Ensi viikolla lämpötilat voivat nousta lähelle hellelukemia, päivystävä meteorologi ennustaa.

Perjantaina sateet ovat piiskanneet etenkin maan länsirannikkoa. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Tuomo Bergmanin mukaan viimeisen vuorokauden suurimmat sademäärät on mitattu Kustavista Kaskisiin, missä vuorokauden sademäärät ovat liikkuneet 20:n ja yli 40 millimetrin välillä.

– Länsirannikolla on tullut aika paljon vettä. Tähän mennessä suurin sademäärä on mitattu Porin rautatieasemalla, missä on mitattu 42,8 millimetriä viimeisen vuorokauden aikana, Bergman kertoi STT:lle kolmen aikaan perjantai-iltapäivänä.

Ukkoskuuroja perjantai-iltapäivään mennessä on esiintynyt Bergmanin mukaan eniten etelärannikolla ja maan kaakkoisosissa.

Lauantaille luvassa lisää sateita

Lauantaina on luvassa lisää sateita suureen osaan maata.

– Uusia sateita nousee etelästä. Lounais-Suomessa poutaantuu, mutta Loviisasta Ouluun ulottuvalla vyöhykkeellä tulee runsaampia sateita. Myös Pohjanmaalla ja pohjoisempana tulee runsaita sateita.

Sateet väistyvät sunnuntaihin mennessä, jolloin sää on poutainen suuressa osassa maata.

– Sadekuuroja tulee lähinnä Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan ulottuvalla vyöhykkeellä.

Viikonlopun jälkeen sää alkaa lämmetä, ja lämpötilat voivat kohota lähelle hellelukemia.