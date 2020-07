Kaupunginvaltuutettu Pekka Katajalla on päässään 21 lyöntireikää ja niissä 151 tikkiä – uskoo epäiltyjen aikoneen tappaa hänet

Jämsänkosken kylällä ihmetellään tapahtunutta.

Perussuomalaisten jämsäläinen vaikuttaja Pekka Kataja, 59, joutui perjantaina raa´an väkivallanteon uhriksi. Hänen päässään on 21 lyöntireikää ja niihin piti ommella 151 tikkiä. Lisäksi häneltä murtui peukalo ja kolme kylkiluuta.

– Ne tulivat varta vasten tappamaan minut, Pekka Kataja arvioi hyökkääjien aikomuksia.

IS tapasi miehen Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Kataja kertoo, että hänen asuntonsa ovikello soi perjantaiaamuna jämsäläisen kerrostalon toisessa kerroksessa.

– Vilkaisin ovisilmästä. Oven takan oli mies ja sillä oli paketti kädessä. Raotin ovea ja kysyin, mitä asiaa. Mies sanoi, että täällä on paketti perussuomalaisten puoluetoimistosta, Kataja muistelee.

Pekka Kataja on perussuomalaisten vaalipäällikkö ja pitkäaikainen Jämsän kaupunginvaltuutettu. Sairaalassa hänen haavoihinsa laitettiin kaikkiaan 151 tikkiä.

Katajan mukaan mies varmisti vielä, että oven avannut henkilö on Pekka Kataja. Lisäksi hän kysyi henkilöllisyystodistusta. Kataja veti oven kiinni, kävi hakemassa lompakon ja palasi avaaman ovea.

– Kerkesin raottaa pari senttiä ovea. Siellä oli oikealla puolella piilossa toinen mies, joka läväytti oven auki ja alkoi takoa minua jollain metalliesineellä päähän.

Kataja kertoo perääntyneensä asunnon puolelle. Miehet tulivat perässä. Toinen hakkasi uhria päähän ja lisäksi häntä potkittiin. Lopulta Kataja menetti tajuntansa.

– Minulla oli vintti pimeänä jonkin aikaa. Seuraava mielikuva on, että ovi lonksahtaa kiinni, on ihan hiljaista, kukaan ei lyö ja ne on lähteneet pois.

Olohuoneen pöydällä oli kaksi puhelinta latauksessa. Yltä päältä veressä ollut Kataja raahautui puhelimen ääreen ja soitti hätänumeroon.

– Siinä mielessä kävi tuuri, että ambulanssin lähtöpaikka oli 150 metrin päässä. Melkein heti kun lopetin puhelun ne soittivat ambulanssista, että ovat pihassa ja kysyivät, pystytkö itse tulemaan. Sanoin että pystyn. Melkein saman tien poliisipartio kurvasi paikalle, ja selitin tapahtuman niille.

Tampereen yliopistolliseen sairaalassa Katajalla todettiin muun muassa kallonmurtuma ja aivoverenvuoto. Lisäksi peukalo ja kolme kylkiluuta oli murtunut.

– Lääkärit pitivät hyvin todennäköisenä, että olisin voinut kuolla tai olisi voinut tulla pysyviä vammoja. Magneettikuvauksissa ja neurologisissa tutkimuksissa on todettu, että pysyviä vammoja ei jäänyt, Pekka Kataja kertoo.

Ensi alkuun epäiltiin, että kyseessä on ryöstö. Kun Kataja meni avaamaan ovea, hänellä oli lompakko kädessä. Myöhemmin poliisi löysi lompakon eteisestä.

– Lompakossa oli rahaa 1400–1500 euroa. Rahapussi ei ollut kelvannut miehille, Kataja kertoo.

Poliisi tarkensi myöhemmin rikosnimikkeeksi tapon yritys.

Katajan mielestä paketin tuonti oli ilmeisesti hämäystä. Näin saatiin pahaa aavistamaton Kataja avaaman ovi.

Pekka Kataja kertoo olleensa jonkin aikaa taju kankaalla.

– En osannut epäillä mitään. Minulle tulee paljon materiaalia perussuomalaisten puoluetoimistosta. Teko oli erittäin hyvin suunniteltu juttu, Kataja sanoo.

– Tässä on pakko olla poliittinen motiivi. Mitään muuta syytä ei voi olla. On kaksi tahoa, missä minulla on vihamiehiä. Minut tunnetaan maahanmuuttokriitikkona, ja samoin minut tunnetaan siitä, että olen yrittänyt kuurnia äärioikeistolaiset ainekset pois porukasta. Näistä kahdesta asiasta olen saanut vihamiehiä. Se on hupaisaa, että kummaltakin laidalta.

Hyökkäyksen tekijöitä ei ole saatu kiinni.

Poliisi ei ole kertonut epäiltyjen tuntomerkkejä julkisuuteen, sillä uhrin ja todistajien kuvaukset ovat poliisin mukaan olleet ristiriitaisia keskenään.

IS:n tavoittama tutkinnanjohtaja Markku Latvala ei halunnut ottaa kantaa motiiviin eikä suostunut kertomaan ovatko epäillyt poliisilla tiedossa tai missä vaiheessa tutkinta tällä hetkellä on.

Kyläläiset ihmeissään

Kun Pekka Katajan Jämsänkoskella sijaitsevan kotitalon asuntojen ovikelloja rimpauttaa, vain yksi ovi aukeaa. Oven raosta katsoo pelokkaan näköinen nainen.

– En tiedä asiasta mitään. Vain sen, mitä olen lehdestä lukenut, nainen sanoo ja vetää oven kiinni.

Kahta pientä koiraansa ulkoiluttava asukas ei sano sitäkään vähää.

Paikallisten mukaan Jämsänkoskella ei tapahdu kovan luokan rikoksia.

Kadun toisella puolella kaksi ikämiestä pohtii asiaa. Epäillyn tapon yrityksen uhri on heille tuttu mies.

– Tämä on niin arka asia, että en halua härkkiä sitä sen enempää, toinen miehistä sanoo.

– En haluaisi tuollaista kohtelua kenellekään. En Pekalle enkä muille. Ei tunnu hyvältä. Tuntuu niin pahalta.

Tekopaikan vieressä on market ja sen seinustalla penkki. Pariskunta nauttii penkillä jäätelöä.

– Tätähän tää on. Pienelle kylälle tulee kaikenlaista. Ei täällä lintukodossa eletä. Suurten kaupunkien epätoivotut ilmiöt tulevat tänne, miespuolinen jäätelönsyöjä sanoo.

Pekka Katajan kotitalo Jämsän Jämsänkoskella.

Vain yksi ovi Pekka Katajan kotitalossa avautui. Ehkä asukkaat eivät olleet kotona. Ehkä ei uskallettu avata.

– Ei täällä pelkäämään tarvitse ruveta, mutta on syytä varoa ennen kuin avaa oven tuntemattomalle.

Tarkkaan ottaen väkivallanteko tapahtui Jämsänkoskella, joka liittyi Jämsään vuonna 2009. Kylän asukkaat pitävät itseään ehdottomasti jämsänkoskelaisina. Kovan luokan rikoksia ei kylässä ole tehty.

– Viime kesänä vietiin joltain pankkikortti. Tekoja oli useampikin. Törkeintä on, että noissa rikoksissa uhrina on vanhempi väestö. Semmoista se on maailman meno.

Läheisellä parkkipaikalla muuan mieskaksikko pähkäilee maailmanmenoa.

– Pistää mietityttämään, ovatko tekijät paikallisia vai mistä. Ovatko ehkä tuttuja, miehet pohtivat.

– Muuten tämä on hyvinkin rauhallinen kylä.