Poliisi on löytänyt kesäkuussa kadonneen 15-vuotiaan helsinkiläisen Jeremias Murasen. Asiasta kertoo Helsingin poliisilaitos maanantaiaamuna tiedotteessaan. Poliisin mukaan poika on löydetty ja on kunnossa.

Poliisi pyysi helsinkiläisestä pojasta havaintoja 8. heinäkuuta julkaistussa tiedotteessa. Poika oli nähty viimeksi kotonaan Myllypurossa lauantaina 21. kesäkuuta.

Poliisi ei tiedota asiasta enempää.