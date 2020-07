Isä väittää: Tivoli Sariolan työntekijä solvasi 14-vuotiasta romanipoikaa – poliisi tutkii asiaa

Tivoli Sariola on yksi Suomen tunnetuimmista ja vanhimmista tivolialan yrityksistä.

Jutun tutkinnanjohtaja Juha Järvelin kertoo, että asian tutkinta on alkuvaiheessa.

Pohjanmaan poliisilla oli tehtävä Alavuden Tuurissa sunnuntaina noin kello 21.

– On esitetty väite, että Tivoli Sariolan työntekijä olisi nimitellyt romanilasta halventavalla tavalla. On myös väitetty, että näin ei olisi tapahtunut eli nimittely on kiistetty, jutun tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha Järvelin kertoo Ilta-Sanomille.

Hänen mukaansa jutun tutkinta on vasta alkuvaiheessa.

– Poliisi meni paikalle sunnuntaina ja selvitämme nyt tapahtumien kulkua. Tapahtumapaikka oli tivolin lähistöllä ilta yhdeksän jälkeen. Juttua tutkitaan alustavasti rikosnimikkeellä kunnianloukkaus, Järvelin kertoo.

Pojan isä oli tullut paikalle tapahtumien jälkeen.

– Tivolin työntekijä oli ajanut 14-vuotiasta poikaani takaa ja huudellut hänelle halventavasti, pojan isä kertoo Ilta-Sanomille.

Isän mukaan poliisi kuulee hänen poikaansa tiistaina.

Tivoli Sariolan näkemyksen mukaan asia ei kosketa heitä.

– Saimme tivoliin tiedon sunnuntai-iltana 19.7.2020 tivolin ollessa jo kiinni, että tivolikentän läheisyydessä on meneillään jonkinlainen välienselvittely, Tivoli Sariola Oy:n viestintäpäällikkö Tinna Kontinen kertoo Ilta-Sanomille.

– Menimme paikalle selvittämään tilannetta ja kyseessä oli tivolikentän ulkopuolella tapahtunut yksityishenkilöiden välinen tilanne. Viranomaiset kävivät paikalla ja jatkavat asian käsittelemistä parhaaksi katsomallaan tavalla. Emme aio kommentoida asiaa enempää, koska tapahtuma ei liity yrityksemme toimintaan, Kontinen sanoo.

Tuuri on yksi Alavuden kaupungin kylistä Etelä-Pohjanmaalla.

Tivoli Sariola on muuntunut kesäisin Miljoona Tivoliksi. Tuurin kylä tunnetaan muun muassa Vesa Keskisen Kyläkaupasta.