”Oho, et ole sitä, mitä odotin” työhaastattelija totesi Farhialle, 20 – moni nuori kohtaa rasismia jo ensimmäisessä työpaikassaan

Moni suomalainen nuori kohtaa jo ensimmäisessä työpaikassaan syrjintää ja rasismia. Sillä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia urapolulla.

”Kyllä sinä saisit työpaikan, jos oikeasti haluaisit.” Tämän fraasin vantaalainen Katja Thesslund, 21, on kuullut lukemattomia kertoja.

Thesslund valmistui kolme vuotta sitten leipurikondiittoriksi ammattiopisto Variasta. Sen jälkeen hän on hakenut lähes neljääkymmentä työpaikkaa, mutta tuloksetta.

Työttömyys on ollut valtava pettymys. Jo pikkutyttönä Thesslund haaveili leipurin ammatista. Tunne vahvistui opinahjossa, missä opettajat ja luokkakaverit olivat kannustavia.

– Opiskelupaikka oli unelmieni täyttymys, Thesslund kertoo.

Työharjoittelupaikan saaminen osoittautui kuitenkin vaikeaksi jo heti opintojen alussa. Useista leipomoista sanottiin hänelle, että heillä ei käytetä työssäoppijoita, mutta samoihin paikkoihin päätyi silti harjoittelijoiksi luokkakavereita.

Katja Thesslund kohtasi rasistisia ennakkoluuloja jo ala-asteella, kun opettaja syytti häntä varastamisesta. Rangaistukseksi tyttö joutui yksin pimeään luokkaan.

Toisena opiskeluvuotenaan Thesslund sai harjoittelupaikan suuresta lounasravintolaketjusta.

Siellä hänet laitettiin kuitenkin enimmäkseen tiskaamaan ja siivoamaan leipomisen sijaan. Harvojen leipomusten lopputuloksia sätittiin. Työkaverit myös supattelivat hänen ohi kulkiessaan. Korvaan osuivat työkaverien ”mustalaisvitsit”. Välillä kukaan ei vastannut hänen kysymyksiinsä. Thesslund oli tuolloin 16-vuotias, kollegat aikuisia.

Lopulta harjoittelu jäi kesken.

– Koin oloni niin epähalutuksi, että jännitin ja tulin kipeäksi.

” Pelkään jatkuvasti, että löydän unelmatyöpaikkani, mutta siellä onkin ihmisiä, jotka eivät halua katsella minua.

Myöhemmin hän on saanut myös hyvää työkokemusta paikallisesta kahvilasta ja kouluruokalasta. Lounasravintolassa kuullut rasistiset vitsit kummittelevat silti takaraivossa.

– Pelkään jatkuvasti, että löydän unelmatyöpaikkani, mutta siellä onkin ihmisiä, jotka eivät halua katsella minua. On jäänyt pelko siitä, etten tule kuulumaan mihinkään. Koska sitä minä oikeasti haluan. Haluan työpaikan hirveän paljon.

Katja Thesslundin mukaan moni työnantaja luulee, ettei hän voisi perinneasunsa takia käyttää työvaatteita: ”Minun ei ole pakko käyttää perinneasua, vaan tämä on valitsemani vapaa-ajan vaate”.

Nykyään Thesslund esittäytyy jo työhakemuksissaan romaninaiseksi. Hän tietää, että monelle työnantajalle se on kuin synonyymi töykeälle, laiskalle ja epäluotettavalle. Se tuntuu nurinkuriselta, sillä koko lähipiiri tuntee nuoren naisen hänen iloisesta hymystään.

– En vain kestä enää yhtään puhelua, missä minulle luvataan jo työpaikkaa, mutta haastattelussa huomaankin pitkän katseen ja muodon vuoksi esitetyt pari kysymystä.

– Tuntuu, että pitää jatkuvasti selittää ja todistaa työnantajille, että ’katsokaa nyt, olen oikeasti hyvä ihminen’. Toivon, että asiaan voitaisiin saada jo muutosta.

Dominoefekti

Syrjinnällä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia nuoren elämään. Huonot kokemukset työelämän alkutaipaleilla heikentävät luottamusta paitsi omaan osaamiseen myös ympäröivään yhteiskuntaan.

– Syrjintä ja rasismi voivat olla este työpaikan tai asunnon saamiselle. Se aiheuttaa huono-osaisuuden kasaantumista, ja kuormittaa myös mielenterveyttä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuspäällikkö Shadia Rask kertoo.

– Nuori voi joutua esimerkiksi ottamaan vastaan työn, mikä ei vastaa omaa koulutusta tai hän ei pysty muuttamaan sellaiselle asuinalueelle, mitä itse toivoisi.

THL:n toteuttamassa Ulkomailla syntyneiden hyvinvointitutkimuksessa havaittiin, että nykyisessä työpaikassaan joka kymmenes kaikista ulkomaalaistaustaisista oli kokenut syrjintää työhönotto- tai nimitystilanteessa. Jopa 16 prosenttia ulkomaalaistaustaisista kertoi työnantajien syrjivien asenteiden etniseen tai uskonnolliseen taustaan liittyen hankaloittavan työelämään osallistumista yleisesti.

THL:n tutkimuspäällikkö Shadia Rask.

Maija myös työllistyy helpommin kuin Fatima tai Rosita. Tutkija Akhlaq Ahmad havaitsi, että tasavahvoista työhakemuksista irakilais- tai somalialaistaustaisiksi nimen perusteella mielletyt hakijat saivat haastattelukutsuja harvemmin kuin suomenkielisen nimen ilmoittaneet hakijat. Puolestaan romaninimen vaikutuksesta työnsaantiin muistutti Diakin Työnimi-kampanja, missä neljä nimekästä yrittäjää haki työtä romaninimillä. Yhtäkään heistä ei kutsuttu työhaastatteluun.

Ulkomaalaistaustaiset työntekijät kärsivät syrjinnästä rekrytointivaiheen lisäksi myös vakinaistamis-, ylenemis- ja irtisanomistilanteissa sekä asiakkaiden ja potilaiden kanssa. Jo THL:n Kouluterveyskyselyssä on havaittu, että ulkomaalaistaustaisia lapsia kiusataan suomalaisia enemmän.

Kaikki syrjintä ei kuitenkaan näy tilastoissa. Monien afrosuomalaisten äidinkieli ja synnyinmaa on Suomi, mutta he kokevat silti syrjintää. Yhdenvertaisuusvaltuutetun tuore selvitys havaitsi, että työelämään osallistuneista tai sinne hakeneista afrikkalaistaustaisista vastaajista peräti 60 prosenttia on kokenut syrjintää.

” Jos ei näe samaistuttavia aikuisia omilla haavealoilla tai johtotehtävissä, niin nuoren ajatukset vääristyvät siitä, mitkä asiat yhteiskunnassa ovat hänelle saavutettavissa.

Syrjintäkokemuksista tehdään harvoin valitusta tai ilmoitusta. Etenkään moni nuori ei tunne oikeuksiaan.

Lisäksi ongelman ydin piilee kahvihuoneessa heitettyjä rasistisia vitsejä syvemmällä.

– Jo representaation puute vaikuttaa nuoren itsetuntoon. Jos ei näe samaistuttavia aikuisia omilla haavealoilla tai johtotehtävissä, niin nuoren ajatukset vääristyvät siitä, mitkä asiat yhteiskunnassa ovat hänelle saavutettavissa.

”Eivät suomalaiset ole vain tietyn näköisiä”

”Oho, et ole sitä, mitä odotin”, työhaastattelija sanoi helsinkiläiselle Farhia Omerille, 20, kun he tapasivat ensimmäistä kertaa. He olivat keskustelleet jo aiemmin puhelimessa, mutta Omerin ihonväri ei vastannut haastattelijan odotuksia.

– Minulta on myös kysytty työhaastattelussa, miten suomen kielen opiskeluni on sujunut koulussa. Puhuin samaan aikaan haastattelijan kanssa kasvotusten ja olin merkinnyt jo hakemukseeni suomen äidinkielekseni, Omer naurahtaa kuivasti.

Farhia Omerin mielestä työantajien on aika ymmärtää, että suomalaisuus ei tarkoita vain sinisiä silmiä.

Omerin äiti on suomalainen ja isän synnyinmaa on Somalia. Sen ansiosta Omer puhuu myös somalin kieltä. Kielitaitoisuus on työmarkkinoilla iso etu, mutta kantasuomalaisesta poikkeava nimi ja ulkonäkö saattavat palauttaa työnhakijan takaisin lähtöruutuun.

– Soitan aina työpaikkaan hakemuksen perään, koska minulla on somalinimi. En voi jättää hakemusta sen varaan, että työnantaja yleistää minua stereotyyppisiin käsityksiinsä.

Nykyään matalan kynnyksen liikuntapalveluiden parissa työskentelevä Omer on nuoresta iästään huolimatta ehtinyt kerryttää työkokemusta useista eri paikoista. Ikävimmät muistot löytyvät järjestyksenvalvojien kahvihuoneesta. Siellä työkaverit saattoivat paitsi heittää sopimattomia vitsejä myös puhua toisesta kollegasta rasistisesti Omerin kuullen.

– Olen sellainen tyyppi, joka aina puuttuu rasismiin. Mutta eivät kaikki uskalla tehdä sitä.

Helsingin Käpylässä kasvanut Farhia Omer kertoo kohdanneensa rasismia kouluajoiltaan asti.

Toisaalta monikulttuurisuutta edistävän kesätyöpaikan esimies kysyi tuolloin 16-vuotiaalta Omerilta, voitaisiinko hänet merkitä työnantajan tietoihin somalialaiseksi suomalaisen sijaan. Se olisi näyttänyt esimiehen mukaan hyvältä työpaikan tilastoissa.

– Siitä tuli kummallinen olo, kuin olisin jokin pelinappula. Tietenkin olin iloinen, että sain työpaikan, mutta en halunnut sitä vain, koska kuulun tiettyyn vähemmistöön.

” Soitan aina työpaikkaan hakemuksen perään, koska minulla on somalinimi. En voi jättää hakemusta sen varaan, että työnantaja yleistää minua stereotyyppisiin käsityksiinsä.

Omerin mukaan monen on yhä vaikeaa ymmärtää, että suomalaisuus ei ole synonyymi sinisille silmille ja vaaleille hiuksille.

– Onhan se raskasta, että identiteettiäni kyseenalaistetaan omassa kotimaassani koko elämäni ajan, hän huokaa.

– Asenteiden pitäisi jo muuttua. Eivät suomalaiset ole vain tietyn näköisiä.

Vastuu ennakkoluuloista

Ennakkoluulot voivat myös kaataa harteille vastuuta, jota ei lue työtehtävän kuvauksessa. Uudellamaalla sairaanhoitajana työskentelevä Henri Florin, 33, tuntee välillä edustavansa töissään kokonaista kansanryhmää.

Florin on työskennellyt sosiaali- ja terveysalalla useita vuosia eri työpaikoissa. Rasistiset vitsit ovat hänen mukaansa alalla arkipäivää. Ne noudattavat yleensä romaneista opittujen stereotypioiden kaavaa.

Työyhteisössä saatetaan esimerkiksi vitsailla, miten romanipotilaan ”koko suku on kohta paikalla”. Tai kerran eräs työntekijä sanoi Florinille, että kaikki romanit ovat narkomaaneja ja tulevat vastaanotolle vain hakemaan lääkkeitä. Florin on myös kuullut työntekijöiden vitsailevan romaneista potilaiden edessä.

– Olen huomannut, että käytöstapoja ei takaa se, mitä korkeampi koulutus ihmisellä on, hän huokaa.

– Herää kysymys, miten ennakkoasenne vaikuttaa potilaan kohtaamiseen. Jokaisella täytyy olla oikeus tasa-arvoiseen hoitoon ja arvokkaaseen kohtaamiseen.

Sairaanhoitaja Henri Florin halusi tulla kuvatuksi tunnistamattomana. Hän on joutunut sairaalamaailmassa huomauttamaan monille työkavereille heidän rasistisesta käytöksestään.

Florin itse on otettu työpaikoillaan hyvin vastaan, mutta etenkin uran alussa hänestä tuntui, että hän on romanina luottamuksen arvoinen vasta, kun on sen ensin muille todistanut. Jopa kehut ottavat joskus synkän alasävyn.

– Kerran eräs työkaveri ihmetteli, että olen romani, koska hänen mukaansa romanit eivät yleensä käy töissä. Toisinaan minun todetaan olevan ’erilainen’ kuin muut romanit. Yleensä vastaan tähän kysymyksellä: ’montako romania tunnet?’

Asiattomasta käytöksestä huomauttaminen on vaatinut rohkeuden keräämistä.

– Olen alusta asti oikaissut, että meitä kutsutaan romaneiksi eikä ’manneiksi’ ja kertonut, kuinka alistavaa nimittely on.

Moni kollega onkin pyytänyt Florinilta anteeksi ja korjannut käytöstään.

– Puhutaan sitten romaneista, mahanmuuttajista tai muista vähemmistöryhmistä, niin rasistisen nimityksen käyttäjä usein sanoo, ettei tarkoittanut sitä pahalla. Mielestäni toinen ihminen ei voi määrittää sitä, mikä kenestäkin tuntuu loukkaavalta.

” Jos tämä tuntuu vielä kolmekymppisestä miehestä nöyryyttävältä, niin miltä pienistä lapsista tuntuu kohdata rasismia esimerkiksi jo alakoulussa?

Florin toivoisi, että jokainen kiinnittäisi huomiota siihen, millaisia rakenteellisia ongelmia vitsailu piilee alleen.

– Me romanit olemme olleet täällä jo satoja vuosia, mutta edelleen olemme aliarvioituja ja vitsin kohteita. Aina sanotaan, että romanit eivät tee töitä, mutta silti emme meinaa kelvata työkaveriksi, hän sanoo.

– Jos tämä tuntuu vielä kolmekymppisestä miehestä nöyryyttävältä, niin miltä pienistä lapsista tuntuu kohdata rasismia esimerkiksi jo alakoulussa?

Suuret organisaatiot suunnannäyttäjinä

Nuoren ulkomaalaistausta ei automaattisesti tarkoita, että työpaikan löytäminen olisi vaikeaa. Siitä voi myös tehdä valttikorttinsa, Shadia Rask muistuttaa.

– Osa nuorista pystyy rakentamaan työhakemuksensa vahvuudeksi nimenomaan monipuolisen kielitaidon tai kansainvälisyyden. Tässä onnistuminen riippuu pitkälti siitä, minkälainen nuoren perhetilanne ja asema on muuten yhteiskunnassa. Onko etuoikeutetussa asemassa esimerkiksi sen suhteen, että vanhemmat osaavat auttaa työnhaussa tai ensimmäinen kesätyöpaikka löytyy lähipiiristä.

Viime vuosikymmeninä Suomessa on tapahtunut myös edistystä työkulttuurissa yleisesti. Vuonna 2015 uudistettu yhdenvertaisuuslaki paransi syrjityksi tulleiden oikeussuojaa ja laajensi yhdenvertaisuuden edistämisen velvoitteen koskemaan viranomaisten lisäksi myös oppilaitoksia ja työnantajia. Työelämän monimuotoisuuden edistäminen kuuluu myös hallitusohjelmaan.

” Osa nuorista pystyy rakentamaan työhakemuksensa vahvuudeksi nimenomaan monipuolisen kielitaidon tai kansainvälisyyden. Tässä onnistuminen riippuu pitkälti siitä, minkälainen nuoren perhetilanne ja asema on muuten yhteiskunnassa.

Tuorein malliesimerkki löytyy pääkaupungista: Helsingin kaupunki ja Stadin ammattiopisto kouluttavat jatkossa henkilöstöään yhdenvertaisuus- ja rasismiosaamisessa. Esimerkiksi kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisia opetetaan paitsi tunnistamaan rasismia myös puuttumaan siihen.

Suuret organisaatiot voivatkin toimia tämän kaltaisilla linjauksilla suunnannäyttäjinä pienille toimijoille. Ajan myötä syrjintä voitaisiin näin oppia tunnistamaan suuryritysten lisäksi jo jäätelökioskillakin.

– Meillä on ollut aika paljon katse ja painopiste työnhakijoiden ominaisuuksissa eli siinä, että pitäisi vaan jaksaa päivittää CV:tä ja olla reipas. On tärkeää muistaa, että vastuu työelämän yhdenvertaisuudesta ei ole nuorilla työnhakijoilla, vaan työnantajilla ja työyhteisöillä, Rask painottaa.