Rakennusliiton työympäristöasiantuntija pitää tärkeänä, että tarkastajat tutkivat seuraavaksi hyppytornia kannattelevan maaperän.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun johtaja Eerik Tarnaala kertoo, että virasto on lähettänyt Kaivopuistoon omat tarkastajansa selvittämään viime yönä mereen rojahtaneen hyppytornin taustatekijöitä. Taarnala korostaa, ettei tapauksessa ole kuitenkaan kyse työtapaturmasta vaan vaaratilanteesta.

– Sellaisen johdosta toki käymme paikalla katsomassa ja mietimme, ollaanko toimittu nosturin ohjeiden mukaan.

Taarnala uskoo tarkastajien selvitysten valmistuvan ensi viikolla. Tarvittaessa hyppytornin omistajalta pyydetään onnettomuuden ratkaisemiseksi lisäselvityksiä.

– Tässä kohtaa pyrimme selvittämään, mikä onnettomuuteen on karkeasti ollut syynä ja miten sen olisi voinut välttää. Ammattitaitoiset tarkastajamme osaavat varmasti huomioida eri tekijät.

Nosturi kuvattuna perjantaiaamuna.

Rakennusliiton työympäristöasiantuntija ja työturvallisuudesta vastaava Tapio Jääskeläinen pitää tärkeänä, että seuraavaksi viranomaiset tutkivat hyppytornia kannattelevan maaperän.

– Pitää tarkistaa, että koneen kantokyky riittää. Tyypillisesti on niin, että maa pettää ja koneen tukijalat painuvat maaperään. Silloin niitä koneita on kaatunut, Jääskeläinen sanoo.

Jääskeläinen arvioi tornin rojahtaneen viime yönä alueella riehuneiden navakoiden tuulenpuuskien kiskomana.

– Puomi on huomattavan pitkä ja painava. Ilmeisesti siinä on ollut myös suhteellisen kookas ja tuulipinta-alaa lisäävä hyppylava, jota tuuli vaikuttaa riepotelleen niin, että puomi on päässyt napsahtamaan.

Mikäli torni olisi suunnattu meren sijaan maalle päin, puomi olisi Jääskeläisen mukaan kolahtanut todennäköisesti suoraan Kaivopuistoon.

– Siinä on vähän fysiikan lait niin, että kyllähän se puomi olisi toisessa käyttötarkoituksessa lähtenyt painovoimaisesti kaatumaan siihen suuntaan, johon se on käännetty.

Jääskeläinen arvioi, että tornin kaatumisen mahdollistivat vasta yöaikaan puhjenneet tuulenpuuskat. Päiväsaikaan tornin lainalaisuudet tunteva olisi miehen mukaan todennäköisesti osannut varautua onnettomuuteen.