Testamentti saattoi päätyä pornokasettien mukana Kiimassuolle – avopuolison poika voitti erikoisen oikeustaistelun valtiota vastaan

Oikeuden kuulemien todistajien mukaan rahojen päätyminen valtiolle olisi ollut vainajan vihoviimeinen tahto.

Poikkeuksellinen perintökiista ratkesi heinäkuun 9. päivä Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa, kun oikeus hylkäsi Suomen valtion nostaman kanteen forssalaista miestä vastaan. Valtio määrättiin korvaamaan miehelle yhteensä 5 135 euron oikeudenkäyntikulut sekä luopumaan oikeudestaan kesäkuussa 2018 kuolleen miehen perintöön.

Tapahtumaketju juontaa juurensa kadonneeseen testamenttiin. 1930-luvulla syntynyt vainaja oli luovuttanut testamenttinsa ainoan kopion avopuolisolleen, jonka pojalle hän ilmoitti jättävänsä koko omaisuutensa. Dokumentti paljastui perijälle kopioksi vasta perunkirjoituksessa. Perijä oli kertomansa mukaan tiennyt oikeudestaan perintöön ja kiittänyt äitinsä puolisoa, mutta keskustelu aihepiiristä oli jäänyt kaksikon viimeiseksi.

Käräjäoikeuden tuomion mukaan perijä vieraili myöhemmin vainajan asunnolla ja kävi huolellisesti läpi kolme salkullista asiapapereita löytämättä alkuperäisestä dokumentista jälkeäkään.

Lain mukaan vaille laillisia perijöitä jääneen vainajan omaisuus siirretään testamentin puuttuessa valtiolle. Tämän vuoden helmikuussa valtio vaati oikeutta vahvistamaan kadotettu testamentin peruutetuksi sekä velvoittamaan forssalaismiestä pulittamaan oikeusjutusta koituneet kulut takaisin valtiolle.

Forssalaismiehen mukaan rahojen päätyminen valtiovallalle olisi ollut vainajan viimeinen tahto. Vainajan puoliso puolestaan kertoi edesmenneen avomiehensä ”vihanneen valtion touhuja”.

Perintöselvitysten alussa mies arveli alkuperäisen testamentin kadonneen hänen äitinsä asunnosta. Oikeusprosessin myötä miehen mieleen pulpahti kuitenkin toinen vaihtoehto, joka kytkeytyi hänen vierailuunsa vainajan vuokra-asunnossa tämän kuoleman jälkeen.

Mies vieraili asunnolla tyhjentääkseen sen vainajan tavaroista ennen vuokrasopimuksen irtosanomista. Suuren TV-tason uumenissa perijää odotti kuitenkin harkintakyvyn sumentanut näky – valtava kokoelma pornokasetteja.

– Tämä oli niin hämmentävä havainto, että kaapin sisältöä ei ruvettu sen paremmin käymään läpi, vaan se toimitettiin sisältöinään sellaisenaan peräkärryllä toimitettavaksi Kiimassuon jätekeskukseen ja se päätyi poltettavaksi, oikeuden papereissa lukee.

Mies tunnusti vaienneensa löydöstään oikeusjutun alussa varjellakseen vainajan yksityisyyttä. Oikeudelle hän kertoi asiasta vasta avustajansa kehotuksesta. Mukana tyhjennystalkoissa ollut todistaja vahvisti, että olohuoneesta löytynyttä laatikkoa ei tutkittu enempää ja se kuljetettiin pois sellaisenaan.

Oikeuden selvitysten mukaan perijä ja vainaja olivat tunteneet toisensa yli kymmenen vuotta ja perijästä oli muodostunut vainajalle kuin oma poika. Tutustuminen oli saanut alkunsa vuonna 2006, jolloin perijä teki äidillään huoneistoremonttia. Testamenttinsa vainaja teki kymmenen vuotta myöhemmin, 11. toukokuuta 2016.

Käräjäoikeuden tuomiossa ystävyyden kehittymistä kuvaillaan näin:

– Vastaaja on kertonut, että ystävystyi vainajan kanssa nopeasti ja suhde syventyi yhä läheisemmäksi. Vastaaja on kertonut, että he vainajan kanssa auttoivat toisiaan pyyteettömästi ja viettivät merkkipäivät ja juhlapyhät yhdessä. Vastaaja on kertonut, että hän jutteli vainajan kanssa hyvässä hengessä kaikesta, eikä heillä ollut erimielisyyksiä. Vastaaja on kertonut, että heidän suhteensa pysyi samanlaisena vainajan kuolemaan saakka, ja vaikka vainajan fyysinen kunto heikkeni, he pysyivät henkisellä tasolla läheisinä.

Oikeus ei löytänyt merkkejä, jotka olisivat viitanneet kaksikon välien viilenemiseen vainajan viimeisinä elinvuosina. Vainajan katsotaan pysyneen oikeustoimikelpoisena kuolemaansa asti. Eräs todistaja kertoi miehen ottaneen häneen yhteyttä muuttaakseen testamenttiaan varta vasten, jotteivät perintörahat päätysi valtiolle. Todistajan mukaan mies olisi varmasti ilmoittanut hänelle aikeistaan muuttaa testamenttia.

Joissakin oikeustapauksissa testamentin häviämisen katsotaan osoittavan, että vainaja on halunnut peruuttaa testamenttinsa ja tapaa pidetään lainvoimaisena. Olettama voidaan kuitenkin kumota, jos viimeisessä testamentissa määrätty perijä pystyy osoittamaan vainajan tahdon pysyneen muuttumattomana.

Kanta-Hämeen käräjäoikeuden päätöksen jälkeen tapauksen voittanut perijä kommentoi tuntemuksiaan MTV:lle.

– Tämä oli vainajan viimeinen tahto, joten ei lopputulokseen voi olla muuta kuin tyytyväinen. Oikeudenhan pitäisi pysyä totuudessa ja totuuden pitäisi voittaa. Nyt kävi onneksi niin, forssalaismies sanoi.

Tapauksesta kertoi ensimmäisenä Hämeen Sanomat.