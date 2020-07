Yksilöitä on tämän kesän laskennoissa tilastoitu 6 150.

Valkoposkihanhien määrä on kasvanut jälleen pääkaupunkiseudulla, Suomen ympäristökeskus (Syke) ja Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut kertovat.

Tämän kesän laskennoissa Helsingin ja itäisen Espoon rannikolla sekä puistossa laiduntavia hanhia on tilastoitu yhteensä 6 150 yksilöä. Määrä on kasvanut 560 yksilöllä viime kesästä, mikä on kymmenen prosenttia kokonaisuudesta.

Poikueiden ja poikasten määrä on kasvanut Syken mukaan 75 prosentilla edelliskesästä. Tämä johtuu siitä, että kesällä 2017 syntynyt suuri ikäluokka on ehtinyt pesimäikään.