Miksi vanhukset katoavat joukoittain hillasoille? Pelastajat paljastavat, mitä ilmiön takana on – ”Jotkut ottavat pelkän ämpärin mukaan”

Pohjoisen hillasoilta on kesällä etsitty pelastettavia marjastajia jopa useita päivässä.

Poikkeuksellisen hyvä hillasato on aiheuttanut ryntäyksen pohjoisen Suomen hillasoille, joka on pitänyt alueen poliisin ja vapaaehtoiset pelastajat kiireisinä. Lapin Kansa uutisoi aiemmin, että Lapin ja Oulun poliisin alueilla on heinäkuun aikana kirjattu jo 85 katoamistapausta, joista iso osa liittyy marjastajiin.

Oulun poliisin päivystäjän mukaan poliisin resurssit eivät keskellä lomakautta meinaa riittää kaikkien kadonneiden jäljittämiseen. Apua poliisi voi tarvittaessa pyytää vapaaehtoiselta pelastuspalvelulta Vapepalta, jonka alueelliset järjestöt ovat olleet mukana marjastajien etsinnöissä.

– Tänä kesänä niitä marjoja on todella paljon ja moni lähtee sinne aika pitkänkin tauon jälkeen, ehkä miettimättä kuinka raskasta se suolla kulkeminen voi olla, sanoo Oulun Vapepan valmiuspäällikkönä toimiva Päivi Jurvakainen.

Oulun alueella Vapepa on osallistunut tänä kesänä neljän marjastajan etsintöihin. Pääsääntöisesi etsittävät ovat olleet iäkkäämpää väkeä.

– Monet marjastajat ovat kokeneita ja liikkuvat tutuilla seuduilla, mutta ne maisemat ovat vuosien aikana voineet muuttua.

Tämän kesän hillasato on huomattavsti normaalia runsaampi.

Eksyminen saattaa tapahtua suuntavaiston menettämisen myötä. Hilloja kerätään yleensä katse alas suunnattuna ja mättäältä mättäälle edeten, jossa suunnat voivat mennä helposti sekaisin.

Joskus etsinnät käynnistetään huolestuneiden omaisten yhteydenoton jälkeen, kun marjastaa ei illan saapuessa ole kuulunut takaisin. Henkilö ei välttämättä itse ole kokenut olevansa kadoksissa, ja parhaassa tapauksessa hän palaa itse metsästä omin jaloin ja hyväkuntoisena.

Helteinen keli ja suon vaikeakulkuisuus saattavat kuitenkin yllättää kokeneenkin marjastajan. Usein etsintöjen syynä ei olekaan eksyminen vaan marjastajan uupuminen kesken reissun.

Oman fyysisen kunnon tiedostaminen on Jurvakaisen mukaan erittäin tärkeää.

– Saatetaan mennä liian kauas tai sitten ei olla otettu riittävästi eväitä mukaan. Ennen kaikkea riittävän juotavan mukaan ottaminen on tärkeää tällaisilla helteillä.

Etsijöitä huomioliiveissä.

Keskeinen virhe hillasuolle lähdettäessä on se, ettei marjastajan olinpaikkaa tiedetä.

– On aina syytä ilmoittaa muille marjaan lähdöstä ja kertoa, minne päin on suuntaamassa. Kannattaa myös kertoa, koska on palaamassa. Olisi myös hyvä ottaa kaveri mukaan, silloin on aina paljon turvallisempaa.

Matkapuhelin on syytä ottaa mukaan, ladattuna ja mielellään varavirtalähteen kanssa.

– Monesti se puhelin jätetään autoon tai jopa kotiin, ja vaikka se olisi mukana, ei sitä ole aina muistettu ladata.

Jurvakaisen mukaan kaikkien marjaan ja retkelle lähtevien olisi syytä ladata puhelimeensa 112-sovellus, jonka avulla viranomaiset saavat tarvittaessa soittajan tarkat koordinaatit selville heti soittaessa.

– Sovellus on nopeuttanut myös tänä kesänä kadonneiden marjastajien löytymistä. Sen käyttäminen on helppoa, mutta kynnys voi olla sen lataamisessa puhelimeen. Tässä nuoremmat sukupolvet voisivat olla avuksi.

Kuvituskuva.

Löytymisen kannalta tärkeää olisi myös laittaa ylleen värikkäät vaatteet, jotka erottuvat maastossa hyvin maastoetsijöille tai ilmasta käsin.

Lapin alueen Vapepan valmiuspäällikkönä toimiva Annikki von Pandy pelkää etsintöjen määrän kasvavan vielä jyrkästi kun Lapin suurten jänkien hillasadot kypsyvät ja hillastuskausi pääsee pohjoisessa kunnolla käyntiin tulevina viikkoina.

– Nyt hilla on ollut kypsää Etelä-Lapin alueella ja alkanut kypsymään tässä Rovaniemen seudulla. Mitä se tuo sitten tullessaan kun päästään tuonne suurille selkosille? Siellä suot ovat isompia ja laajemmilla alueilla, jonne voi herkemmin eksyä jos seutu ei ole tuttua.

Parina edellisenä kesänä marjoja ei juuri ollut eikä sen myötä etsintöjäkään.

– Nyt kun sitä hillaa on, niin se vetää väkeä tuonne suolle.

Tänä kesänä katoamisia on ollut paljon, sillä moni marjastaja on lähtenyt uusille alueille.

– Hillaa on niin paljon että ei ole pelkästään niitä normaaleja salaisia hillapaikkoja.

Myös von Pandy kehottaa varustautumaan kunnolla hillasuolle suunnatessa.

– Jotkut ottavat sinne pelkästään ämpärin mukaan. Aina kannattaa varata juotavaa ja syötävää ja ottaa se puhelin matkaan.