Ravustuskausi alkoi tiistaina –eläinsuojeluyhdistykseltä ehdotus rapujen keittämiseen liittyen

Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen mukaan ravut tulisi tainnuttaa ennen keittämistä.

Ravustuskausi alkoi tiistaina ja jatkuu lokakuun viimeiseen päivään. Viime kesän arvioidaan olleen hyvä ravun kasvun kannalta, ja kesäkuun aikana vauhdilla lämmenneet vedet lupailevat hyvää ravustuskauden alkua sekä keskimääräistä runsaampia rapusaaliita, arvioidaan Kalatalouden keskusliiton tiedotteessa.

Ravut valmistetaan perinteisesti keittämällä ja ne on tapana laittaa elävänä kattilaan keitettäväksi. Näin pyritään välttämään ravun pilaantuminen. Helsingin eläinsuojeluyhdistys ehdotti tiedotteessaan tiistaina, että ravut tulisi tainnuttaa ennen keittämistä. Yhdistyksen mukaan Suomessa tulisi ottaa käyttöön samantyyppinen laki kuin Sveitsissä astui voimaan vuonna 2018. Sen mukaan ravut pitää tainnuttaa sähköllä tai mekaanisesti ennen keittämistä.

– Ei ole nykyaikaa keittää rapuja elävinä, tutkimukset osoittavat, että ne tuntevat kipua. Rapuja ei tulisi valmistaa ollenkaan jos ei osaa, yhdistyksen puheenjohtaja Hannele Luukkainen kommentoi Ilta-Sanomille.

Luukkaisen mukaan ongelma on, että rapuja laitetaan samaan kattilaan niin monta, että keitinvesi jäähtyy ja rapujen kuolema pitkittyy. Tainnuttaminen ennen keittämistä olisi hänen mukaansa eettisempi tapa valmistaa rapuja.

Ongelma tavallisen ravustajan ja kotikokin kannalta on, että ravun tainnuttaminen oikeaoppisesti on vaikeaa, koska niiden hermosto on jakautunut eri puolilla kehoa oleviin solmukkeisiin ja keskuksiin. Tainnuttamiseen tulisi myös käyttää tarkoitukseen suunniteltua laitetta.

Helsingin Eläinsuojeluyhdistyksen mukaan rapuja ei pitäisikään myydä elävinä tavallisille kuluttajille, vaan niiden käsitteleminen tulisi jättää ammattilaisille. Jos ja kun ihmiset kuitenkin ravustavat ja keittävät rapunsa itse jatkossakin, mikä olisi eettisin tapa ravun keittämiseen?

– Sitten täytyisi kyllä hankkia se laite (tainnutin) tai vähintäänkin laittaa kattilaan vain muutama rapu kerrallaan, jotta vesi säilyy varmasti kiehuvana ja rapu kuolee nopeasti, Luukkainen sanoo.

Kalatalouden keskusliiton tiedotteessa todetaan, että vastuullinen rapujen keittäjä huolehtii keittäessä, että ravut lisätään aina kiehuvaan veteen pieninä erinä.

Liitto myös muistuttaa rapuruton torjumisesta. Ruton leviämisen ehkäisemiseksi ravustajan on aina desinfioitava, kuivattava tai pakastettava kaikki rapujen pyynnissä käytettävät välineet ennen kuin siirtää niitä vesistön eri osien välillä tai toiseen vesistöön.

Saaliiksi voi ravustettaessa saada sekä kotimaista jokirapua että pohjoisamerikkalaista alkuperää olevaa täplärapua. Jokirapu on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi. Suurimmat uhkat sille ovat rapuruton ja täpläravun leviäminen.