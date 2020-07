Äiti ei antanut isän tavata lastaan, vaikka käräjäoikeus määräsi viime syksynä, että tapaamiset on järjestettävä uhkasakon voimalla.

Lapsen ja isän tapaamiset ovat jääneet toteutumatta, koska äiti ei ole tuonut lasta tapaamisiin.

Käräjäoikeus vauhditti asian järjestämistä määräämällä huhtikuussa äidille peräti 13 000 euron uhkasakon. Isä ei ole tavannut lastaan viime syksyn jälkeen.

Helsingin hovioikeus käsitteli asiaa äskettäin, eikä myöntänyt äidille jatkokäsittelylupaa ja uhkasakkopäätös jää voimaan.

Kolmen vuoden ikäinen lapsi on vanhempiensa yhteisessä huollossa ja hän asuu äitinsä kanssa. Käräjäoikeus päätti runsas vuosi sitten, että isällä on tapaamisoikeus.

Viikkotapaamisia piti järjestää kunnan perheoikeudellisessa yksikössä kahden tunnin mittaisina.

Tapaamiset eivät kuitenkaan järjestyneet, sillä sosiaaliviranomaiset eivät saaneet äitiin yhteyttä, ja lopulta osapuolet päätyivät lakitupaan.

Äiti vastusti lapsen ja isän tapaamisia ja perusteli kantaansa lapsen elämisen turvaamisella, koska isä on arvaamaton ja väkivaltainen.

Hän kertoi, että isä on uhannut muun muassa ampumisella ja ruumisarkkuun joutumisella useita kertoja.

Äidin mielestä isä käyttää vanhemmuutta ja huoltajuutta äidin ja lapsen elämän tuhoamiseen ja huollon hankaloittamiseen.

Äidin mielestä lapsella on oikeus turvallisuuteen, tasapainoiseen kasvuun ja kehitykseen, joita tapaamiset eivät mahdollista.

Kun tapaamiset eivät toteutuneet määräsi käräjäoikeus viime syksynä, että tapaamiset on järjestettävä uhkasakon voimalla.

Uhkasakon peruserä on 3 000 euroa ja jokainen noudattamatta jätetty kuukausi tuo summaan 2 000 euroa lisää maksettavaa. Kysymyksessä on järeä toimi, ja yleensä uhkasakko asetetaan euromäärältään kiinteänä. Lain mukaan ajan mukaan määräytyvä juokseva uhkasakko voidaan asettaa erityisestä syystä.

Ratkaisussaan käräjäoikeus toteaa, että äiti ei vienyt lasta sovittuihin tapaamisiin eikä täyttynyt hänelle määrättyä velvollisuutta.

Äiti ei esittänyt hyväksyttävää syytä tapaamisten peruuntumisille.

13 000 euron uhkasakon lisäksi äidin on maksettava lapsen isän noin 1 300 euron oikeudenkäyntikulut.

Tapaamisoikeuskiista on käsitelty jo kahdesti aiemmin käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa.

Äiti on hakenut päätöksiin valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Toisen hakemuksen korkein oikeus on hylännyt ja toisen valitusluvan käsittely on kesken.

Uhkasakkopäätös ei ole vielä lainvoimainen. Hovioikeuden antamaan ratkaisuun on mahdollista edelleen hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.