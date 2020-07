Poliisi muistuttaa, että viritetty mopo on liikenneturvallisuusriski.

Itä-Uudenmaan poliisi kertoo havainneensa vaarallisen ilmiön mopoilijoiden keskuudessa. Poliisin mukaan nuoret ovat virittäneet mopojaan niin paljon, että ne vastaavat tehoiltaan moottoripyöriä. Esimerkiksi mopojen pakoputken rakenteita on muutettu tai pakoputki on poistettu kokonaan. Myös mopon moottori on saatettu vaihtaa kokonaan toiseen voimakastehoisempaan moottoriin.

– Mopojen virittäminen on laitonta ja aiheuttaa häiriötä ja vaaraa niin mopon kuljettajalle itselleen kuin muille tienkäyttäjille. Pahimmassa tapauksessa nuori ei kykene hallitsemaan viritettyä mopoa ja seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen tai kuolema, komisario Asko Sartanen Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta painottaa poliisin tiedotteessa.

Poliisi muistuttaa, että viritetty mopo on liikenneturvallisuusriski, sillä mopon runkoa ei ole suunniteltu koviin nopeuksiin, eikä nuorilla ole yleensä kokemusta kovissa nopeuksissa ajamisesta. Mopoilijoilla ei ole myöskään päällään kovissa nopeuksissa tarvittavia suojavarusteita.

– Huolestuttavaa kyllä, mopojen virityksen yhteydessä myös jarrujen toimintaa on saatettu muuttaa. Olemme törmänneet liikenteessä mopoihin, joiden etujarrut on saatettu poistaa kokonaan. Jos tapaamme vaarallisesti viritettyjä mopoja liikenteessä, voi nuori menettää ajo-oikeutensa eli hänet määrätään ajokieltoon, Sartanen sanoo.

Sartasen mukaan ajokielto voi olla nykyään pitkäkin. Jos nuori määrätään ajokieltoon 17-vuotiaana, voi hänen B-ajokorttinsa saaminen viivästyä.

Pakoputken rakenteen muuttaminen vaikuttaa moposta lähtevään ääneen. Poliisille tulee paljon ilmoituksia häiriötä aiheuttavista mopoilijoista. Sartasen mukaan mopoista aiheutuva meteli on koettu häiritseväksi varsinkin nyt kesällä ilta- ja yöaikaan, kun ihmiset nukkuvat ikkunat auki.

Poliisi muistuttaa, että lasten vanhemmilla ja huoltajilla on velvollisuus huolehtia siitä, että nuorille hankitut ajoneuvot ovat lakien ja asetusten mukaisia. Poliisin mukaan vanhempien kannatta myös muistaa, että mopot eivät ole katsastusjärjestelmän piirissä. Tämä tarkoittaa sitä, että mahdolliset turvallisuuteen vaikuttavat puutteet mopon rakenteessa tulevat ilmi vain poliisin valvonnan kautta. Vanhemmat ovat siis merkittävässä roolissa koskien nuorelle hankittua ajoneuvoa.