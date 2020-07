Poliisi: Aikuinen loukkasi romanilapsen kunniaa Alavuden Tuurissa – syyttäjä arvioi myös mahdollisen uhkailun

Alavuden Tuurin epäilty solvaus ei poliisin mukaan liity tivoliin eikä alueen tunnettuun kauppaan.

Alavuden Tuurissa sunnuntaina sattuneen väitetyn kunnianloukkauksen tutkinta etenee. Asiassa epäillään aikuisen nimitelleen romanilasta halventavalla tavalla.

– Tutkinta on edennyt hyvin. On käynyt ilmi, että kyse on vähintäänkin epäasiallisesta käyttäytymisestä. Juttu lähetetään syyteharkintaan. Rikosnimikkeenä on kunnianloukkaus. Syyttäjä arvioi myöhemmin, ylittyykö laittoman uhkauksen tunnusmerkistö, jutun tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha Järvelin kertoo Ilta-Sanomille.

Järvelin korostaa, että lähistöllä olevaa Tivoli Sariolaa ei voida liittää tapahtumiin, jotka sattuivat toisaalla eli lähistön hiekkakentällä.

– Tivoli oli jo kiinni eivätkä tapahtumat sattuneet edes tivolin alueella ja se oli jo kiinni tuolloin. Tapaus ei liioin liity Tuurin Kyläkauppaan, hän sanoo.

Tuuri on yksi Alavuden kaupungin kylistä Etelä-Pohjanmaalla.

Tivoli kiisti jo aiemmin

Tivoli Sariola kertoi jo maanantaina, että heidän näkemyksensä mukaan asia ei kosketa heitä.

– Saimme tivoliin tiedon sunnuntai-iltana 19.7.2020 tivolin ollessa jo kiinni, että tivolikentän läheisyydessä on meneillään jonkinlainen välienselvittely, Tivoli Sariola Oy:n viestintäpäällikkö Tinna Kontinen kertoi Ilta-Sanomille maanantaina.

– Menimme paikalle selvittämään tilannetta ja kyseessä oli tivolikentän ulkopuolella tapahtunut yksityishenkilöiden välinen tilanne. Viranomaiset kävivät paikalla ja jatkavat asian käsittelemistä parhaaksi katsomallaan tavalla. Emme aio kommentoida asiaa enempää, koska tapahtuma ei liity yrityksemme toimintaan, Kontinen sanoo.