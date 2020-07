THL:n johtava asiantuntija Jari Jalava muistuttaa tieteellisestä näytöstä.

Kesäinen sää sai pienestä sateesta huolimatta monet suomalaiset liikkeelle torstaina. Kaupungin suosikkikohteissa turvavälien pitämisestä ja käsidesin käytöstä muistutettiin kyltein ja kuulutuksin. Mutta muistettiinko turvavälejä pitää?

Linnanmäellä oli normaaliin kävijämäärään nähden vähän hiljaisempi päivä.

– En ole kenenkään nähnyt katselevan hirveämmin turvavälejä, Linnanmäelle torstai-iltapäivää viettämään tullut Leo Koivikko kertoi.

Hän oli saapunut Linnanmäelle Tiina Koivikon ja Julia Rintapollarin kanssa. Heistä jälkimmäinen kertoi turvavälien pitämisen olevan vaikeaa erityisesti laitteisiin jonottaessa.

Leo Koivikko (keskellä) oli saapunut Linnanmäelle Tiina Koivikon ja Julia Rintapollarin kanssa.

– On ollut vaikeaa. Sen unohtaa aika nopeasti, Rintapollari sanoi.

– Jännittää niin kauheasti laitteeseen meneminen, että rajoitukset unohtuvat, Leo Koivikko naurahti.

– Tai on niin täpinöissään laitteesta tullessa, että unohtaa siinä vaiheessa, Tiina Koivikko jatkoi.

Veera Luoma-aho ja Matti Kajaste kertoivat turvavälien unohtuvan helposti. Kuvassa myös pariskunnan tytär.

Myös Veera Luoma-aho ja Matti Kajaste kertoivat turvavälien unohtuvan helposti.

– Juuri mietin, että aika heikostihan niitä pidetään. Itsekin unohdan sen aika helposti, eli en voi paheksua muita. Mutta kyllä sen aina sitten muistaa, Luoma-aho kertoi.

Luoma-aho ja Kajaste olivat saapuneet tyttärensä ja tämän ystävän kanssa Linnanmäelle. Perhe kertoo huolehtineensa sekä omasta että muiden turvallisuudesta pesemällä käsiä ja yrittämällä parhaansa mukaan pitää huolta turvaväleistä.

– Tämä on kiva paikka, kun täällä ei ole mitään sisätiloja niin olemme koko ajan ulkona. Se jo helpottaa todella paljon.

Pekko Kähkösen mukaan turvaväleistä huolehtiminen on ollut helppoa.

Perheensä kanssa huvipuistoon tulleen Pekko Kähkösen mukaan turvaväleistä huolehtiminen on ollut helppoa.

– Minun mielestäni täällä on helppo pitää turvavälejä, kun tällä on niin vähän porukkaa. En tiedä johtuuko se asiakaskiintiöstä vai onko muuten vain hiljaisempi päivä, hän pohti.

Helsingin keskustakirjasto Oodissa oli torstaina väljää.

Helsingin keskustakirjasto Oodissa oli torstaina väljää.

– Tämä on muutenkin niin väljä tila. Ei ole täyttä ja tungosta. Hyvin pystyy ja muistaakin pitää turvavälit.

Noin sata nuorta oli kokoontunut Kansalaistorille tanssimaan.

Oodin edustalla Kansalaistorilla sen sijaan oli vilinää. Noin sata nuorta oli kokoontunut Kansalaistorille tanssimaan.

Kauppatorille saapuneet Elina Gyldén, Varpu ja Tuuli Kangas sekä Katriina Mwaramwendh kertoivat, että varsinkin Kauppatorin kaltaisilla helposti ruuhkautuvilla paikoilla turvaväleistä huolehtiminen voi välillä olla vaikeaa.

Elina Gyldén, Varpu ja Tuuli Kangas sekä Katriina Mwaramwendh olivat käymässä Kauppatorilla.

– Joissakin tietyissä paikoissa kuten julkisissa kulkuneuvoissa se on vaikeampaa, mutta joissakin paikoissa kuten marketin kassalla, johon on tarroilla merkitty missä seistä, se on helpompaa, Mwaramwendh kertoi.

– On muutamia paikkoja, joihin on yhtäkkiä kertynyt porukkaa, Gyldén kertoi.

Kauppatorin kaltaisilla helposti ruuhkautuvilla paikoilla turvaväleistä huolehtiminen voi välillä olla vaikeaa.

Esimerkkinä hän mainitsee Haagassa sijaitsevan Alppiruusupuiston.

– Kävin siellä yhtenä kesäkuun viikonloppuna ja siellä oli yhtäkkiä ihan hirveästi porukkaa. Siellä oli kapeat kulkuväylät, joten kun ihmisiä tuli vastavirtaan, niin siitä ei päässyt yhtään mihinkään.

Lahtelainen Kaisu oli saapunut Helsingin tuomiokirkolle osana muutaman päivän mittaista Helsingin-matkaansa.

Lahtelainen Kaisu oli saapunut Helsingin tuomiokirkolle osana muutaman päivän mittaista Helsingin-matkaansa. Hänen mukaansa kylteistä ja kuulutuksista on ollut suuri apu turvavälien muistamisessa.

– Kun on paljon muistutuksia joka paikassa niin kyllä ne aika hyvin muistaa, hän kertoi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Jari Jalava muistuttaa, että tutkimusten mukaan yli metrin etäisyyden pitäminen kanssaihmisiin on tehokkain tapa torjua koronavirusta.

– Siitä on tutkimukseen perustuvaa näyttöä.

– Koronavirus tarttuu erityisesti lähikontaktissa pisaratartuntana. Pisarat eivät leviä kauas eivätkä pysy ilmassa pitkään, joten turvaväleillä voidaan estää tartuntoja. Vastaavasti jos niitä ei noudateta tartuntariski lisääntyy. Tämä koskee erityisesti sisätiloja, joissa ilmanvaihto on rajoitetumpaa kuin ulkotiloissa, hän kertoo.