rautamöhkäle liikkuu, mutta kyllä se hyvin lähellä on.

Aamulla mereen rojahtanut Suomen suurin hyppytorni on pituudeltaan 150 metriä.

Ilmatieteen laitoksen mukaan Helsingissä puhalsivat ennen aamuseitsemää voimakkaat tuulet. Cafe Ursula avasi ovensa aamuyhdeksältä, siis vain reilut pari tuntia tällä hetkellä oletetun onnettomuushetken jälkeen.

Kahvilan suurella purjeella suojattu terassi sijaitsee meren eli kaatuneen hyppytornin puolella. Lehtosen mukaan tornin iskiessä purjeen päälle tuhot olisivat käyneet suuriksi.

– Ihan kiva, että näiden koronahommien ja tiesulun jälkeen ei pudonnut vielä tuollainen hökötys päälle. Olisin alkanut siinä vaiheessa epäillä jo jonkinnäköistä kirousta, Lehtonen nauraa.

Työympäristöasiantuntija Jääskeläinen arvioi tornin katkenneen viime yönä alueella riehuneiden navakoiden tuulenpuuskien vaikutuksesta.

– Puomi on huomattavan pitkä ja painava. Ilmeisesti siinä on ollut myös suhteellisen kookas ja tuulipinta-alaa lisäävä hyppylava, jota tuuli vaikuttaa riepotelleen niin, että puomi on päässyt napsahtamaan.

Jääskeläinen ei osannut tässä vaiheessa arvioida, miten paljon tuulenpuuskat olisivat voineet pahimmillaan kuljettaa tornia puiston suuntaan.