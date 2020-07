Kahden auton nokkakolari Uudessakaupungissa

Poliisi tiedottaa jälleen uudesta onnettomuudesta. Uudessakaupungissa Kallelantiellä törmäsi kaksi henkilöautoa nokkakolarissa perjantai-iltana kello 18 aikaan.

Poliisin mukaan toista kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Rikoksesta epäillyn auto oli tullut vastaantulevan kaistaa mutkassa ja törmännyt toisen auton etuosaan. Molempien autojen turvatyynyt olivat lauenneet. Vastaan tulleessa autossa oli kaksi henkilöä.

Rikoksesta epäilty sekä vastaan tulleessa autossa olleet henkilöt loukkaantuivat lievästi.

Viime päivinä eri puolella Suomea on ollut useita kolareita, joissa on kuollut kahdeksan ihmistä. Lisäksi useita on loukkaantunut.

Lue lisää: Suomen maanteillä sysimusta viikko