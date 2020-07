Koivua keskelle ja kuusta kylkeen – klapiguru Matti opastaa pilkkomaan ja säilömään polttopuut oikein

Halonhakkuukilpailuissa palkittu Matti Äijö neuvoo huomioimaan tilan, työvälineet, työtekniikan ja työtavan klapinteossa.

Halonhakkuu tekee hyvää sekä keholle että mielelle. Matti Äijö antaa kunniaa kaikille, jotka käyvät kuntosalilla, mutta pitää oman kuntonsa yllä hyötyliikunnalla. Hän suosittelee hakkaamaan halkoja, mikäli mahdollisuus sallii.

– Puunhakkuu onkin erityisen hyvää hyötyliikuntaa, eikä väsytä kaulasta ylöspäin, kunhan ottaa rennosti, Äijö naurahtaa.

Lähtökohtaisesti puita kannattaa tehdä silloin, kun lehtipuuhun ilmestyy lehti. Eli yleensä huhtikuussa. Myöhään heränneiden kannattaa pitää halkoja tuulisella ja aurinkoisella paikalla. Kesällä pilkotut puut eivät välttämättä ennätä kuivua seuraavalle talvelle.

– Jos ne sijoitetaan heinikkoon varjoiseen paikkaan, ne saattavat homehtua. Sitten yskitään talvella, jos niitä yritetään väkisin polttaa.

Hakkuupaikan yläpuolella tulee olla tilaa. Puun tai katoksen alla hakatessa kirves saattaa osua johonkin yläpuolella ja aiheuttaa vaarallisia tilanteita. Vahinkoja sattuu myös, jos halkoja tehdään liian matalalla halkomatukilla. Tukin tulisi olla noin polvenkorkuinen. Oikean kokoisen tukin päällä kirves osuu suorassa kulmassa halkoon eikä vahingon sattuessa lipeä jalkaa kohti. Tukin korkeutta määrittää halkojan pituus.

– Minä kun olen kasvanut ensin kaksi vuotta maata pitkin ennen kuin olen älynnyt nousta ylöspäin, niin olen ottanut lyhkäisemmän pukin, noin 60-senttisen.

Vaatetusta on hyvä miettiä. Turvakengät, joissa on kova metallikärki takaa sen, että varpaat pysyvät tallella. Asusteissa ei tule olla repaleisia tai löysiä taskuja, joihin kirveen varren pää voi tarttua. Tällöin kirves saattaa kääntyä ja osua vartaloon. Lisäksi Äijöllä on lasit silmien suojana. Hansikkaat suojaavat käsiä tikuilta.

Vanhojen puuvartisten kirveiden päät saattavat irrota pitkän käyttämättömän ajanjakson jälkeen. Äijö luottaa uusiin kotimaisiin kirveisiin. Pienille puille pieni kirves ja isoille puille isompi kirves.

Äijö pohtii, että kun halonhakkuuta oppii lukemalla ja sitten kantapään kautta, niin puutakin oppii lukemaan. Puussa saattaa olla esimerkiksi isoja oksia, joihin ei Äijön mukaan kannata lyödä. Ne eivät halkea helpolla.

– Oksaisesta puusta täytyy lukea, että oksien välistä lyödään. Jätetään oksaosa viimeiseksi, niin sitä pystyy hieman pilkkomaan. Puulajista muistetaan vanha viisaus: ”koivua lyödään keskelle ja kuusta kylkeen”.

Äijö asettaa kuusen palan pölkylle makuuasentoon ja iskee sitä kylkeen. Se halkeaa yhdellä iskulla. Äijön mukaan koivun lyö parhaiten pystyasennosta päästä halki. Lyödessä hän käyttää molempia käsiä ja seisoo tukevassa haara-asennossa selkä suorassa.

– Näin ei työn touhussa tapahdu horjumista. Hyvässä asennossa, jos kirves menee sivuun, niin se ei osu koipeen vaan pölkkyyn.

Kun puupinoja varastoidaan, trukkilavat ovat erinomaisia niiden alle. Kun puupinot ovat irti maasta, ilma pääsee kiertämään, eikä maan kosteus nouse puihin. Ennen juhannusta puuta ei tarvitse peittää, vaikka sataisikin.

– Vanha kansa on sanonut viisaasti, että juhannukseen asti puu kuivuu vesisateellakin. Nyt heinäkuussa kun on luvattu kahden viikon sateinen jakso, niin me laitettiin pellit halkojen päälle. Siitä ne voi sitten koska tahansa ottaa talteen.

Äijö hoitaa puuhommia hyvin pienin kustannuksin käyttäen hyväkseen vanhaa tavaraa; trukkilavoja halkopinojen alla, kattojen peltejä pinojen suojina ja vanhan pesukoneen osia kattopeltien painoina.

Äijön koti lämpenee kokonaan puulla.

Lämmityspuuksi Äijö käyttää paljolti epäkuranttia puuta, kuten pystykuivaa kuusta, joka ei enää kelpaa sahapuuksi tai teollisuuden käyttöön. Puuta riittää sekä metsään monimuotoisuuden täytteeksi että polttopuuksi.

– Leivinuuniin ja isoon takkaan voi laittaa isompaa klapia. Pieneen takkaan, saunan pesään ja puuhellaan lyödään puuta usein useampaan palaan. Koivua pidetään parhaana lämmityspuuna, sitä käytetään usein takoissa ja kiukaissa. Se tulee tehdä kuitenkin ennen syyssateita. Koivu kuivuu hitaasti.

Äijö on menestynyt halonhakkuukisoissa mitalisijoille. Kilpailussa hakataan kuusi pölkkyä kuuteen osaan ja kasataan ne laatikkoon mahdollisimman nopeasti. Alle kahdessa minuutissa pinoon kertyi 36 halkoa.