Näistä asioista suomalaiset korona-asian­tuntijat ovat huolissaan: ”Meillä on yhä kaikki mahdollisuudet päätyä huonoon tilanteeseen”

Koronarajoitusten noudattaminen olisi nyt elintärkeää, suomalaisasiantuntijat muistuttavat.

Hallitus jatkoi kuluvalla viikolla varovaista koronarajoitusten purkamista. Maanantaina höllennettiin sekä matkustusrajoituksia että ravintoloiden aukioloaikoja koskeneita koronavirusrajoituksia.

Uusien koronavirustartuntojen määrä on Suomessa pysynyt vakaana. Kaikkialla tilanne ei kuitenkaan ole yhtä hyvä.

Ravintoloiden aukioloa, asiakasmääriä ja anniskelua koskevat rajoitukset purettiin, ja juhlapaikat saavat olla avoinna aamuviiteen saakka. Kuvassa Helsingin keskustan yöelämää keskiviikkoiltana.

Maailman terveysjärjestö WHO ilmoitti, että uusissa vuorokauden aikana tilastoiduissa koronavirustartunnoissa tehtiin eilen uusi maailmanlaajuinen ennätys. Esimerkiksi Hongkongin koronavirustilanne on erityishallintoalueen johtajan Carrie Lamin mukaan erittäin kriittinen.

Helsingin yliopiston immunologian professori Seppo Meri muistuttaa, että tällä viikolla jatkuneiden rajoitusten purkamisen mahdolliset seuraukset näkyvät viiveellä. Koronaviruksen aiheuttaman taudin itämisaika on viisi vuorokautta.

Helsingin yliopiston professori Seppo Meri pitää koronarajoitusten purkamisen aikataulua onnistuneena. Kuva on vuodelta 2017.

– Ensimmäiset oireet voivat ilmaantua vasta sen jälkeen. Vasta viikon tai parin kuluttua selviää, millä tavoin rajoitusten purkaminen on mahdollisesti vaikuttanut, Meri sanoo.

Suomalaiset ovat sisäistäneet hyvin korona-ajan hygieniasuositukset. Meren mukaan on kuitenkin mahdollista, että kaikki eivät niitä enää noudata yhtä tarkasti kuin keväällä.

– Etenkin ravintoloiden aukiolorajoitusten poistuttua saattaa olla, että tartuntoja voi tulla.

Meren mukaan on olemassa riski siitä, että ihmiset kyllästyvät elämään rajoitusten ja ohjeiden kanssa.

– Suomen tilanne on nyt melko hyvä ja on ollut jo pitkään, mutta ei pidä tuudittautua siihen, etteikö riskiä tartuntojen määrän kasvusta olisi olemassa, kertoo Meri.

Hän arvioi, että kotimaassa matkailevien lomalaisten riski saada tartunta on melko pieni.

– Suurimmassa tartuntariskissä ovat varmasti ne suomalaiset, jotka matkustavat ulkomaiden lomakohteisiin.

Seppo Meri pitää hallituksen koronarajoitusten purkamiselle asettamaa aikataulua onnistuneena. Esimerkiksi koulujen avaaminen muutaman viikon ajaksi loppukeväästä ei aiheuttanut piikkiä tartuntamäärissä.

– Ruuvia on aina mahdollista kiristää uudestaan, jos sille on tarvetta, Meri sanoo.

HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen on samoilla linjoilla. Vielä on liian aikaista nähdä, millaisia vaikutuksia rajoitusten purkamisella on.

HUSin infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen kehottaa hakeutumaan koronatesteihin heti, jos hengitystiet oireilevat.

– Ravintolaympäristössä on totta kai olemassa riski, että tartunta leviää, jos huonosti käy. Kun samassa tilassa on paljon väkeä, epidemian puhkeamiseen riittää yksi ihminen, joka erittää virusta ympäristöön, hän sanoo.

Järvinen korostaa, että vaikka Suomessa todettujen tartuntojen määrä on vähäinen, virusta on siitä huolimatta yhä liikkeellä.

Ylilääkäri Järvinen on tyytyväinen siihen, että suomalaiset hakeutuvat koronavirustesteihin ahkerasti.

– Tartuntaketjut pystytään katkaisemaan vain testeissä käymällä. Toivon, että ihmiset lähtisivät vieläkin matalammalla kynnyksellä testeihin, jos hengitystieoireita on.

Myös Järvinen on tyytyväinen siihen, millä tavoin rajoituksia on Suomessa purettu: hallituksen suunnitelmaa noudattaen ja maltillisella aikataululla.

– Samaan aikaan on tartuntojen määrissä on päästy alaspäin.

Järvinen on huomannut, että osa suomalaisista ei enää noudata hygieniasuosituksia samalla tavoin kuin keväällä. Kun ihmisten sosiaalinen kanssakäyminen lisääntyy, esimerkiksi turvaväleistä huolehtiminen unohtuu.

Häntä huolestuttaa myös elokuun alku, etenkin koulujen jatkuminen. Kun ihmisten kontaktit toisiin lisääntyvät, myös virukset pääsevät leviämään tehokkaasti.

Järvisen toinen suuri huolenaihe on sairaaloiden hoitokapasiteetti. Jos koronaviruksen toinen aalto tulee, tulevaisuus saattaa näyttää hyvin synkältä.

– Meillä on yhä kaikki mahdollisuudet päätyä samaan tilanteeseen, kuin missä pahimmat koronamaat ovat. Jos väestöllä ei ole immuniteettia eikä rokotetta vielä ole ja ihmiset sairastuvat, hoitokapasiteetti voi ylittyä, Järvinen sanoo.