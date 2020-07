Veljensä surmanneelle 7 vuoden tuomio taposta – ”Älä tee mitään harkitsematonta”

Tapahtumien taustalta paljastui syvä perhetragedia. Läheiset pyysivät WhatsApp-ryhmässä, ettei veli tekisi mitään harkitsematonta.

Veljensä surmannut on tuomittu seitsemän vuoden vankeusrangaistukseen alentuneesti syyntakeisena tehdystä taposta. 30-vuotiasta miestä syytettiin murhasta, mutta poliisi tutki tekoa tappona.

Mies surmasi veljensä lyömällä tätä kaulaan ja selkään veitsellä painin jälkeen 16. lokakuuta viime vuonna Helsingin Suutarilassa. Asunnossa olleet pyysivät miestä lopettamaan väkivallan ja hälyttivät apua.

Veli menehtyi paikan päälle elvytyksestä huolimatta. Uhri oli syntynyt 1978.

Poliisin tullessa paikalle mies luopui yhä kädessä olleesta veitsestä. Käräjäoikeus arvioi miehen kohdistaneen veljeensä väkivaltaa hätäkeskukseen tulleen soiton perusteella noin 10 minuuttia.

Oikeudessa useat todistajat, lähiomaisetkin, kertoivat uhrin arvaamattomasta käytöksestä ja pelosta tätä kohtaan. Uhrin äiti kertoi, kuinka uhrin käytös oli muuttunut kesällä 2019. Uhri oli kertonut lähtemisestä ja muiden lähtemisestä ennen häntä.

Yksi todistajista kertoi, ettei uskaltanut kääntää uhrille selkäänsä. Oikeudessa kerrottiin myös uhrin epäillyistä uhkailusta ja pahoinpitelystä. Näistä ei ollut kuitenkaan tehty rikosilmoitusta.

Taposta tuomittu veli kertoi, kuinka hänellä oli uhrin varalta jonkinlainen hälytin makuuhuoneen ovessa, jos se yhtäkkiä avautuisi ja veli tulisi yöllä huoneeseen. Taposta tuomittu 30-vuotias oli myös kasannut tavaraa oven eteen öisin. Hänellä oli ollut myös välillä Mora hihaan piilotettuna. 30-vuotias kertoi nukkuneensa huonosti pari kuukautta veljensä oudon ja pelottavan käytöksen vuoksi.

30-vuotias kertoi käyttäneensä väkivaltaa, koska pelkäsi uhkaavasti katselleen veljensä käyvän muiden asunnossa olijoiden kimppuun. 30-vuotias oli omien sanojensa mukaan halunnut puolustaa muita asunnossa olleita, kun veli oli noussut ja lähtenyt heitä kohti. Käräjäoikeuden mukaan näyttämättä jäi, että tuomittu olisi varustautunut tappoa varten pampulla ja teräväkärkisellä sormustimella ennen veljensä tuloa asunnolle.

”No on sen oleskelu ollut jo uhkaavaa kuukausi tolkulla muttei kukaan tee mitään. Eli mun elämä on jo pilalla. V*tun kiva ees yrittää nukkuu ku tietää tuommoinen (nimittelee uhria) on kämpässä. Kiva ku ei voi omassa kodissa ees olla”, tuomittu oli viestitellyt sisarusten WhatsApp-ryhmässä ennen tekoa.

”Mietin että pitäisikö sitten yksin hyökkää sen kimppuun kävi miten kävi. Oon miettinyt et pitäiskö uhrautuu perheen puolesta. Tai ainakin yrittää. Olis vaa harmi kun ei olis kerinnyt nauttimaan yhtään 10 vuoden duunirahoista ja turhaan ajoi itsensä burnoutiin jos tuommoinen (nimittelyä) sitten pilaa kaiken”, tuomittu viestitteli.

Tuomittua pyydettiin vastausviesteissä, ettei hän tekisi mitään harkitsematonta.

”Älä sitten tee mitään harkitsematonta. Ehkä se lähtee kohta tosta. Eiköhän se tajua et ei ole tervetullut”, toinen veli vastasi 30-vuotiaalle.

”Mutta älä haasta riitaa/tappelua ettei mee sun ”piikkiin” tai ettei sun elämä mee pilalle”, toinen ryhmään kuulunut neuvoi.

Nämä keskustelut eivät oikeuden mukaan osoittaneet suunnittelua. Ennen tekoa tuomittu oli pyytänyt, että heidän äitinsä ottaisi avaimen pois veljeltään, jotta tämä ei pääsisi asuntoon. Sitä ei ehditty tehdä.

Oikeuden mukaan tappaminen oli johtunut tilanteen yllättävyydestä, odottamattomasta tai hallitsemattomasta kehityksestä ja tekijän kiihtymystilasta.

Tuomittu ei ole aikaisemmin syyllistynyt rikokseen eikä hänellä ole päihderiippuvuutta. Mielentilatutkimuksen mukaan mies oli alentuneesti syyntakeinen. Hänen paineensietokykynsä on alentunut.

Tutkimuksen mukaan hän oli tehnyt tekonsa pitkäkestoisen psyykkisen kuormituksen ja voimakkaan tunnetilan vallassa, jonka ymmärtämiseksi ja hallitsemiseksi hänellä oli ollut vain puutteelliset kyvyt ja taidot.

Tuomio ei ole lainvoimainen.

Ilta-Sanomat ei julkaise tuomitun nimeä alentuneen syyntakeisuuden takia ja uhrin ja omaisten suojelemiseksi.