Viisi planeettaa näkyy paljaalla silmällä Suomen yllä – katse taivaalle aamuyöllä!

Vaikka Suomi elää upeinta kesää ja taivas on kirkas, aamuöisellä Suomen taivaalla voi nähdä viisi planeettaa.

Planeetat ovat Merkurius, Venus, Mars, Jupiter ja Saturnus.

Tilanne on upea kaikille tähtitaivaasta kiinnostuneille.

– Voi mennä pitkään, ennen kuin tulee vastaava tilanne, Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan tähtitorninhoitaja Sakari Lehtinen kertoo Ilta-Sanomille.

Tutki ensin tähtikarttaa

Lehtinen kertoo, että planeettojen sijainti kannattaa tarkastaa esimerkiksi Ursan Tähtikartta-palvelusta, jotta tietää, mistä ja milloin niitä voi etsiä.

Ursan sivuilla on ohje Tähtikartan käyttöön.

Nosta kartta pääsi yläpuolelle ja kierrä ilmansuunnat oikeisiin suuntiinsa.

Katsellessasi esimerkiksi läntistä tähtitaivasta voit pitää karttaa myös pystyasennossa siten, että kartan länsi osoittaa alas.

Ilmansuuntien tunnukset pohjoinen (P), länsi (L), etelä (E) ja itä (I) on merkitty kartan reunoille. Taivaanlaki on kartan keskellä. Itä ja länsi ovat päinvastoin kuin maantieteellisissä kartoissa, sillä tähtitaivas on havaitsijan yläpuolella, toisin kuin maanpinta.

Mahdolliset paljain silmin näkyvät planeetat on merkitty karttaan kirjaintunnuksin: Merkurius (m), Venus (V), Mars (M), Jupiter (J) ja Saturnus (S). Kuu on merkitty karttaan keltaisella ympyrällä, jonka sisälle on piirretty Kuun vaihe.

Planeetat ovat siis horisontin yläpuolella nähtävissä paljain silmin ja kaukoputkella, mutta niistä esimerkiksi Jupiter on juuri ja juuri horisontin yläpuolella.

