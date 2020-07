Suomi sai 500 miljoonan kansallisen ”kirjekuoren”. Asiasta käytiin tiukkoja neuvotteluja pitkin viikonloppua.

Suomi neuvotteli perjantaista tiistaihin EU:n seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä ja koronakriisistä elpymiseen tarkoitetusta elpymisvälineestä. Kokouksen kesto hätyytteli EU:n kokousten pituusennätystä.

Yllä olevalla videolla pääministeri Sanna Marinin keskiviikkoinen tiedotustilaisuus.

Suomea neuvotteluissa edusti pääministeri Sanna Marin (sd). Marin kertoi keskiviikkona pitämässään tiedotustilaisuudessa, että olo on jetlaginen, vaikka Brysseliin ei ole aikaeroa kuin tunnin verran. Viikonlopun aikana päämiehet kuitenkin elivät epätavallisessa vuorokausirytmissä.

– Neuvottelut olivat pitkät ja vaikeat, aika vähän tuli öisin nukuttua. Brysselissä neuvottelimme kaikki yöt, ja aamulla kello seitsemältä pääsimme muutamaksi tunniksi lepäämään, minkä jälkeen jatkoimme taas. Nyt on vihdoin ja viimein ensimmäinen yö kunnolla nukuttu.

Marin kertoi tiedotustilaisuudessa, että vielä maanantain ja tiistain välisenä yönä hän sai tuplattua Suomelle esitetyn kansallisen kuoren rahasumman. Asia oli yksi viimeisiä neuvotteluissa auki olleita kysymyksiä.

– Viimeisen yön aikana onnistuin kasvattamaan tätä kokonaisuutta 250 miljoonalla eurolla. Taisi olla puoli kahden aikaan yöllä, kun varmistui, että tämän saamme, Marin kertasi.

Suomen kansallinen kuori sisältää 400 miljoonaa euroa maaseudun kehittämisrahaa ja 100 miljoonaa euroa Suomen pohjoisten ja itäisten osien kehittämiseen. Marin sai siis viimeisissä väännöissä vielä tuplattua Suomen saatavat. Suomi ei ole aikaisemmin saanut aluekehitykseen rahoitusta.

– Ei suinkaan ole niin, että joku tulee ja tarjoaa, vaan kyllä tämän eteen on joutunut aika paljon tekemään töitä ja luomaan sen kaltaisen asetelman, jossa Suomelle on ollut pakko antaa se, mitä me olemme vaatineet, Marin sanoi ponnekkaasti.

Kansallisista kuorista neuvotellaan Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michelin tekemien esitysten perusteella. Michelin alkuperäisessä esityksessä Suomi olisi saanut 150 miljoonaa euroa maaseudun kehittämiseen ja 100 miljoonaa euroa pohjoisten ja itäisten seutujen kehittämiseen, eli yhteensä 250 miljoonaa euroa.

Suomen saatavista väännettiin useampaan kertaan viikonlopun aikana. Viimeisenä yönä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja taipui Suomen vaatimukseen 500 miljoonasta. Marin kävi Michelin kanssa asiasta neuvotteluita vielä maanantai-illan ja -yön aikana.

Puoli kahdelta yöllä pääministeri vastaanotti Micheliltä toivotun puhelun ja kuittasi Suomen vaatimukset hyväksytyiksi, pääministerin EU-asioiden erityisavustaja Matti Niemi kertoo Ilta-Sanomille. Niemi oli mukana Brysselissä.

Suomi korosti neuvotteluissa, että kuoresta saatavan erillisrahoituksen tasoa on nostettava, jotta Suomi voi hyväksyä elpymisrahaston avustusten määrän ja avustusten ja lainojen suhteen sekä välineen 750 miljardin kokonaistason.

Suomen lisäksi 14 muuta maata sai kansallisia kuoria maaseudun kehittämiseen. Maiden saannot ovat seuraavat: Belgia (100 miljoonaa euroa), Saksa (650 miljoonaa euroa), Irlanti (300 miljoonaa euroa), Kreikka (300 miljoonaa euroa), Espanja (500 miljoonaa euroa), Ranska (1 600 miljoonaa euroa), Kroatia (100 miljoonaa euroa), Italia (500 miljoonaa euroa), Kypros (50 miljoonaa euroa), Malta (50 miljoonaa euroa), Itävalta (250 miljoonaa euroa), Slovakia (200 miljoonaa euroa), Slovenia (50 miljoonaa euroa), Portugali (300 miljoonaa euroa), Suomi (400 miljoonaa euroa).

Maista siis vain Saksa, Espanja, Ranska ja Italia saivat Suomea enemmän rahoitusta kuorista. Suomen kuorta voidaan pitää poikkeuksellisen suurena maan kokoon suhteutettuna. Siksi se myös vaati viikonlopun aikana useampia, tiukkojakin, neuvottelutuokioita.

Maaseudun kehittämisrahaa jaetaan etenkin niille maille, joilla on maatalousalallaan erityisiä rakenteellisia haasteita.

Keskustan konkaripoliitikko ja nykyinen europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen arvioi pian neuvottelujen päätyttyä, että Suomen maatalouden tuet vähenevät uuden sopimuksen myötä. Määriä arvioitaessa on kuitenkin otettava huomioon myös kansallisessa kuoressa saatu 400 miljoonan kehittämisrahoitus. Se mukaan laskettuna Suomen osuus tosiasiallisesti kasvaa hieman.

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan Suomen maatalous- ja maaseudun kehittämisrahat ovat tulevalla rahoituskaudella yli 900 miljoonaa euroa, mikä on noin 6 prosenttia enemmän kuin kuluvalla kaudella. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä totesi tiedotteessa olevansa tyytyväinen siihen, että rahoitus kasvaa aikaisemmasta.

Suomen julkilausuttu tavoite neuvotteluihin oli, että maatalouden rahoitus saataisi pidettyä vähintään samassa tasossa kuin aikaisemmassa rahoituskehyksessä.