Lääkärit kertovat suomalaisten korona­potilaiden kuvailemista mystisistä oireista: ”Sitä, jääkö tila pysyväksi, on mahdoton sanoa”

Osa koronavirustaudin sarastaneista kärsii erilaisista oireista, kuten keuhkojen alentuneesta toimintakyvystä. Varmuutta siitä, jääkö vaurioista jotain pysyvää elimistöön ei ole.

Lihasten heikkoutta. Uupumusta. Hengitysvaikeuksia. Ahdistuksen tunnetta.

Koronavirukseen liittyvistä pitkäaikaisvaikutuksista ei ole vielä koottua tietoa.

Tapauskertomuksia sen sijaan on julkaistu. Osa taudin jo kuukausia sitten sairastaneista on kertonut kärsineensä viikkoja, jopa kuukausia esimerkiksi yllä olevista oireista.

Turun yliopistollisen keskussairaalan infektiontorjunnan ylilääkäri Esa Rintala kertoo, että valtaosa, yli 80 prosenttia koronapotilaista on sairastanut viruksen aiheuttaman taudin lieväoireisena ja toipunut kotihoidossa.

Sairastunut toipuu yleensä jo ensimmäisen viikon aikana. Toipilas on karanteenissa kaksi viikkoa.

– Lisäksi on potilaita, jotka ovat olleet tehohoidossa, ja joilla sen jälkeen on ollut neurologisia oireita, niin sanotusti neuropatiaa ja sen tyyppisiä oireita, jotka vaativat sitten kuntoutusta.

Neuropaattiseen oireiluun kuuluu esimerkiksi lihasheikkoutta.

– Tällaisten oireiden yleisyydestä on vaikea sanoa mitään, koska tutkimustietoa ei tosiaan vielä ole saatavilla. Oman käsitykseni mukaan oireilu ei kuitenkaan kovin yleistä virustaudin sairastaneilla ole.

Vaikka tutkimustieto vielä puuttuukin, vaikeimmista taudinkuvista voi Rintalan mukaan jäädä toiminnan alenemaa, ainakin joksikin aikaa.

Osa taudin jo kuukausia sitten sairastaneista on kertonut kärsineensä viikkoja, jopa kuukausia esimerkiksi uupumuksesta ja hengitysvaikeuksista.

Koronavirus saattaa vaikean keuhkokuumeen tavoin saada potilaan keuhkoissa aikaan pitkäaikaisia muutoksia, jotka johtuvat keuhkojen vaurioitumisesta.

– Osalla tehohoidetuista potilaista on ollut voimakkaita keuhko-oireita, ja virus on aiheuttanut heille keuhkotulehduksen.

Pitkäaikaiset keuhkomuutokset vaativat kuntoutusta.

– Sitä, jääkö tila pysyväksi, on mahdoton sanoa ilman tutkimustietoa.

Osa virustaudin sairastaneista kärsii neurologisista oireista, kuten päänsäryistä muutaman viikon kuluttua toipumisestaan.

Joillekin toipilaista voi tulla uudelleen sairauden oireita muutaman viikon kuluttua. Toipilaista otetut koronvirusnäytteet ovat olleet kuitenkin negatiivisia. Oireita on silti.

– Kyse on ilmeisesti jonkinlaisesta immunologisesta reaktiosta, joka voi puhjeta infektioiden yhteydessä. Varmuutta asiasta ei toistaiseksi ole, on vain kokemuksia muutamista potilaista, Rintala sanoo.

Kotona sairastaneista ani harva joutuu sairaalaan oireiden pitkityttyä.

– Silloin on yleensä kyse sairaalahoidossa olleesta potilaasta, joka on siirtynyt sairaalasta jatkokuntoutusosastolle. Näitä potilaita on ollut niin vähän, ettei aiheesta pysty sanomaan mitään yleistä, kertoo Rintala.

HYKS:n osastoilla sairaalahoidossa olleet potilaat ohjataan jälkiseurantaan Iho- ja allergiasairaalan yhteydessä olevalle poliklinikalle.

Ensimmäinen käynti vastaanotolle ajoittuu noin kolmen kuukauden päähän sairaalasta kotiutumisen jälkeen.

– Lähetteellä toimivalla vastaanotolla tutkitaan ja seurataan pääkaupunkiseudun sairaaloissa hoidettuja koronaviruspotilaita, Husin sydän- ja keuhkokeskuksen keuhkosairauksien ylilääkäri Pirkko Brander kertoo.

Poliklinikalle ohjatut potilaat käyvät keuhkokuvassa ja keuhkojen toimintakokeissa. Toistaiseksi tilanne näyttää toipilaiden kohdalla hyvältä.

– Potilaiden keuhkokuvat ovat siistiytyneet hyvin, ja keuhkotoiminta-arvot ovat suurimmalla osalla olleet normaalit siinä vaiheessa, kun he ovat tulleet seurantakäynnille, sanoo Brander.

Seurannassa on arvioitu myös potilaita, jotka ovat kertoneet, että oma toipuminen on syystä tai toisesta tuntunut hankalalta ja hitaalta.

– On ollut väsymystä tai alakuloisuutta, ja potilaat ovat kertoneet, etteivät tunne vielä kolmenkaan kuukauden kohdalla olevansa kunnossa, vaikka numeeriset mittaukset kertovat, että keuhkotoiminta-arvot ovat hyvät.

Brander korostaa, että kyse on aina potilaan omasta kokemuksesta: kun vointi tuntuu huonolta, siitä sanotaan ääneen.

– Varmasti sitä mukaa, kun saamme tutkimustietoa, tähänkin asiaan saadaan vastauksia.

Iho- ja allergiasairaalan yhteydessä toimivalla poliklinikalla on hoidettu toistaiseksi vasta noin parikymmentä potilasta.