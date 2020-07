Käsimerkkien väärinymmärretty ja verinen historia – Symbolitutkija avasi kuuden merkin taustat

Käsimerkkien avulla viestimme toisillemme netissä ja kasvotusten. Symbolitutkija Liisa Väisänen kertoo käsimerkkien yllättävästä historiasta sekä videolla että artikkelissa.

Ronnie James Dio Helsingissä keikalla.

Rock merkki – Hevimusiikin legenda Ronnie James Dio oli mukana tekemässä tunnetuksi tätä käsimerkkiä, jota rokkikansa käyttää nykyään yleisesti. Merkki edustaa sarvipäisen paholaisen torjumista.

– Paholaisille on kuvattu sarvet jo kun se määriteltiin 400-luvulla kirkolliskokouksissa. Kaikki ihmiset jotka uskoivat kohdanneensa paholaisen, olivat nähneet sen sarvellisena. Sieltä saakka paholaisia on merkitty käsimerkeillä sarvekkaina, Liisa Väisänen kertoo.

Välimeren alueella alaspäin näytetyt pirunsarvet merkitsevät kiroukselta suojaamista. Jotkut ovat käsittäneet Dionin tuoneen merkin hevikulttuuriin näyttääkseen liittolaisuutta paholaisen kanssa, mutta sen merkitys oli Diolle päinvastainen. Dio on kertonut oppineensa merkin italialaiselta isoäidiltään, joka käytti sitä karkottaakseen pois pahuutta.

Timo Soini näyttää peukkua hallituspuolueille.

Peukutus on tullut arkipäiväiseksi sosiaalisen median myötä. Sen nykyinen positiivinen merkitys pohjaa kuitenkin väärinkäsitykseen, joka kantaa veristä historiaa.

Keisarien kerrotaan näyttävän peukaloa gladiaattorien taistelun jälkeen päättäessään tuleeko taistelun hävinnyt surmata. Vuonna 1872 Jean-Léon Gérômen maalasi gladiaattoritaistelua kuvaavan maalauksen Pollice Verso, jossa yleisö osoittaa peukaloa alaspäin surman merkiksi. Tämän maailmankuulun taideteoksen myötä syntyi mielikuva, siitä että peukaloa on näytetty ylös ja alaspäin. Tämä mielikuva siirtyi vahvasti populaarikulttuuriin. Tutkijat ovat kuitenkin vahvasti eri mieltä siitä miten peukkua on näytetty.

– Ehkä tämä ranskalainen taiteilija ei ole osannut latinaa. Gladiaattoritaisteluista kertovissa latinalaisissa teksteissä, kerrotaan että peukaloa on näytetty nyrkki sivuttain, niin että peukalo on ulkona tai nyrkin sisällä. Peukalo nyrkin ulkopuolella viittaa, miekan ottamiseen ulos tupesta ja kaulan katkomista. Peukalo nyrkin sisällä on edustanut miekkaa tupessa eli surmalta säästymistä, Väisänen valaisee.

Tero Pitkämäki voittaessaan keihäänheiton maaottelun.

Melkein kaikilla kielillä voitto-sana alkaa v-kirjaimella; victory (eng.), vicroire (ran.), vittoria (ita.). Vaikka voisi luulla, että käsimerkki on lähtöjään kielitieteellisestä taustasta, sen historia on paljon synkempi. Ranskan ja Englannin 1300- ja 1400- lukujen vaihteessa sotaa käytiin paljolti jousiaseilla. He katkoivat kiinni jäänneiltä vihollisilta kaksi sormea, jotka olivat jousiampujan oleellisimmat työvälineet.

– Tällöin syntyi voitonmerkki, jota näytettiin viholliselle kahdella eri tavalla; voittaen ja haastaen. Eteenpäin näytetty merkki tarkoitti, että vihollispuolen sotilaalta on leikattu sormet eli voittoa. Jos taas rystyset olivat katsojan suuntaan, merkki tarkoitti haastamista: Minä sinulta vielä sormet katkon.

Käsimerkkien merkityksiin eri kulttuureissa kannattaa perehtyä matkustaessa, sillä niiden symboliikka voi vaihdella maan mukaan. Tarkoittamasi positiivinen ele, saattaakin olla kamala loukkaus.