Suo soikoon, Navettakonsertti mökkiläisille ja Vasenkätisten Vestivaali: Suomen kesä on yhä täynnä tapahtumia – katso jättilista

Osa tapahtumista toteutetaan erityisjärjestelyin koronaepidemiasta johtuen.

Koronaviruspandemia ei pysäyttänyt kaikkia suomalaisia kesätapahtumia. Monet suurtapahtumat, kuten erilaiset kesäfestivaalit, ilmoittivat jo hyvissä ajoin peruvansa tälle vuodelle suunnitellut tapahtumansa.

Kun rajoituksia kesäkuun alussa höllennettiin, päättivät monet tapahtumajärjestäjät kuitenkin pitäytyä suunnitelmissaan tehostetuin turvallisuus- ja hygieniatoimin.

IS keräsi koko Suomen kattavan listan loppukesän ja syksyn tapahtumista, jotka ainakin tullaan järjestämään. Lisäksi monilla paikkakunnilla järjestetään säännöllisesti koko kesän ajan erilaisia toritapahtumia, joihin on vapaa pääsy.

Useilla paikkakunnilla myös muun muassa museot, kirjastot ja muut tahot järjestävät mielenkiintoisia näyttelyjä ja näytelmiä, joista voi etsiä tietoa kuntien omista tiedotuskanavista kuten verkkosivuilta ja sosiaalisesta mediasta.

Akaa

15.8. Vasenkätisten Vestivaali: Esiintyjinä muun muassa Andy McCoy Band, Tumppi Varonen & Problems ja Mira Luoti Duo. Vuoden Vasenkätistä haastattelee Arto Nyberg.

22.–30.8. Hunajahulinat: Suomen hunajapääkaupungiksi julistautuneessa Akaassa vietetään elokuun lopulla Hunajahulinat-juhlaa. Tapahtumaan sisältyy muun muassa hunajatori, Toijalan markkinat ja avoimet ovet lähiruokatiloilla. Tapahtuman yhteydessä pelataan myös Toijala Lentis -lentopalloturnaus.

Askola

25.7. Särkijärven kesätori: Pitkin kesää järjestetty kesätori on viimeistä kertaa auki tulevana lauantaina kello 11–13. Tapahtuma järjestetään Huuvari-Särkijärven nuorisoseurantalolla Jukolassa.

9.8. Vahijärven motoristipäivä: Kertaluonteinen motoristikahvilapäivä Vahijärven Seurojentalolla Tanhuvaarassa. Moottoripyörää ei tarvita, vaan paikalle saavat saapua kaikki ikään ja menopeliin katsomatta.

Hankasalmi

12.–13.9. Hankasalmi kutsuu! -sadonkorjuujuhlat: Hankasalmen maatilat ja käsityöläispajat avaavat ovensa vieraille. Lisäksi oheisohjelmaa on viikonlopun aikana poniratsastuksesta metsäjoogaan ja lasten syyspippaloista aikuisten kekrijuhlaan.

Hanko

14.–16.8. Hanko Soul Jazz Weekend: Tapahtuma järjestetään kaupungin ravintoloissa. Lisätietoa ohjelmasta tulee myöhemmin.

Hyvinkää

27.–30.8. Red Carpet -elokuvafestivaali: Festareilla esitetään kotimaisia kokoillan elokuvia, dokumentteja ja lyhytelokuvia. Tulevan syksyn elokuvista nähdään juhlaennakkoina perunan lanseerauksesta 1600-luvun Suomessa kertova komedia Peruna, Miika Nousiaisen menestysromaaniin perustuva Metsäjätti sekä koko perheen elokuva Risto Räppääjä ja väärä Vincent.

Hämeenlinna

10.–16.8. Hämeen Keskiaikafestivaali: Suomen suurin keskiaikafestivaali ja simanjuontitapahtuma Hämeenlinnan Linnapuistossa. Tänä vuonna teemana on Magia ja myytit. Ensimmäisinä päivinä kaupungilla vietetään etkoja, ja viikonloppuna festivaali on auki markkina-alueineen.

Inari

13.–16.8. Varjojytinät: Pohjois-Suomen suurin moottoripyörätapahtuma on peruttu koronaepidemian vuoksi, mutta motoristit on siitä huolimatta toivotettu tervetulleiksi pienimuotoisempaan Varjojytinät-tapahtumaan, joka toteutetaan pääasiassa ravintolatiloissa. Lauantaina Kaunispään tunturissa pidetään motoristikirkko. Lisäksi viikonlopun aikana järjestetään muun muassa luontoretkiä.

21.–23.8. Rautaa Rajalle – jenkkiautojen kokoontumisajot: Jenkkiautoharrastajien kokoontumisajot Saariselällä. Ohjelmassa on kruisailua, rokkailua ja kaluston testaamista.

21.–23.8. Saariselkä MTB Stages: Kymmenettä kertaa järjestettävä Saariselkä MTB Stages on kolmipäiväinen maastopyöräilyetappikisa Saariselän tuntureilla.

Janakkala

31.7.–2.8. Janakkala Open 2020: Koirien kansainväliset agility-kisat Janakkalan Turengissa.

7.8. Kokonainen festivaali: Klassisen musiikin festivaali Pyhän Laurin kirkossa. Tapahtuma pitää sisällään kaksi konserttia, jotka myös striimataan Facebookissa.

8.8. Napulele: Kolmatta kertaa järjestettävä ukulele-festivaali järjestetään Napialan Wanhan Koulun mäellä. Tapahtuma on pääosin ulkoilmatapahtuma. Kolmella eri lavalla esitettävien konserttien lisäksi tapahtumassa on soittotyöpajoja lapsille ja aikuisille sekä hulatanssityöpaja.

22.8. Tervassa tapahtuu: Janakkalan Tervakosken Waseniuksentien puisto kerää väen viettämään tunnelmallista tapahtumailtaa musiikin, ruuan, kojujen ja hauskan tekemisen merkeissä. Tapahtumassa myös markkinatori sekä peräkonttikirppis. Pääesiintyjänä on Muska Babitzin.

29.8. Taaran markkinat: Laurinmäen museoalueella Tarinmaan kirkonkylässä on markkinatori sekä nähtävää, kokeiltavaa ja eläviä kohtauksia historian havinasta.

28.8. Elojuhlat: Elojuhlissa Janakkalan Kiipulan kylässä tanssitaan aitassa, nautitaan puutarhan antimista sekä hyvästä ruoasta ja juomasta. Illan päätteeksi ihaillaan ilotulitusta.

Joensuu

7.–8.8. Rock In The City: Esiintymässä muun muassa Eppu Normaali, Peer Günt, Battle Beast, Sonata Arctica, Mokoma, Stam1na ja Kotiteollisuus.

19.9. Strongman Champions League: Maailman vahvimmat miehet ottavat mittaa toisistaan ja voimistaan Joensuun torilla. Tapahtuma televisioidaan.

Juva

30.8. Vehmaan lenkki: Koko perheen kuntoilutapahtuma Juvalla. Kilpailusarjat: 5,5 km, P/T 15, kuntosarja, 9,3 km, yleinen M/N, kuntosarja. Uutuutena yleinen puolimaraton M/N. Lapsille minimaraton. Kaikille osallistujille jaetaan mitalit.

Jyväskylä

14.–15.8. Rock In The City: Esiintymässä muun muassa Battle Beast, Stam1na, Beast In Black, Michael Monroe, Sami Yaffa, Costello Hautamäki -trio ja Andy McCoy.

27.–29.8. Wine Weekend: Aiemmin Wine Gardenina tunnettu urbaani ja tunnelmallinen puistojuhla tarjoaa viini-, ruoka- ja jazz-festivaalielämyksen pimeneviin elokuun iltoihin. Tapahtuma järjestetään tänä vuonna Jyväskylän sataman tapahtumaterasseilla.

19.9. Finlandia Marathon: Valtakunnallinen juoksutapahtuma järjestetään Jyväskylässä viidessä eri sarjassa: Maratonviesti (8 x 5 km), Finlandia Kävely (5 km), Valon Kymppi (10 km), Maraton (42,2 km) ja Puolimaraton (21,1 km). Tapahtuma on poikkeuksellisesti yksipäiväinen, ja koronavirusepidemian vuoksi on tehty useita erityisjärjestelyjä.

Finlandia Marathonin kilpailijoita lähtöviivalla Jyväskylässä syksyllä 2017.

Järvenpää

7.–8.8. Järvenpää soi: Esiintymässä muun muassa Kaija Koo, Suvi Teräsniska, Vesala, Arttu Wiskari, Dingo

Kaarina

27.–29.8. Saaristo Open: Esiintymässä mm. Lauri Tähkä, Apulanta, Tuure Kilpeläinen, Vesala, Suvi Teräsniska, Ellinoora, Elastinen, Kaija Koo, Popeda, Pyhimys, Neljä ruusua

Kangasala

9.–12.9. Kesäpäivän teatteriviikko: Tapahtuma kokoaa yhteen Kangasalla toimivia harrastajateattereita. Esityksiä näytetään Kangasala-talossa. Mikäli esityksiä ei voida näyttää fyysisesti, ne toteutetaan mahdollisuuksien mukaan verkossa.

Karvia

28.–30.8. Suo soikoon: Suo soikoon on poikkitaiteellinen pienoisfestivaali. Tapahtuma viedään myös luonnon keskelle. Viime vuonna Kauhanevan pitkospuureitistön varrella oli tarjolla esimerkiksi sahansoittoa, laulua ja runonlausuntaa.

Kemi

25.7. Iskelmän juhlaa: Konsertti järjestetään Meripuiston laululavalla, ja se on osa Easy Living in Kemi -tapahtumaa.

21.–23.8. Nuorten yleisurheilun sm-kisat: 19–22-vuotiaiden yleisurheilun Suomen mestaruuskilpailut Sauvosaaren urheilukentällä.

Kitee

3.–9.8. Nigthwish-keskuksen avajaiset: Kiteen keskustaan entisiin pankin tiloihin syntyy kiteeläislähtöisen Nightwish-yhtyeen tarinasta kertova näyttely. Etupäässä virtuaalisuuteen perustuva näyttelykeskus toimii samalla Kiteen turisti-infona.

Kontiolahti

29.7. Navettakonsertti mökkiläisille. Konserttiin tulee ilmoittautua ennakkoon yleisörajoitusten vuoksi. Navettakonsertteja on järjestetty Kontiolahdella pitkin kesää.

15.8. Kontiolahtipäivä: Kontiolahtipäivä järjestetään piknik-konsertteina ympäri kuntaa. Kaikki konsertit alkavat kello 12, ja niihin on vapaa pääsy. Mukaan kehotetaan ottamaan omat eväät ja piknik-viltti.

Kuopio

15.9. Lyhtykävely Puijolle: Perinteinen lyhtykävely järjestetään tänä vuonna kello 19.30 alkaen. Lähtö on pesäpallostadionin parkkipaikalla ja määränpää Puijon tornin juurella. Kävelyllä ihaillaan Puijon vanhaa metsää lyhtyjen ja taskulamppujen valossa.

Kuortane

1.8. Kuortane Games: Kuortaneen perinteinen huippuyleisurheilun kisa järjestetään jo 81. kerran. Koronatilanteen vuoksi lippuja saa ostaa vain ennakkoon.

15.8. Elofestivaalit: Kuortaneen Leppälänkylässä kolmannen kerran järjestettävä kyläjuhla. Päivällä kello 12 käydään traktorien vetokilpailut ja kello 20 alkavan iltatapahtuman lavalla nähdään tänä vuonna Leewings, Antti Railio sekä Eini.

Kärkölä

4.8. Vanhojen autojen kokoontumisajo: Vanhoja autoja voi ihastella kello 18 alkaen Huovilan puistossa.

8.8. Teuronjokimelonta: 17 kilometrin retkimelonta Hämeenkoskelta Kärkölään, lähtö yhdeksältä aamulla.

16.8. Kärkölä-päivä: Uusien kuntalaisten päivä ja koko perheen tapahtuma. Ohjelmassa muun muassa Kärnäpään julistus ja Ympäristöpalkinnon jako, opastettu puistokierros sekä vapaa pääsy museoon ja näyttelyihin.

Laitila

22.–26.7. Jazzkukko Festivaali: Pieniä intiimejä konsertteja järjestetään eri puolilla Laitilaa.

Naantali

31.7.–1.8. SunFest: Esiintymässä muun muassa Vesala, JVG, Lauri Tähkä, Antti Ketonen ja Kaija Koo.

Oulu

7.–8.8. Varjofestivaali: Esiintymässä muun muassa Gasellit, Maustetytöt, Ruusut, Olavi Uusivirta, 22 Pistepirkko, Jesse Markin ja Samuli Putro.

22.8. Kuuska soi: Esiintymässä muun muassa Kaija Koo, Maija Vilkkumaa, Suvi Teräsniska, Arttu Wiskari, Dingo.

Pelkosenniemi

24.–26.7. Pyhä-Luosto Open: Frisbeegolfkisa Pyhän ja Luoston upeissa tunturimaisemissa.

15.8. Tunturimaraton: Polkujuoksutapahtuma järjestetään Pyhä-Luoston kansallispuiston reiteillä. Kilpailu juostaan 15.8. Hotelli Pyhätunturi piha-alueineen toimii tapahtuman keskuksena. Matkat: tunturimaraton 43 km, tunturipuolikas 21,5 km ja tunturikymppi 10 km.

Viime vuoden Pyhä Tunturimaratonin osallistujia Aittakurussa.

29.9. Pyhä-Luosto MTB: Maastopyörätapahtuma, Kilpasarja starttaa kello 11 rinneravintola Callen edustalta, elämyssarja lähtee heti perään. Perheille on tarjolla Pyhäjärven ympäriajo, jonka aikana vieraillaan hevostilalla.

Pori

14.–15.8. Poristriimi FESTIVAL: Esiintymässä muun muassa Uniklubi, Miljoonasade, Movetron, Jukka Poika ja Irina. Koronarajoitusten purkamisen myötä tapahtuma järjestetään livenä, eikä alkuperäisen suunnitelman mukaan striimin välityksellä.

21.–22.8. Rock In The City: Esiintymässä muun muassa Amorphis, Beast In Black, Stam1na, Mokoma, Andy McCoy, Kotiteollisuus ja Michael Monroe, Sami Yaffa ja Costello Hautamäki -trio

Pudasjärvi

20.–26.7. Kesäpilikin MM-kisat: Kesäpilikkikisat (pilkkikisat!) järjestetään Pudasjärvi-nimisen järven Havulan rannassa. Kisapaikka sijaitsee kirkko- ja museoalueen läheisyydessä kymmenisen kilometriä keskustasta, Kurenalta.

Pudasjärven kesäpilkkijöitä kokeilemassa onneaan heinäkuussa 2013.

Puumala

5.–8.8. Siltakemmakat ja kemmakkakarnevaalit: Festivaaleilla esiintyvät muun muassa Ellinoora, Vesala, Behm, Anssi Kela, Movetron ja Pandora. Tapahtumassa on erittäin tarkat koronaturvallisuustoimet.

14.–16.8. Kirjakemmakat: 5-vuotisjuhlavuottaan viettävän kirjallisuustapahtuman teemana on Idästä länteen.

Rauma

13.–15.8. Rauma Blues: Raumalaisissa ravintoloissa järjestettävä Blues-tapahtuma tuotetaan tänä vuonna kotimaisin artistien voimin.

Savonlinna

4.–6.9. Syystulet ja keskiaikamarkkinat: Poikkeusolojen vuoksi tapahtuma järjestetään tänä vuonna pienempinä osatapahtumina ympäri kaupunkia. Ohjelma tarkentuu elokuussa.

29.8. Saimaa Hehkuu: Festivaalissa esiintyvät JVG, Sanni, Lauri Haav, Lukas Leon ja Erin.

Seinäjoki

6.–8.8. Seinäjoen vauhtiajot: Esiintymässä muun muassa Lauri Tähkä, Maija Vilkkumaa, Arttu Wiskari, Tuure Kilpeläinen, Teflon Brothers, Elastinen, Neljä ruusua, Popeda, Ellinoora, Vesala, Happoradio ja Michael Monroe, Sami Yaffa ja Costello Hautamäki -trio.

Seinäjoen vauhtiajojen yhteydessä kuullaan monia kotimaisia artisteja. Festivaalitunnelmaa Klamydian keikalta kesältä 2011.

Siikainen

12.–13.9. Suunnistuksen sm-kilpailut: Suunnistuksen pitkän matkan sm-kilpailut Siikaisten Vuorijärvellä.

Siuntio

8.8. Keskiaikaiset Markkinat: Tapahtuma järjestetään Siuntion keskiaikaisen Pyhän Pietarin kirkon pihamaalla.

5.9. Siuntio-päivä: Tapahtumapaikka ja tarkemmat tiedot vahvistetaan heinäkuun aikana.

Suomussalmi

15.8. Raatteen maraton: Juoksutapahtuma järjestetään talvisodan taisteluista tunnetulla Raatteentiellä Suomussalmella.

Taivassalo

2.8. Kotiseutupäivät: Kotiseutupäiviä vietetään Viiasten kartanomuseolla. Museo täyttää 50 vuotta ja Taivassalo-seura 60 vuotta. Juhlapuhujana on teatteriohjaaja ja kirjailija Juha Hurme.

29.8. Muinaistulet: Tapahtumaa juhlitaan koko perheen voimin Helsinginrannassa ilta seitsemästä kymmeneen saakka musiikin ja erilaisen mukavan ohjelman merkeissä.

Tampere

7.–8.8. SaariHelvetti: Esiintymässä muun muassa Turmion Kätilöt, Ensiferum, Omnium Gatherum, MyGrain ja Bloodred Hourglass.

29.8. SaariBlues: Esiintymässä Tuomari Nurmio, Aija Puurtinen & Brooklynin satu, Dr. Helander & Third Ward ja Jo Buddy Trio Riot

Turku

1.–2.8. Aura Fest: Esiintymässä muun muassa: JVG, SANNI, Mikael Gabriel, Pyhimys, Gasellit, Teflon Brothers, Ida Paul & Kalle Lindroth ja ABREU.

11.8. Paavo Nurmi Games: Vuosittain järjestettävä yleisurheilutapahtuma. Turun Urheiluliitto järjesti ensimmäiset Paavo Nurmen kisat turkulaisen suurjuoksija, Paavo Nurmen, 60-vuotissyntymäpäivälahjaksi vuonna 1957.

Suomen yleisurheilun huiput ottavat mittaa toisistaan Turun Paavo Nurmi Gamesissa.

13.–15.8. Kalevan Kisat: Urheilun superviikolla kansainväliset ja kotimaiset huiput kokoontuvat Paavo Nurmen Stadionille Turkuun.

20.–23.8. Turun linnan turnajaiset: Turnajaiset on maksuton koko perheen tapahtuma, jossa haarniskoidut ritarit taistelevat ratsukoillaan keskiaikaisten taistelulajien mestaruuksista.

Turun turnajaisissa on elokuussa luvassa keskiaikaista meininkiä.

Ulvila

5.–9.8. Vanhan Musiikin Viikko: Ulvilan keskiaikaisen historian innoittamana tapahtuma keskittyy barokkiaikaisen ja sitä vanhemman musiikin yhtyesoiton opetukseen ja konsertointiin.

Urjala

31.7.–2.8. Pentinkulman päivät: Kun Väinö Linnan syntymästä on kulunut sata vuotta, Pentinkulman kirjallisuuspäivillä juhlitaan elävää Linnaa. Perinteikäs kirjallisuustapahtuma tarjoaa kirjailijavierailuja, ajankohtaisia keskusteluja sekä teatteri- ja musiikkiesityksiä. Tänä vuonna teemana on Elävä Linna.

Utsjoki

21.–22.8. Teno Sup Race: Utsjoella järjestetään suppailijoille tapahtuma. Tänä vuonna kilpasarja on poikkeuksellisesti peruttu. Tapahtumassa on alkeiskursseja ja retkisarja.

Uusikaupunki

13.–15.8. Karjurock: Esiintymässä muun muassa Mikael Gabriel, Kaija Koo, Mokoma, Popeda ja Arttu Wiskari.

Uudenkaupungin Karjurock järjestetään elokuussa. Festivaalitunnelmia kesältä 2018.

Vaasa

6.8. Vaasan Taiteiden yö: Tänä vuonna ohjelmassa suositaan ennen kaikkea virtuaalista sisältöä ja liikuteltavia tapahtumia.

6.8.–8.8. Vaasa Festival: Esiintymässä muun muassa: Kaija Koo, Lauri Tähkä, Eppu Normaali, Apulanta, Maija Vilkkumaa, Reino Nordin ja Neljä Ruusua.

Varkaus

30.7.–2.8. Dekkarit Festivaali: Sotarikosseminaarin puhujina muun muassa presidentti Tarja Halonen ja professori Helena Ranta. Paikalla myös kotimaan kärkidekkaristeja, kuten Max Seeck ja Marko Kilpi

Vieremä

15.8. Aarni – Hiljaisuuden kävely: Aarni the Walk of Silence -tapahtuma järjestetään Aarnikotkanpolulla, joka on noin 40 kilometrin vaellusreitti Vieremän keskustasta Talaskankaalle.

Ähtäri

28.–30.8. Ähtäri-päivät: Teemana ”Yhtä juhlaa”. Ylävesien yö -kaupunkifestivaali, markkinat, kotiseutupäivät, Kultainen kori -esiintymislavan avajaiset sekä paljon muuta.

Jutussa on käytetty lähteinä muun muassa Kuntalehden kokoamaa listaa sekä paikkakuntien ja tapahtumien omia verkkosivuja ja sosiaalista mediaa.