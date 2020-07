Vielä ehtii nauttia lämmöstä – helleraja ylittyy osassa maata vielä tiistainakin

Sää muuttuu tiistaita kohti mentäessä epävakaiseksi.

Helteistä voidaan nauttia vielä tänään, vaikka sää muuttuukin aiempia päiviä pilvisemmäksi, kertoo Ilmatieteen laitos. Lämpötila nousee koko maassa yli kahdenkymmenen asteen ja hivelee hellelukemia etenkin maan etelä- ja keskiosassa.

Ilmatieteen laitoksen mukaan luvassa on myös sadekuuroja, jotka kohdistuvat maan itäosiin sekä länsirannikolle. Myös ukkosia voi esiintyä paikoitellen.

Sää muuttuu epävakaammaksi tiistaita kohti mentäessä, jolloin voimassa on varoituksia rajuista ukkospuuskista.

Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Iiris Viljamaan mukaan tiistaina sateita saadaan koko maassa, mutta erityisesti maan länsiosissa voi tulla voimakkaita sadekuuroja ja ukkospuuskia.

– Voimakkaan kuuron sattuessa voi tulla jopa parikymmentä milliä vettä, sanoo Viljamaa.

Maan itäosissa päästään vielä tiistaina hellelukemiin ja lämpötila voi nousta 25 tai 26 asteeseen.

Lämpötila on tiistaina lännessä 18 ja 24 asteen välillä. Maan pohjoisosissa lämpötila on parinkymmenen asteen tietämillä, käsivarren Lapissa on viileämpää ja lämpötila jää 16–18 asteeseen.