Mustikka on yhtä kuin suomalaisen sielueläin, Teemu Selänteen ohella kaikkein tärkein jumala, jota kunnioitetaan pitkissä metsärituaaleissa, kirjoittaa kolumnisti Anna Perho.

Kauan sitten ennen internetiä maailmassa oli tapana julkaista paperisia matkaoppaita. Niissä kerrottiin seikkaperäisesti nähtävyyksistä, majoitusmahdollisuuksista ja paikalliskulttuurista. Kirjojen lopussa oli pieni liite, jossa oli kartta ja pieni sanakirja.

Sanakirjan tärkein pala oli osio, jossa kerrottiin yleisimmät ravintolassa tarvittavat fraasit, perusruokien nimet ja erikoisuudet. Että miten sitä tilataan, kun ei tiedä mitä on kanariaksi lihapullat.

Tällainen sanasto olisi hyvä jakaa nyt myös niille harvoille turisteille, jotka pääsevät tänä kesänä Suomeen. Leikkaa tästä omasi talteen!

Ravintola = Pitsa Kepap Pihvi

Bistro = Pitsa Kepap Pihvi

Lounaskahvila = Pitsa Kepap Pihvi

Baari = Pitsa Kepap Pihvi Viina

Mistä löytäisin lähimmän ravintolan? = Mistä täältä saa viinaa?

Asiakas = Tuohisuinen juhta, jonka tärkein tehtävä ravintolassa on maksamisen ohella kuskata tarjottimia niille varattuihin telineisiin. Sitä saa myös tuuppia valomerkin jälkeen, jos ei heti tajua omin voimin lähteä.

Lähiruoka = Ala-Nöppörän tilan juolukkajauhetta, jota sekoitetaan talkkunaan ja on niin terveellistä, että ei varmalla tule koronaa, niin! Voi myös olla kylmäpuristettuun poron aivonesteeseen säilöttyjä torajyviä, joiden kerrotaan kasvattavan potenssia.

Kasvisannos = Sekavihannekset mikrossa tai makkaraperunat, joista on nypitty makkarat pois. Mausteena aromisuolaa ja lausahdus ”mitäs eläinsuojelua se on että sää syöt pupun ruuat, on se erinomaista kun ei jauheliha kelpaa.”

Jälkiruoka = Horsmakiisseli rasvattomalla maidolla, tai voit ottaa jäätelöpuikon mennessäsi, kunhan menet.

Annoksessani on vikaa = No kyllä se muille on kelvannut, mutta voit ottaa kahvin puoleen hintaan.

Fine dining = Täällä on joku helsinkiläinen, joka vaatii oikein uusia perunoita, vaikka ei erota kyntöauraa puimurista. No, laitetaan sille tähän pihvin päälle herneenverso niin on sitten herrasväelle fiinimpää.

Viinipaketti = Mää otan ison tuopin ja salmarin ja rouvalle lonkero.

Levite = Kasvintuotannon jätteistä kirkastettua emulsiota, joka legendan mukaan hohtaa hautausmaalla senkin jälkeen, kun sitä nauttinut on siirtynyt rajan taakse.

Mustikka = Suomalaisen sielueläin, Teemu Selänteen ohella kaikkein tärkein jumala, jota kunnioitetaan pitkissä metsärituaaleissa. Rituaaleihin kuuluu masokistinen puolikyykky, jonka aikana tehdään kauhovia liikkeitä ja hoetaan kymmenenlitraa, kymmenenlitraa, kymmenenlitraa. Tarjoillaan kahden vuoden pakastamisen jälkeen mustana mönjänä nk. pullan, eli ihonvärisen vehnäjauhopaakun keskellä.

Perinneruoka = Mokkomöllö, jota tehdään naudansorkista, lantunvarsista ja ohdakkeista. Maustetaan yhdellä männynkävyllä, ja annetaan hautua havuilla vuoratussa maakuopassa viisi päivää. Alkupalaksi imellettyä ohrakakkoa ja palanpainikkeeksi Pikkulan Vierre-sahtia.

Pitopöytä = Ylikypsää perunaa ja sianniskaa kolmen neliön uunivuoassa. Kylkeen säilykekurpitsaa, säilykepunajuurta, säilykeoliiveja ja säilykekurkkuja. Lohi on loppu. Kahvetta ja pullaa.

Kirjoittaja on toimittaja ja tuottaja.