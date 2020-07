Tänne Suomi ryntäsi lomailemaan – katso, missä väkeä on ruuhkaksi asti

Mökkikunnista Kustavi ja matkakohteista Koli ovat olleet erityisessä suosiossa.

– Aika hyvä uutinen, ei voi muuta sanoa!

Kustavin kunnanjohtaja Veijo Katara on tyytyväinen, ja syystäkin: pienen kunnan väkiluku kasvoi Suomen kunnista kesäkuussa suhteellisesti eniten juuri Varsinais-Suomen luoteisosassa sijaitsevassa Kustavissa.

Ero viime vuoteen on peräti 24 prosenttia.

– Meillä on ympärivuotisia asukkaita hiukan päälle 950. Kesäisin se kymmenkertaistuu, kun mökkiläiset ja matkailijat tulevat, Katara kertoo.

Kustavi valittiin vuoden 2020 parhaaksi mökkikunnaksi.

Kesäkuun kävijäluvut ilmenevät matkapuhelinoperaattori Telian kokoamasta Crowd Insights -palvelusta. Siitä voi päätellä suurten ihmisvirtojen liikkeitä, mutta ei yksittäisten ihmisten liikkumista. Tiedot lajitellaan kunnittain.

Lomakausi on saanut suomalaiset toden teolla liikkeelle. Telian tiedot kertovat, että etenkin pienissä kesämökki- ja saaristokunnissa on parhaillaan käynnissä huima matkailu- ja mökkikesä.

Telian Crowd Insights -palvelussa on mukana 250 Suomen kuntaa.

Pelkästään kesämökkejä Kustavissa on noin 3 100. Sen lisäksi kunnan alueella piipahtaa, yöpyy tai viipyy pidempään tuhansia matkustajia.

Kunta valittiin vastikään IS:n lukijaäänestyksessä Suomen parhaaksi mökkikunnaksi jo neljättä kertaa peräkkäin.

– Monella tuntuu olevan hyvin positiivinen mielikuva Kustavista. Kustaviin liittyy merellisyys, saaristo ja ylipäätään luonto. Ja onhan tämä joidenkin tilastojen mukaan myös Suomen aurinkoisin kunta, Katara kertoo.

Suosituimmissa kohteissa ruuhkaa

Kotimaanmatkailun kasvanut suosio on näkynyt ruuhkina matkailukohteissa eri puolilla Suomea. Yksi vilkkaimmista kohteista on ollut Kolin kansallispuisto.

Kolin Matkailun matkailuneuvoja Anne Kasurinen kertoo, että heinäkuu on aina vilkkain sesonki. Tänä vuonna matkailijoita on kuitenkin käynyt Kolilla reilusti enemmän kuin tavallisena kesänä. Matkailijoiden virta on näkynyt ruuhkina Kolin korkeimmalla huipulla Ukko-Kolilla.

– Parkkipaikalla on ollut paljon ruuhkaa ja huipulle on syntynyt kuvausjonoja, Kasurinen sanoo.

Huipulle vievät reitit ovat ruuhkautuneet pahastikin, kun ihmiset ovat parkkeeranneet autojaan tien viereen.

Kasurinen vinkkaakin, että tänä kesänä Kolin urheilukentältä kulkee ilmaisia kuljetuksia Kolin huipuille. Myös huipulle vievä maisemahissi on vähemmän ruuhkainen vaihtoehto.

Näkymä Ukko-Kolin huipulta.

Kasurisen mukaan erityisesti kotimaisten matkailijoiden määrä Kolilla on kasvanut.

– Yleensä noin kolmasosa kävijöistä on ollut ulkomaalaisia, mutta tänä kesänä neuvonnassa ei ole käynyt kuin muutama ulkomaalainen. Kyllä suomalaiset ovat löytäneet Kolille, Kasurinen sanoo.

Kolille matkailijoita vetää Kasurisen mukaan kansallismaisema, vaarat ja järvi. Ukko-Kolin huipun lisäksi Pielisen risteilyt ovat houkutelleet paljon matkailijoita.

Matkailubuumi on näkynyt myös majoituksessa. Kolin kolmen leirintäalueen mökkeihin on riittänyt Kasurisen mukaan niin paljon tulijoita, että ihmisiä on jopa jouduttu käännyttämään pois. Kasurinen ei muista, että vastaavaa olisi tapahtunut aiempina kesinä. Telttailemaan leirintäalueille voi kuitenkin vielä mahtua.

Toinen kesän hittikohteista on ollut Kilpisjärvi Suomen käsivarressa. Kilpisjärven Retkeilykeskuksen toimitusjohtaja Antti Pöykön mukaan Norjan rajan auettua kesäkuussa on matkustajaliikenne ollut Norjan ja Suomen välillä huomattavasti tavallista kesää vilkkaampaa.

Kilpisjärvellä onkin riittänyt paitsi ohikulkijoita myös matkailijoita, ja majoitustilat ovat olleet tupaten täynnä.

– Meilläkin camping-alue ja majoitustilat ovat olleet joka yö täynnä ja ovat jatkossakin varmaan siihen asti, kun koulut alkavat, Pöykkö sanoo.

Pöykön mukaan majoitustilanne kuitenkin elää ja Kilpisjärveltä voi hyvällä tuurilla vielä saada itselleen yösijan.

Patikoijia Saanatunturilla.

Matkailijoiden ryntäys käsivarren Lappiin on näkynyt Kilpisjärvellä ruuhkina. Pöykön mukaan parkkitila alkaa olla jo kortilla.

– Saanan polun lähtöpaikalla parkkialueet ovat olleet koetuksella, kun parkkipaikkoja on vähemmän kuin tulijoita.

Pöykön karkean arvion mukaan kävijämäärät Kilpisjärvellä ovat olleet noin kolmasosan tavallista kesää korkeampia.

Ihmisiä vetää Kilpisjärvelle perinteiset aktiviteetit: vaellus ja kalastus. Moni jatkaa Norjan puolelle, mutta Kilpisjärven omat kohteet kiinnostavat yhtä lailla.

– Kyllähän se Saanatunturi on Kilpisjärven maamerkki. Yli tuhatmetrisen huipun valloitus kiinnostaa ihmisiä.

Tunturireiteillä riittää väkeä, mutta ruuhkia niillä ei Pöykön mukaan ole, varsinkaan jos poikkeaa reitiltä syrjään.

Turun rengastiellä jopa satojen metrien jono

Myös Turun saaristoa kiertävällä rengasreitillä on tänä kesänä nähty poikkeuksellinen yleisöryntäys. Houtskarista Iniöön liikennöivälle lautalle oli keskiviikkona jopa satojen metrien mittainen jono.

– Eilen lyötiin kaikki lipunmyyntiennätykset ja aiempinakin päivinä autoja on jäänyt jo rannalle. Vuorot perustuvat aikaisempien kesien matkustajamäärin, jolloin ei ole ollut läheskään tällaista ryysistä, kertoi Houtskari-Iniö-reitin liikennöinnistä vastaavan Finferriesin viestintäjohtaja Jutta Valkeinen keskiviikkona.

Ennätyksellinen matkustajaryntäys on huomattu myös paikallisissa majoitusliikkeissä.

Houtskarin Saaristokoulussa ja Mossala Island Resortsilla kävijäennätyksiä on murskattu mennen tullen.

– Täällä on ollut juhannuksesta lähtien jopa nelinkertaisesti porukkaa tavanomaiseen verrattuna. Nyt tilanne on edennyt siihen pisteeseen, ettei lauttoihin mahdu ja ihmisillä on vaikeuksia päästä koko saarelle, Saaristokoulun Johan Gräsbeck päivittelee.

– Teimme eilen kävijäennätyksen ja karavaanialuekin on ollut parina päivänä täynnä. Kiirettä siis pitää, ja respassa on saanut juosta edestakaisin, Mossala Island Resortsin Aleksander Alekseev säestää.

Turun rengastiellä oli keskiviikkona ruuhkaa.

Keravan Taiteen kotitalo yllättää

Yhdeksi kesän hittikohteista on yllättäen noussut purkukuntoiseen kerrostaloon pystytetty taidenäyttely Taiteen kotitalo Keravalla Ahjon kaupunginosassa. Näyttelyn taustalla on taideprojekti Purkutaide.

Projektin taiteellisen johtajan Jouni Väänäsen vasen käsi Unna Kuittinen kertoo, että näyttelyssä on esillä seinämaalauksia, erilaisia installaatioita ja tilataideteoksia yhteensä 94 taiteilijalta.

Ainutlaatuinen projekti on kerännyt kävijöitä jonoksi asti.

– Näyttely on ollut pystyssä kymmenen päivää ja eilen oli tähän mennessä ensimmäinen päivä, kun meidän ei tarvinnut käännyttää loppupäivästä osaa porukasta pois. Ihmisiä on ollut parhaimmillaan jonottamassa ulkona yhdeksältä, kun näyttely aukeaa kymmeneltä, Kuittinen sanoi perjantaina.

– Osasimme odottaa, että suosiota tulee olemaan, mutta emme sitä, että se olisi näin isoa.

Näyttely on auki elokuun puoleenväliin asti ja mahdollisesti sen jälkeen viikonloppuisin niin kauan, kun luonnonvaloa riittää.

Purkukuntoinen kerrostalo on maalattu sisältä täyteen katutaidetta ja graffiteja Keravalla.

Taiteen kotitalo sisältää 94 taiteilijan taidetta.

Vesistöt, ruukkikylät ja ruokakohteet kiinnostavat

Kotimaanmatkailussa on tänä vuonna kolme näkyvää trendiä, kertoo Suomen matkailuorganisaatioiden Suoman toiminnanjohtaja Hannu Komu.

Eniten kiehtovat vesistöjen läheisyydessä olevat kohteet.

– Myös ruukkikyläkohteet kiinnostavat, sillä niissä yhdistyy luontomatkailu, kulttuuri ja historia. Kolmantena ovat ruokamatkailukohteet, Komu sanoo.

Suoma koordinoi 100 syytä matkailla Suomessa -kampanjaa, jonka verkkosivujen kävijätilastoista Komukin tekee yhteenvetonsa.

Yksittäisten kohteiden ykkösenä on tv:stä tuttu, Västervikissä, noin kymmenen kilometriä Vaasan keskustasta sijaitseva Strömsö.

Ruukkikylistä kävijähitiksi on tänä kesänä noussut Noormarkussa sijaitseva Ahlströmin ruukkialue.

Ruokamatkailijat sen sijaan suuntaavat erityisesti Saimaan rannalle, jossa toimii neljän ravintola- ja matkailupalveluita tarjoavan yrityksen rypäs, Saimaa Gastronomy.

Lähiruoka on kiinnostanut matkailijoita jo aiemminkin, mutta tänä vuonna erityisen paljon, koska kevään aikana ravintolat olivat koko maassa käytännössä kiinni.